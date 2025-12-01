Libor Bouček, moderátor a příležitostný herec, se narodil 2. prosince 1980 v Praze. V druhé polovině 90. let studoval na gymnáziu a poté katedru produkce na pražské DAMU. Společně s Leošem Marešem patří mezi nejžádanější moderátory Česka. Nejčastěji je spojován se svým patnáctiletým působením na Evropě 2, ale také jako moderátor úspěšných řad Vyvolení.
Hvězdné úspěchy, ostré debaty i pár průšvihů, na které nerad vzpomíná. Bouček slaví pětačtyřicátiny
Libor Bouček patří mezi nejžádanější moderátory Česka. Patnáct let působil na rádiu, odkud ovšem v lednu 2020 odešel. Ve svém životě ale dosáhl pár rekordů a naučil se moderovat tak bravurně, že by prý zvládl poutavě okomentovat i sběr brambor nebo asfaltování.
V roce 2004 moderoval s Marcelou Skřivánkovou hudební pořad T-music. Tehdy vystřídal Kateřinu Kristelovou. Předtím moderoval reality show Balírna, ovšem většího úspěchu dosáhl v roce 2005, kdy s Dianou Kobzanovou uváděl tři řady noční show televizní řady Vyvolení. V poslední řadě nastoupil jako moderátor denního dění po boku Terezy Pergnerové.
Vedle svého moderátorského umu se ve společnosti také zapsal jako rekordman v délce svého manželství. V červenci 2006 se oženil se slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou, s tou se ale po 10 měsících manželství rozvedl. V roce 2009 se konala druhá svatba, s právničkou Janou Hlaváčkovou. Rozvedli se v březnu 2013. Když v roce 2014 moderoval Českou miss, seznámil se s finalistkou Gabrielou Bendovou, nynější manželkou.
Libor Bouček ukončil své působení na Evropě 2 k datu 11. ledna 2020, kdy moderoval svůj poslední pořad Afterparty. Po odchodu z rádia přešel do zpravodajského kanálu CNN Prima News, kde moderoval pořad Nový den. „Byla to jízda. Patnáct let. Absolutně svobodná a bezstarostná práce, na jejímž konci byli ti nejlepší posluchači. Byl to nespočet silných okamžiků, smíchu, trochy slz, pořádný objem emocí,“ okomentoval svůj odchod Bouček pro Expres.cz.
Podívejte se na životní momenty jednoho z nejžádanějších moderátorů Česka do naší grafiky.
Poprvé otcem
„Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný jako teď. A ty milý Alberte, vítej v tomto světě. Táta,“ napsal plný dojetí čtyřicetiletý Libor Bouček, který patří mezi nejžádanější moderátory v Česku, na svůj instagramový účet. Oznámil tak příchod svého prvního potomka.
Poprvé otcem
„Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný jako teď. A ty milý Alberte, vítej v tomto světě. Táta,“ napsal plný dojetí čtyřicetiletý Libor Bouček, který patří mezi nejžádanější moderátory v Česku, na svůj instagramový účet. Oznámil tak příchod svého prvního potomka.
Netrpělivé očekávání
Se svou třetí ženou Gabrielou, která mu v úterý porodila prvního syna.
Velkolepá svatba potřetí
S Gabrielou Bendovou, finalistkou České miss, se Bouček nechal oddat 17. srpna 2019. Na svatbě nechyběli Boučkovi spoupracovníci a přátelé, například Jakub Prachař, kolegyně z rádia Lucie Šilhánová, Patrik Hezucký či Leoš Mareš. Dorazila také Jiřina Bohdalová.
Třetí manželství
Se svou nynější manželkou Gabrielou Bendovou se seznámil v roce 2014, když moderoval Českou miss. Tehdy Bendová se soutěže krásy zúčastnila jako finalistka.
Dva rozvody
Bouček má za sebou už dva rozvody – první v roce 2007 a druhý v roce 2013. Přesto má vztah ke svatbám kladný. „Trochu zapomínáme na tradice, které jsou podle mě velmi podstatné. Rodina má vznikat na platformě, kdy dva lidé veřejně deklarují, že se mají rádi a myslí to spolu vážně. A já na to nerezignoval, i když se mi to dvakrát nepovedlo,“ řekl vloni v rozhovoru pro Novinky.cz. „Jsem vyznavačem tradičních hodnot a jako takový jsem potřetí podstoupil tu tradiční záležitost, které se říká svatba,“ okomentoval svůj vstup do třetího manželství.
Nejkratší manželství
Vedle svého moderátorského umu se ve společnosti také zapsal jako rekordman v délce svého manželství. V červenci 2006 se oženil se slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou, s tou se ale po 10 měsících manželství rozvedl. V roce 2009 se konala druhá svatba, s právničkou Janou Hlaváčkovou. Rozvedli se v březnu 2013.
Nejžádanější moderátor
Libor Bouček společně s kolegou Leošem Marešem patří mezi nejžádanější moderátory Česka. Nejčastěji je spojován se svým patnáctiletým působením na Evropě 2, ale také jako moderátor úspěšných řad Vyvolení. Co všechno má ve svých čtyřiceti letech za sebou?
