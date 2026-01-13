Herec Daniel Krejčík se minulý rok oženil a spolu s manželem, ředitelem základní školy Jiřím Vymětalem žijí v Olomouci. Na Moravě trávil také hodně času pracovně, když natáčel kriminálku Zlín. A proto se rozhodl tento kraj lépe poznat. To se mu ale málem stalo osudným. Na svém profilu na Instagramu se pochlubil děsivým snímkem zkrvaveného obličeje s obrovskou ránou na kořeni nosu.
Daniel Krejčík měl nehodu a musel na šití. Teď varuje před nebezpečím
Daniel Krejčík je uznávaný herec a jako takový se v podstatě živí tím, jak vypadá. No a nově má na svém obličeji pořádnou jizvu. To vše jen díky své chybě.
Popsal také, jak k celé události došlo. „Šli jsme na procházku. Po Zlínským kraji, když jsme jim tam natočili tu kriminálku (ne, nedostal jsem na budku za to, že se v seriálu nemluví v nářečí, já si v něm v létě zahraju Baťu). Jířa řekl, že bychom mohli na Hostýn, zdejší poutní místo, pomodlit se za zdraví. V létě je to nádherný, velkej kopec, všude tečou potůčky. V zimě led, kopec a trek. Protože jakoby ty potůčky zmrznou. Logicky, že,“ začal vyprávění se svou typickou lehkostí.
„Spadnul jsem na ledě hlavou na kámen. Totiž ne hlavou, ale nosem. Krve ze mě vyteklo tolik, co za celou kriminálku ne. Jířa mi přitiskával na obličej sníh, aby to zamrzlo, a vysvětlovat mi, jak se má padat. Záchranka by tam stejně nedojela, takže jsme se museli vrátit 1,5 km k autu, co bylo pod turistickou cestou. Jířa mě vzal na pohotovost do nemocnice do Přerova. ,Já vás mám ráda, jste supr herec, fotila bych se s vámi, ale… možná příště, dneska mi bude stačit jenom rentgen.´ Byli moc fajn,“ poděkoval za péči zdravotníkům v místní nemocnici.
Zranění mu ale komplikuje pracovní závazky, kterých má až nad hlavu. „Teď hodně hraju, zamaskovat se to nedá. Takže se dneska na Vlaštovce, zítra na Haroldovi a Maude a pozítří na Vlaštovce tvařte, že tam nic není. Hezkej jsem byl do třiceti. Pak už to stejně začalo drhnout. Teď nebudu hezkej, ale ten legrační s křivým nosem. A navíc na konci ledna máme premiéru komedie o hokeji „ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ“. Tak vypadám jako bych fandil špatnýmu týmu a pak dostal hokejkou. Jířa říká, že vypadám drsně. A že se mu to líbí. Co mu taky zbejvá. Tak bacha na ledě! PS: prej se točí novej Harry Potter, nevíte, jestli je Voldemort už obsazenej? Já můžu!“ pobavil své sledující. A ti mu i vtipně odpověděli. „Ještě že jste se, Dane, už stihl oženit,“ zavtipkoval jeden z nich.