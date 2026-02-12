Jana Šulcová patřila k nejobsazovanějším českým herečkám, zazářila v televizních seriálech Byl jednou jeden dům, Tajemství proutěného košíku nebo My všichni školou povinní. Největší popularitu jí přinesl film S tebou mě baví svět, jehož režisérka Marie Poledňáková napsala roli Kateřiny Horákové Šulcové přímo na tělo a dokonce se natáčelo v její vile ve Vokovicích.
Sexsymbol i závislá alkoholička: Příběh Jany Šulcové dojímá dodnes. Sláva, pády a tichý boj, o kterém se dlouho mlčelo
Její život byl velmi pestrý. Skvělou kariéru a rodinné štěstí totiž vystřídal strmý pád na dno. O těžkém desetiletém období, kdy se potýkala se závislostí na alkoholu, mluvila otevřeně: podle ní nebyla hanba padnout, ale zůstat ležet. Dnes by Jana Šulcová slavila 78 let.
Zlom přišel po roce 1989, kdy se Janě Šulcové rozpadlo manželství s Oldřichem Víznerem a matka dvou malých dcer začala řešit situaci alkoholem a antidepresivy. Ze závislosti se po několika letech dostala a zhruba před rokem udělal velké gesto a s exmanželem se usmířila. Kvůli zdravotním problémům podle Blesku nevycházela z domu a Vízner ji doma navštěvoval. Dnes by Jana Šulcová slavila 78 let. Zavzpomínejte na oblíbenou herečku a podívejte se do naší galerie.
Natočila desítky filmů, televizních inscenací a seriálů
K herectví ji to táhlo odmalička
Janu Šulcovou přitahovalo herectví odmalička. S bratrem hrála loutkové divadlo, recitovala ve škole a organizovala kulturní vystoupení. Ve volném čase chodila do rozhlasového dětského souboru a se spolužákem Vítězslavem Jandákem hrála na gymnáziu divadlo.
Už během studií začala hrát v divadle i ve filmu
Stala se členkou Městských divadel pražských a objevila se například v televizní pohádce Křesadlo či ve filmech Kulhavý ďábel a Spalovač mrtvol.
Popularitu si získala díky televizním seriálům
Celou svou kariéru byla převážně televizní herečkou a popularitu si získala díky televizním seriálům. V seriálu Byl jednou jeden dům ztvárnila luxusní prostitutku, slečnu Klabíkovou. V Nejmladší z rodu Hamrů si zahrála Marii Zajíčkovou, lásku hlavního hrdiny Jana Hamra. „Televizi vděčím opravdu za hodně, ta mi dala slávu. A mě to moc bavilo,“ řekla herečka v pořadu Třináctá komnata České televize.
Šulcová většinou hrála kladné postavy, díky kterým si získala oblibu diváků. V sedmdesátých letech nejčastěji vystupovala v rolích sympatických a křehkých dívek, v osmdesátých letech se z ní staly mladé, elegantní maminky. „Hrála jsem takové ty, co je chlapi opouštějí, a pak toho litují, jenže už je pozdě,“ řekla herečka pro Českou televizi. Výjimkou je televizní film Panenka, ve kterém si zahrála psychopatickou narkomanku po boku Josefa Abrháma.
Nejznámější role
Své nejznámější role ztvárnila v seriálu Tajemství proutěného košíku, ve kterém si zahrála Hanu Karasovou, a v seriálu My všichni školou povinní, kde ztvárnila sociální pracovnici Helenu Olivovou.
S tebou mě baví svět
Největší filmovou příležitost jí poskytla Marie Poledňáková. Ve snímku Kotva u přívozu si zahrála televizní hlasatelku Magdu a v oblíbené komedii S tebou mě baví svět postavu Kateřiny Horákové, manželku Júlia Satinského (Alberta Horáka). Marie Poledňáková napsala roli herečce přímo na tělo. Scéna, kdy Jana Šulcová spadne do odpadní roury, se natáčela tři dny.
Za manžela si vzala Oldřicha Víznera
Za manžela si vzala Oldřicha Víznera, se kterým se poznala na DAMU. Narodily se jim dvě dcery, Tereza a Rozálie. „Pauzu jsem měla, jen když se narodily děti… Točila jsem hodně, ale nikdy ne tak, abych děti zanedbala. Třeba mě dva nebo tři dny neviděly, ale pak jsem zase byla týden s nimi. A neexistovalo, abych pracovala o prázdninách, to jsem vždy měla volno,“ řekla ve Třinácté komnatě.
