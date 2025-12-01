Přeskočit na obsah
1. 12. Iva
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Hvězdné úspěchy, ostré debaty i pár průšvihů, na které nerad vzpomíná. Bouček slaví pětačtyřicátiny

Libor Bouček s manželkou Gabrielou
Libor Bouček s manželkou GabrielouFoto: Profimedia
Libor Bouček s manželkou Gabrielou
Libor Bouček s manželkou GabrielouFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Libor Bouček patří mezi nejžádanější moderátory Česka. Patnáct let působil na rádiu, odkud ovšem v lednu 2020 odešel. Ve svém životě ale dosáhl pár rekordů a naučil se moderovat tak bravurně, že by prý zvládl poutavě okomentovat i sběr brambor nebo asfaltování.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Libor Bouček, moderátor a příležitostný herec, se narodil 2. prosince 1980 v Praze. V druhé polovině 90. let studoval na gymnáziu a poté katedru produkce na pražské DAMU. Společně s Leošem Marešem patří mezi nejžádanější moderátory Česka. Nejčastěji je spojován se svým patnáctiletým působením na Evropě 2, ale také jako moderátor úspěšných řad Vyvolení.

Reklama
IG celebrity
IG celebrity

Bývalého politika, brankáře či modelku sledují statisíce Čechů. Čím je zaujali?

Celebrity

V roce 2004 moderoval s Marcelou Skřivánkovou hudební pořad T-music. Tehdy vystřídal Kateřinu Kristelovou. Předtím moderoval reality show Balírna, ovšem většího úspěchu dosáhl v roce 2005, kdy s Dianou Kobzanovou uváděl tři řady noční show televizní řady Vyvolení. V poslední řadě nastoupil jako moderátor denního dění po boku Terezy Pergnerové.

Vedle svého moderátorského umu se ve společnosti také zapsal jako rekordman v délce svého manželství. V červenci 2006 se oženil se slovenskou moderátorkou Mariannou Ďurianovou, s tou se ale po 10 měsících manželství rozvedl. V roce 2009 se konala druhá svatba, s právničkou Janou Hlaváčkovou. Rozvedli se v březnu 2013. Když v roce 2014 moderoval Českou miss, seznámil se s finalistkou Gabrielou Bendovou, nynější manželkou.

Libor Bouček ukončil své působení na Evropě 2 k datu 11. ledna 2020, kdy moderoval svůj poslední pořad Afterparty. Po odchodu z rádia přešel do zpravodajského kanálu CNN Prima News, kde moderoval pořad Nový den. „Byla to jízda. Patnáct let. Absolutně svobodná a bezstarostná práce, na jejímž konci byli ti nejlepší posluchači. Byl to nespočet silných okamžiků, smíchu, trochy slz, pořádný objem emocí, okomentoval svůj odchod Bouček pro Expres.cz. 

Reklama

Podívejte se na životní momenty jednoho z nejžádanějších moderátorů Česka do naší grafiky. 

Předchozí
1234520
Pokračovat

Poprvé otcem

Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný jako teď. A ty milý Alberte, vítej v tomto světě. Táta, napsal plný dojetí čtyřicetiletý Libor Bouček, který patří mezi nejžádanější moderátory v Česku, na svůj instagramový účet. Oznámil tak příchod svého prvního potomka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama