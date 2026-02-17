Herec Dan Krejčík má poslední dobou opravdu smůlu. Na svém profilu na Instagramu se nyní pochlubil novým doplňkem, kterým je sádra na ruce. S lehkostí a vtipem sobě vlastním sledujícím popsal, co se stalo. „Zlomenej nos už mám lepší. Tak jsem si zlomil ruku.“ ‚Synku, rukou máme na skladě v márnici habaděj, jen si řekni, jestli chceš pravou nebo levou a jak dlouhou. Dostaneš ji kdyžtak předčasně k narozkám.‘
‚Díky, táto.‘ To byla reakce od nás z domova z pohřebky,“ začal své vyprávění na Instagramu.
„Narovnali mi to do polohy, kde to bolí nejvíc,“ řekl Dan Krejčík a ukázal ruku v sádře
Letošní rok je zatím pro herce Daniela Krejčíka plný smůly.
„Měli jsme premiéru komedie o hokeji Zakázané uvolnění, fakt ji zbožňuju. Hrajeme tam se Zuzkou z pořadu Dobré ráno Brno a Anežkou, která je moje kámarádka bambilion let. Ta komedie je taková švandoprdka, pije se tam, filosofuje nad svatbama, běží k tomu hokej, a když všichni přeberou, dojde na bitky,“ prozradil, že k úrazu došlo během divadelního představení. „Bitky v hokejový hospodě. Helmy, hokejky, ty velký rukavice na chytání puků (asi?!). Tak jsem dostal konečně nakládačku,“ zavtipkoval Dan, který ale bolavé ruce nepřikládal dostatečný význam. „Tejden jsem s tím nešel k doktorovi, protože přece poznám naraženou ruku. Přes bolest s ní odjel na zájezd s divadlem do Švédska a jakmile jsem se vrátil domů, byl jsem nemilosrdně vzat (až potom, co jsem s ní odehrál další představení) mým mužem do nemocnice v Olomouci, že se na to jenom juknou. To byla lest. Jukli se na to a mám ruku v sádře. Po loket. Na měsíc. Narovnali mi to do polohy, ve který to nejvíc bolí, zasádřili a čekáme, jak velkou paseku udělal ten tejden, kdy jsem se to snažil rozhejbat,“ sype si popel na hlavu.
S dávkou humoru doufá, že už snad má všechnu smůlu pro letošní rok vybranou. „Včera skončil čínský rok hada. Já ho držel a zkusil ve svým životě eliminovat kosti, aniž bych byl Číňan. Teď začíná rok koně, tak doufám, že plynule nenavážu tím, že budu furt kopyto. Uzavírejte sázky, co si zlámu v březnu. Leden nos, únor ruka, březen – nehet? Radši bych už dělal zas jen to „Zlom vaz!”
Je to totiž jen pár týdnů, co si v lednu herec zlomil nos. „Jířa řekl, že bychom mohli na Hostýn, zdejší poutní místo, pomodlit se za zdraví. V létě je to nádherný, velkej kopec, všude tečou potůčky. V zimě led, kopec a trek. Protože jakoby ty potůčky zmrznou. Logicky, že. Spadnul jsem na ledě hlavou na kámen. Totiž ne hlavou, ale nosem. Krve ze mě vyteklo tolik, co za celou kriminálku ne. Jířa mi přitiskával na obličej sníh, aby to zamrzlo, a vysvětlovat mi, jak se má padat,“ neochudil ani tenkrát své sledující o popis události.