Bývalého politika, brankáře či modelku sledují statisíce Čechů. Čím je zaujali?

Síla sociálních sítí stále roste, to si uvědomují nejen slavné osobnosti a influenceři, ale i různé společnosti, které jejich vliv často využívají ke své propagaci.

Leoš Mareš vstoupil do elitního klubu instagramových milionářů v květnu 2020. "Obchodně to je pro mě další level. Je to status, podobně jako když se někdo dostane do miliardářského žebříčku," řekl časopisu Forbes, podle kterého si moderátor velmi pečlivě vybírá klienty. Jednorázové spolupráce, které pak promuje na svém profilu, vyjdou i na 400 tisíc korun.

Nejvíce sledujících Marešovi přibylo během SuperStar, ve které je v porotě společně s Monikou Bagárovou, Pavolem Haberou, Patricií Pagáčovou a Mariánem Čekovským. A i přesto, že jeho popularita stále stoupá, nyní byl z druhého místa sesazen zlínskou umělkyní Silvií Mahdalovou.

Nejnovějším přírůstkem, jenž se také chlubí jedním milionem a šlape na paty zmíněnému moderátorovi, je bývalý politik Dominik Feri. Ten se v době pandemie proslavil informativními příspěvky s černým výstražným trojúhelníkem na žlutém pozadí, díky kterým se do elitního klubu dostal letos v únoru.

