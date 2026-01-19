Vladimír Kratina se po rozvodu s manželkou Jitkou znovu ukázal ve společnosti – a tentokrát ne sám. Na premiéru muzikálu Pět let zpět v Divadle Hybernia dorazil s půvabnou brunetkou, kterou většina hostů zprvu nepoznala. Až později vyšlo najevo, že jde o herečku a dabérku Kateřinu Lojdovou, známou také jako bývalou manželku moderátora a režiséra Ondřeje Sokola.
Málokdo ji poznal: Žena po boku Kratiny je bývalá manželka Ondřeje Sokola
Vladimír Kratina se po rozvodu s manželkou Jitkou znovu objevil ve společnosti – a tentokrát po boku půvabné brunetky. Na premiéru muzikálu Pět let zpět v Divadle Hybernia dorazil s herečkou a dabérkou Kateřinou Lojdovou, bývalou manželkou Ondřeje Sokola. Zda jde o nový vztah, nebo jen přátelství, zatím dvojice neprozradila.
Herec, kterého si diváci pamatují jako Drtikola z komedie Prázdniny pro psa, se podle dřívějších informací rozvedl po 32 letech manželství kvůli nevěře své ženy. Dlouhou dobu se na veřejnosti po boku jiné partnerky neobjevoval – o to větší pozornost vzbudil jeho příchod do Hybernie. Doprovodná dáma se zpočátku focení spíše vyhýbala, nakonec ale s Kratinou přece jen zapózovala a dvojice působila uvolněně.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Ondřej Sokol udělal kariéru i s autistickou poruchou, štěstí našel u mladší partnerky
Manželství Sokolových
Kateřina Lojdová má sama za sebou rozvod – manželství s Ondřejem Sokolem skončilo v roce 2010. Společně mají dceru Ester a syna Adama. O svém pohledu na vztahy a druhé šance už dříve mluvila velmi otevřeně: „Vdávala jsem se nerozvážně a rozváděla jsem se už rozvážně. Kdybych se znovu vdávala, už nikdy s růžovými brýlemi na očích. Přece jen už mám něco za sebou. Tehdy jsem do toho šla bez přemýšlení, z lásky – a hodně fungovala chemie. Ta vás většinou nasměruje jinam. Teď bych víc zkoumala, jestli je to opravdu ten pravý,“ svěřila se dabérka, která propůjčila hlas například doktorce Temperance Brennanové v seriálu Sběratelé kostí nebo Phoebe Halliwellové v seriálu Čarodějky.
Zda je Kratina tím „pravým“, nebo jde jen o přátelství, ukáže čas. Jisté ale je, že oba mají už dospělé děti, a tak nemají potřebu nic skrývat. Naopak – právě v této životní etapě si mohou dopřát klid, upřímnost a vztah, který bude stát na zkušenostech, ne na iluzi.