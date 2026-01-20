Benefiční koncert uspořádal zpěvák a moderátor Leoš Mareš, dlouholetý kolega Hezuckého z Rádia Evropa 2. Mareš od první chvíle zdůrazňoval, že nejde o byznys, ale o konkrétní pomoc rodině a podporu, kterou v těchto těžkých chvílích nejvíce potřebuje. Lístky se prodaly téměř okamžitě a O2 arena byla zcela vyprodaná.
Koncert pro Patrika Hezuckého: O2 arenu zaplnili dojatí muzikanti, vystoupila i vdova se synem
V pražské O2 areně se v pondělí večer uskutečnil benefiční koncert věnovaný památce moderátora Patrika Hezuckého, jehož smrt na začátku prosince minulého roku zasáhla kromě rodiny také jeho kolegy i širokou veřejnost. Akce praskala ve švech a přilákala tisíce fanoušků i celebrit. Výtěžek z koncertu půjde na pomoc vdově Nikole a malému Oliverovi, který ztratil tátu.
Vzpomínky i drsný humor
Před samotnou akcí se Leoš Mareš spolu se svou kolegyní Katkou Říhovou v ranní show na Evropě 2 nebáli ani černého humoru, když si představovali, jak by Patrik Hezucký přišel a poděkoval se svým typickým úsměvem a vtipem. Samotný koncert pak nabídl přehlídku těch nejlepších hudebníků a hostů, kteří měli k Patrikovi blízko. „Kohokoliv jsem oslovil, neřekl ne,“ pochlubil se Mareš. Na pódiu se tak objevili například Petr Janda, skupina Wanastowi Vjecy, slovenský zpěvák Adam Ďurica či Matěj Ruppert. „Považuji ho za jednoho z nejlepších kamarádů, kterého jsem měl, a jeho odchod mě hluboce zasáhl,“ neubránil se Matěj emocím při vzpomínkách na Patrikův odchod. Během večera zazněly nejen Patrikovy oblíbené písně, ale také skladby s hlubší symbolikou, mezi nimi například Být stále mlád, a silným závěrem se stala píseň Amerika od kapely Lucie, kterou společně zazpívali všichni účinkující. „Patriku, zdravíme tě tam nahoru,“ vzkázali muzikanti Hezuckému.
Emotivní loučení
Dojemný závěr tříhodinového programu patřil statečné vdově a šestiletému Oliverovi, kteří se společně objevili na pódiu. Nikola se slzami v očích poděkovala zaplněné hale slovy: „Z celého srdce vám děkujeme. A nejenom my dva, ale všichni tři,“ přičemž vzhlédla k nebi a tiše dodala: „Patrik by byl moc šťastnej.“ Nejdojemnější chvíle pak přišla ve chvíli, kdy Nikola otevřeně promluvila o tom, jaký význam měl koncert pro jejího syna: „Pro mě osobně je to především prostor pro Oliverka, aby na vlastní oči viděl a zažil, jak velký, úžasný a všemi milovaný byl táta člověk. Na pohřeb jsem ho nebrala, takže je to pro něj zároveň takové poslední rozloučení,“ vysvětlila. Zároveň se svěřila i se svými nejistými pocity ohledně vybraných peněz: „Sama nevím, co s těmi penězi budeme dělat. Možná je uložím Olíčkovi, aby měl aspoň něčím takovým vykoupené to, čím si jako malý chlapeček musel projít,“ dodala s tím, že všechny peníze světa by bez váhání vyměnila za možnost mít svého Paťáčka zpátky.