Kontroverzní raper Leo Beránek jr. se do širšího povědomí veřejnosti dostal především tím, že část svého života strávil ve vězení, kde si odpykával svůj zasloužený trest. Poté co před rokem opustil brány kriminálu, tvrdil, že přijal islám, zřekl se alkoholu, a vypadalo to, že hodlá začít nový život. Jeho poslední videa na sociálních sítích tohle přesvědčení ale zrovna nepotvrzují.
Leo Beránek obviňuje otce ze smrti bratra. Nela Slováková lituje jeho matku
Kontroverzní hudebník a odsouzený zločinec Leo Beránek o sobě dal znovu vědět. V příspěvku na sociální síti se pustil do svého otce a vyčítá mu dávnou rodinnou tragédii.
Na jednom z nich působí Beránek pod vlivem a zostra se pustil do svého otce, podnikatele Lea Beránka seniora. „Ty, můj táto. Ty, co jsi vsadil na moji prohru. To nejde přestříkat, ty zm*de,“ křičí na nahrávce, kde se pustil také do obviňování svého rodiče z toho, že nezabránil smrti vlastního bratra. Ten se podle jeho slov rozhodl spáchat sebevraždu poté, co čelil dluhům, se kterými mu podle jeho názoru Beránek nepomohl. Zmiňuje se i o svých zážitcích v nápravném zařízení.
„Nechal jsi ho oběsit na vodítku pro psa v minus dvanácti stupních. Nezemřel na uškrcení, ale na selhání organismu vlivem podchlazení. Jeho dluh byl asi deset tisíc, pokud nepřeháním. Byl jsem ještě dítě. Nevěděl jsem, že zatímco jsme si užívali luxus, můj strýc visí v rodinném domě po dědovi a prožívá obrovskou bolest z toho, že selhal, stejně jako já. Takže poslouchej: Praha je teď moje. A jestli se mi ode dneška něco stane, poneseš za to odpovědnost. Vyhrožuju? Tak to klidně nahlas. Já si to odsedím, ale ty ne,“ říká dále rozhořčeně propuštěný kriminálník.
Na tento příspěvek reagovala také brněnská podnikatelka a influencerka Nela Slováková, která zná Beránka juniora ještě ze svého působení v českém showbyznysu a účasti v reality show Hotel Paradise. Když Beránek opustil brány věznice, veřejně ho podpořila a doufala, že se dokáže zařadit do společnosti. „To je tak smutné. Maminka musí být zdrcená. Věřili jsme s Radkem, že to zvládneš,“ píše zklamaně Slováková.