Zrodila se hvězda
Libor Bouček, moderátor a příležitostný herec, se narodil 2. prosince 1980 v Praze. V druhé polovině 90. let studoval na gymnáziu a poté katedru produkce na pražské DAMU.
Moderátorské začátky
V roce 2004 moderoval s Marcelou Skřivánkovou hudební pořad T-music. Tehdy vystřídal Kateřinu Kristelovou. Předtím moderoval reality show Balírna, ovšem většího úspěchu dosáhl v roce 2005, kdy s Dianou Kobzanovou uváděl tři řady noční show televizní řady Vyvolení. V poslední řadě nastoupil jako moderátor denního dění po boku Terezy Pergnerové.
Otázky kolem životního stylu
S pracovním shonem a velkým vytížením docházelo i ke změnám životního stylu, které se odrazily i na Boučkově figuře. V roce 2012 viditelně zhubnul, podle svých slov shodil víc než 10 kilo. „Uvědomil jsem si, že život je nevyzpytatelný, a začal jsem žít zdravě. Je důležité si uvědomit, že po třicítce se může stát cokoliv, a člověk by měl na to začít myslet a začít žít zdravě,“ prozradil Bouček na jednom z tréninků děvčat ze Sexy ligy, jejíž utkání pravidelně moderoval.
S Leošem Marešem
S Leošem Marešem se Bouček setkával pravidelně v práci. Od roku 2005 moderoval na Evropě 2 pořad Afterparty, který následoval po oblíbeném ránu s moderátorskou dvojicí Mareš a Patrik Hezucký. A s Marešem se čtyřicetiletý Bouček potkával i mimo rádio. Zde spolu například moderovali Českou miss v roce 2015.
TýTý
Bouček se po několika letech pečlivé práce vypracoval. Byl mu také svěřen večer předávání cen Týtý.
Úzký vztah ke sportu
Bouček jako moderátor vnímá svou práci jako rozmanité pole. Vedle České miss, Českého slavíka nebo předávání cen Týtý či komentování reality show se Bouček objevil jako moderátor i u sportovních utkání, například UEFA Euro v roce 2008 nebo Davis Cup Final v roce 2012.
Moderuje téměř cokoliv
Bouček se jako jeden z nejžádanějších moderátorů objevuje na mnoha tematicky rozličných akcích. Jeho přátelé o něm tvrdí, že je „schopen moderovat i sběr brambor a z asfaltování udělat něco s pointou“. „Mě to prostě baví. Líbí se mi dívat se na věci úhlem pohledu diváka a dobře informace zabalit. Je fakt, že si neumím představit situaci, která by se nedala odmoderovat,“ řekl k tomu Bouček.
Příležitostný herec
Bouček se vedle dabingu osvědčil i jako herec. Zahrál si ve filmech Rafťáci či Panic je na nic nebo v seriálu Krejzovi.
Odchod z Evropy 2
V roce 2020 Bouček oznámil, že po patnácti letech končí na Evropě 2. Důvodem jeho odchodu byla nabídka na moderování pořadu na CNN Prima. „Byla to jízda. Patnáct let. Absolutně svobodná a bezstarostná práce, na jejímž konci byli ti nejlepší posluchači. Byl to nespočet silných okamžiků, smíchu, trochy slz, pořádný objem emocí,“ okomentoval svůj odchod Bouček pro Expres.cz.
Se Strýcovou U Baru
Éra v CNN
Od května 2020 Bouček moderoval ranní blok na CNN Prima. „Přijmout nabídku vytvářet ranní vysílání CNN Prima News a provázet jím je pravděpodobně největší výzvou mé kariéry. Chci zúročit svoji téměř dvacetiletou praxi jak v rádiích, tak i v nejrůznějších televizních pořadech,“ uvedl tehdy čtyřicetiletý moderátor.
Máme rádi Česko
V pořadu Máme rádi Česko patří Libor Bouček k nejvýraznějším prvkům celé show. Jeho energická moderace, rychlé reakce a schopnost pracovat s atmosférou studia dávají soutěži tempo i humor. Dokáže udržet pozornost diváků, pobavit soutěžící a zároveň držet pravidla i strukturu pořadu. Často je vyzdvihován za to, že umí odlehčit napjaté momenty a bezprostředně reagovat na soutěžící či kapitány týmů. Díky tomu se stal neodmyslitelnou součástí pořadu a jedním z důvodů, proč se formát dlouhodobě těší oblibě.
Na Lovu
V pořadu Na lovu vystupuje Libor Bouček nikoli jako moderátor, ale jako jeden z Lovců – výrazných, znalostně nadupaných soupeřů, proti nimž se soutěžící snaží obhájit své výhry. Bouček zde úplně odkládá svou typickou moderátorskou energii a přepíná do role nekompromisního strategického protivníka. Působí sebejistě, přesně a občas i mírně ironicky, což podtrhuje napětí i autoritu celé show. Díky jeho širokému přehledu, rychlým reakcím a specifickému suchému humoru se stal jednou z nejzajímavějších tváří české verze této populární soutěže.