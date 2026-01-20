Na Tenerife si herečka Mahulena Bočanová s dcerou Marinou a chůvou užily chvíle plné pohody a slunečného počasí. Když však Mahulena odjížděla a dceru s chůvou vyprovodila k letadlu – protože sama na ostrově zůstávala ještě týden —, nastal nečekaný problém. Stačilo jedno jediné chybějící písmenko a mrzení jako hrom bylo na světě. Mahulena je ale žena činu a za svou dceru je zvyklá bojovat jako lvice — a jinak tomu nebylo ani tentokrát.
Mahulena Bočanová zuří: kvůli jednomu písmenku nechtěli pustit její dceru do letadla
Pořádně perné chvilky na tenerifském letišti prožila herečka Mahulena Bočanová poté, co se rozhodla poslat svou dceru Márinku s chůvou zpět do Česka dřív než sebe. I když měly obě platné letenky, personál je rezolutně odmítal vpustit do letadla. Důvod? Chybějící písmenko ve jméně na letence.
Stopka kvůli písmenku
I přes platné letenky nebyla Márinka s chůvou zpočátku na palubu vůbec vpuštěna. Problém způsobilo malé administrativní nedopatření na straně letiště: jméno chůvy na dokumentech obsahovalo chybu, která podle personálu neumožňovala odbavení. „Vypadne jim písmenko a oni nás normálně vyhodí, ať si sundáme kufry, že nemáme letenky,“ nestačila se divit herečka, která se situace ale rozhodně nezalekla a pustila se do boje za svou dceru. Ještě štěstí, že se domluví španělsky, aby letištnímu personálu vysvětlila, že jde o zdraví a pohodlí její autistické dcery. Podle Mahuleny totiž i sebemenší komplikace a vybočení může Márinku silně rozhodit, proto se při cestování vždy snaží minimalizovat stres a fronty — i proto často volí business třídu, stejně jako v tomto případě.
Dlouhý boj u přepážky
A i když tuto zdánlivě absurdní situaci musela Mahulena řešit téměř půl hodiny, nevzdala se a dcera i s chůvou mohly odletět domů. V jednu chvíli se ale vše zdálo ztracené, ona si však trvala na svém a nenechala se odbýt. „Ta baba na letišti neměla tušení, na koho narazila,“ rozčílila se po právu herečka a dodala: „Dokážu být taková mrcha. Ještě když mi někdo ohrožuje dítě, to já jsem sv*ně!“ Naštěstí ji čeká ještě týden zaslouženého odpočinku na slunném ostrově, a může si tak uklidnit pocuchané nervy.