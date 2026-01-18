Herec Vladimír Kratina, kterého si diváci pamatují mimo jiné jako Drtikola z komedie Prázdniny pro psa, má za sebou definitivní tečku za druhým manželstvím. Po 32 letech se rozvedl – podle jeho slov kvůli nevěře bývalé ženy Jitky. Z manželství má dvě dospělé dcery Dominiku (33) a Sofii (23). Rozvod přitom proběhl už před rokem, a tak dnes dává jasně najevo, že smutek nechává minulosti.
Vladimír Kratina poprvé po rozvodu vyvedl novou partnerku. Na premiéře v Hybernii zářil
Po roce od rozvodu má Vladimír Kratina zjevně důvod k úsměvu. Herec, jehož druhé manželství se po 32 letech rozpadlo kvůli nevěře exmanželky, se ukázal ve společnosti s novou ženou po boku. Na premiéře muzikálu Pět let zpět v Divadle Hybernia působil spokojeně a rozdával úsměvy.
Na premiéru muzikálu Pět let zpět v Divadle Hybernia dorazil v dobré náladě – a navíc poprvé ve společnosti po boku nové partnerky. Doprovod mu dělala sympatická brunetka, ke které se během večera zjevně měl. Kratina působil uvolněně, často se usmíval a bylo vidět, že mu nová kapitola života svědčí.
Premiéra díla amerického autora Jasona Roberta Browna přitáhla i řadu dalších známých tváří. V hlavních rolích se představili Anna Prášilová Fialová a Ondřej Rychlý a v hledišti nechyběla například Monika Timková, která je v poslední době hodně vidět jako moderátorka show Naked Attraction. Dorazila také muzikálová zpěvačka Michaela Tomešová nebo Zuzana Kajnarová s manželem Romanem Říčařem.