Po více než dvaceti letech společného života Vízner od herečky odešel. Šulcová prožívala osobní krizi, kterou začala řešit alkoholem. „Byli jsme těch dvacet let nejšťastnější pár, pořád jsme se smáli a myslela jsem si, že to je na doživotí.“
Skandál
„To, že se Oldřich zamiloval do mladší kolegyně, bych zvládla, ale já jsem nezvládla ten skandál. Bylo to pro mě takové ponížení, které jsem nedokázala odpustit,“ uvedla ve Třinácté komnatě. Alkoholové období trvalo deset let, až se jednou herečka sama od sebe rozhodla ze dne na den s pitím skoncovat. „Není hanba padnout, ale je hanba zůstat ležet. Žádný člověk nesmí být na nikom a na ničem závislý. Já bych ve svém životě nic neměnila, ale těch deset let nebyl život, to byl pochod Angolou, katastrofa. Já jsem se nezlobila sama na sebe, že jsem ten alkohol pila, ale zlobila jsem se, že to bylo těžké pro moje děti, protože ty jsou pro mě všechno,“ řekla herečka, kterou dcery celé toto období podporovaly.
Rok 1992 byl zásadní
Velkou ranou byl pro Janu Šulcovou i konec v souboru Městských divadel pražských v roce 1992. „To byla moje malá smrt. Přišli lidé, kteří tam neměli co dělat. Ota Ornest přes dvacet let budoval soubor i repertoár a diváci přesně věděli, na co se chodí do ABC, do Komorního, do Komedie. Oni to všechno zničili,“ posteskla si pětadvacet let poté pro Novinky.
Ze závislosti k nemoci
Jakmile se vzpamatovala ze závislosti na alkoholu, onemocněla se slinivkou a následně se štítnou žlázou. Doslova bojovala o život, když ležela v nemocnici, a vážila čtyřicet kilo. Nakonec ji zachránili lékaři, její dcery a vlastní vnitřní síla a odhodlání bojovat. Podařilo se jí vrátit do normálního života a už léta abstinuje. „Byl to pád z hvězdného nebe na dno Macochy,“ okomentovala pro Českou televizi.
Práce v dabingu
V tomto obtížném období získala občasnou práci v dabingu, její hlas se objevil například v oscarovém filmu Cena za něžnost, dabovala Catherine Deneuveovou ve snímku Indočína nebo Vivien Leighovou v dramatu Tramvaj do stanice Touha. Časem se ale práce v tomto oboru změnila a to přestalo Šulcové vyhovovat. „Náš dokonalý dabing je dávno minulost,“ posteskla si.
Horákovi
Po deseti letech psychických i zdravotních problémů se herečka opět začala objevovat v televizi i na plátně. Zahrála si například babičku Zdenu v televizním seriálu Horákovi, jenž se vysílal v druhé polovině nultých let.
Na stříbrném plátně
Na stříbrném plátně se objevila například jako ředitelka školy v komediálním dramatu Občanský průkaz, jako učitelka Vávrová v dramatu Bastardi, jako pejskařka Janáčková v komediálním televizním seriálu Trpaslík či matka hlavních hrdinů v drsném příběhu z maloměsta Kobry a užovky. „Když jsem přijela na natáčení, polili mi vlasy snad půl litrem oleje, vůbec mě nenalíčili a nasvítili mě, abych vypadala co nejhůř,“ vzpomínala na natáčení.
Bydlela se starší dcerou a vnukem
Období pandemie ji v podstatě uvěznilo doma. „Moje děti mě proto nechtějí za žádnou cenu pustit ven, nebyla jsem rok ani na chodníku! Ale zase tady mám zahrádku, a tedy i přírodu. A hlavně svého pejska. Bydlím se starší dcerou a vnukem. Ještě mám další dva vnuky a druhou dceru. Nemám tedy o lidi nouzi. Ale už se nemůžu dočkat, až se zase uvidím s kamarádkami,“ svěřila se v té době deníku Aha!
Plastické operace
Herečka se netajila ani tím, že vyhledala pomoc plastického chirurga. „Měla jsem před lety lifting obličeje a předtím ještě upravená horní i dolní víčka. Dělala jsem to kvůli své profesi,“ přiznala v roce 2014 pro iDnes.
Rok 2023 byl jejím posledním
Zemřela v pátek 28. července 2023, její smrt oznámila na svých sociálních sítích dcera Rozálie Víznerová. Už nějakou dobu se prý potýkala se zdravotními potížemi a čas trávila převážně doma. Během posledních měsíců ji navštěvoval i Vízner, se kterým se mezitím usmířila.