Do křížku s policií se opět dostal kontroverzní hudebník Leo Beránek. Podle webu Aktu.cz u něj doma v pražské čtvrti Modřany zasahovala policie. Podle zveřejněného videa byli na místě i policejní psi, policisté Beránka nakonec odvedli spoutaného. V době incidentu měl být pod vlivem alkoholu.
Leo Beránek opět v rukou policie. Po rvačce skončil na záchytce s 2,2 promile
Kolem Lea Beránka bylo opět pořádně rušno. Po incidentu, při kterém mělo dojít k potyčce, musela zasahovat policie. Podle dostupných informací byl Beránek pod vlivem alkoholu a noc nakonec strávil na záchytce.
Do bytu ve Vorařské ulici přivolali policii vystrašení sousedé. Podle jejich výpovědi se měl z bytu ozývat řev a rány. Za poslední dny to byl už druhý policejní zásah u Beránka doma. Údajně měl také pod vlivem alkoholu někomu vyhrožovat po telefonu. Beránka policie převezla na záchytku, kde nadýchal přes dvě promile. Beránek není v policejní cele rozhodně žádným nováčkem. Má za sebou dokonce sedmiletý pobyt ve vězení.
Za katr byl na sedm let poslán proto, že v květnu 2018 opakovaně udeřil v centru Prahy muže, kterému přivodil bezvědomí, otřes mozku a zlomil mu čelist. Jen o pár dní později napadl dalšího muže. Z výkonu trestu byl propuštěn minulý rok v červnu. Po chvilce na svobodě se zasnoubil, ale po třech týdnech ho jeho partnerka opustila.