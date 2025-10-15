Ondřej Sokol slaví 54. narozeniny – muž, který baví miliony, přestože ve skutečnosti je introvert. Jak dokázal vybudovat úspěšnou kariéru i s Aspergerovým syndromem? Sám přiznává, že herecká profese by jeho povaze úplně sedět neměla, ale aspoň se dostane trochu mezi lidi.
