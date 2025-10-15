16. 10. Havel
Ondřej Sokol udělal kariéru i s autistickou poruchou, štěstí našel u mladší partnerky

Ondřej Sokol
Ondřej Sokol , režisér , herec 12.4.2014Foto: Profimedia.cz
Daniela Straková
Daniela Straková

Na jevišti je pohotový, sarkastický a vtipný. V Partičce improvizoval s lehkostí a spontánností, ale herec, režisér a překladatel Ondřej Sokol je ve skutečnosti introvertní povahy, navíc s lehkou poruchou autistického spektra.

Ondřej Sokol slaví 54. narozeniny – muž, který baví miliony, přestože ve skutečnosti je introvert. Jak dokázal vybudovat úspěšnou kariéru i s Aspergerovým syndromem? Sám přiznává, že herecká profese by jeho povaze úplně sedět neměla, ale aspoň se dostane trochu mezi lidi.

Proč se dlouho nechtěl rozvádět, i když manželství nefungovalo? Přinášíme pohled na jeho život, kariéru a nečekané příběhy, které stojí za slavnou tváří českého humoru.

