V bouřlivém roce 1990, kdy Dominika přišla na svět, prožívala Bára Štěpánová jedno ze svých nejaktivnějších období. Jako signatářka Charty 77 a spoluzakladatelka recesistické Společnosti za veselejší současnost měla velmi blízko k politickému dění. Vždyť po revoluci dva roky působila jako osobní sekretářka prezidenta Václava Havla, kde se po nekonečně dlouhých chodbách proháněla na koloběžce. Její otec, Luboš Rychvalský, byl Bářiným druhým manželem a prezidentem zmíněné Společnosti za veselejší současnost. Dominika byla tedy typickým revolučním dítětem.
Následky volné výchovy Báry Štěpánové: Oslovení „mami“ se od Dominiky nedočká
Když se narodila, v Československu doznívala euforie ze sametové revoluce. Dominika Rychvalská, dcera populární herečky Báry Štěpánové, přišla na svět do doby plné změn, ale hlavně obrovských nadějí. Po slavné mámě sice nezdědila herecké ambice, zato je její dokonalou vizuální kopií. Jaký je život ve stínu slavné a temperamentní „Babetty“ z Ordinace a proč své matce nikdy neřekla „mami“?
Výchova bez hranic
Když byla Dominika malá, byla Bára na vrcholu slávy, moderovala pořady jako Cestománie, Trní nebo Ptákoviny a natáčela filmy. A právě kvůli jejímu vysokému pracovnímu nasazení trávila Dominika hodně času u babičky – Bářiny maminky, profesí učitelky. Bára se s miminkem vrátila do práce už po třech měsících. Později, když se její rodiče rozešli a Bára se přestěhovala za Prahu, zůstala Dominika bydlet převážně u otce v Praze, aby nemusela složitě dojíždět do školy. „Nejsem rozhodně takový rodič, který by se pro dítě obětoval. Život mám jen jeden, nevím, jak bude dlouhý, a nikdo mi ho nenastaví. Vím, že až Dominika vyroste, bude si žít zase podle sebe, a já nechci skončit s rukama v klíně a s výčitkami, že jsem vlastně své dny na světě promarnila, nevyužila,“ vysvětlila zcela pragmaticky Bára. Všechno to dohromady později způsobilo, že spolu mají spíše kamarádský než mateřský vztah. „Vážím si hlavně volnosti, kterou mi dávala – za to jsem vděčná,“ svěřila se Dominika s tím, že od mámy měla vždy absolutní svobodu a do ničeho ji nenutila, včetně výběru povolání. Zajímavé je i to, že Dominika Báru neoslovuje mami, ale křestním jménem.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Kde není radost, tam to pro mě nemá smysl,“ přiznává otevřeně herečka Jitka Sedláčková k otázce svatby s Pavlem Töpferem
Místo kamery protokoly
I když Dominika vyrůstala v uměleckém prostředí, prkna, která znamenají svět, ji nelákala. Zatímco Bára Štěpánová zářila v rolích jako Bedřiška v básnické pentalogii nebo zdravotní sestra Babeta Hessová v seriálu Ordinace v růžové zahradě, Dominika se vydala cestou pragmatičtějšího vzdělání. Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze a profesně se našla v oblasti organizace a protokolu. Živí se jako manažerka společenských akcí (event manager) a působí také jako protokolářka u Českých drah. Přestože si zvolila jiný obor, geny se nezapřou – její práce vyžaduje podobnou míru komunikativnosti a organizačního talentu, jakou disponuje její matka při moderování velkých show.
Podoba, která bere dech
Když se Dominika objeví po boku své matky na veřejnosti, pozornost je okamžitě zaručena. Jablko v tomto případě skutečně nepadlo daleko od stromu. Přestože má Dominika tmavé vlasy, na rozdíl od matčiny pověstné zrzavé hřívy, vše ostatní je téměř identické a Dominika je zkrátka Bářinou mladší verzí. Kromě tváře Dominika po matce zdědila i ženské tvary – rodová podoba se u nich zkrátka dědí z generace na generaci.
Opora v těžkých časech
A přestože vztah Báry s Dominikou není standardní, je pevný jako skála, což prověřily i těžké životní zkoušky. Když byl současnému manželovi Báry Štěpánové, muzikantovi Miroslavu Barabášovi, diagnostikován onkologický nález – bulka v prsu, byla to právě Dominika, kdo byl Báře tou největší oporou. Bára Štěpánová se netají tím, že je na svém manželovi citově velmi závislá a krizové situace nese psychicky velmi těžce. Barabáš se naštěstí s léčbou, která zahrnovala operaci i chemoterapii, popral statečně a dnes je v pořádku. „Máme spolu úplně normální vztah. Nikdy mi v tomto ohledu nic nevyčítala a doufám, že ani nebude. Čekala jsem na to, až budu mít kamarádku. Teď ji mám,“ nemůže si Bára vynachválit volnou výchovu, kterou dceři dopřála.