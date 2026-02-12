Přeskočit na obsah
12. 2. Slavěna
Sexsymbol i závislá alkoholička: Příběh Jany Šulcové dojímá dodnes. Sláva, pády a tichý boj, o kterém se dlouho mlčelo

Jana Šulcová
Foto: Česká televize
Jana Šulcová
Jana ŠulcováFoto: Česká televize
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Její život byl velmi pestrý. Skvělou kariéru a rodinné štěstí totiž vystřídal strmý pád na dno. O těžkém desetiletém období, kdy se potýkala se závislostí na alkoholu, mluvila otevřeně: podle ní nebyla hanba padnout, ale zůstat ležet. Dnes by Jana Šulcová slavila 78 let.

Jana Šulcová patřila k nejobsazovanějším českým herečkám, zazářila v televizních seriálech Byl jednou jeden dům, Tajemství proutěného košíku nebo My všichni školou povinní. Největší popularitu jí přinesl film S tebou mě baví svět, jehož režisérka Marie Poledňáková napsala roli Kateřiny Horákové Šulcové přímo na tělo a dokonce se natáčelo v její vile ve Vokovicích.

Zlom přišel po roce 1989, kdy se Janě Šulcové rozpadlo manželství s Oldřichem Víznerem a matka dvou malých dcer začala řešit situaci alkoholem a antidepresivy. Ze závislosti se po několika letech dostala a zhruba před rokem udělal velké gesto a s exmanželem se usmířila. Kvůli zdravotním problémům podle Blesku nevycházela z domu a Vízner ji doma navštěvoval. Dnes by Jana Šulcová slavila 78 let. Zavzpomínejte na oblíbenou herečku a podívejte se do naší galerie.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kdo je dcera Jiřího Hrzána? Tereza točí filmové trháky a žije s bouřlivákem závislým na alkoholu

Natočila desítky filmů, televizních inscenací a seriálů

jana sulcova, zena
Foto: ČTK

Jana Šulcová patřila k nejobsazovanějším českým herečkám. Zazářila například v televizních seriálech Byl jednou jeden dům, Tajemství proutěného košíku nebo My všichni školou povinní. Největší popularitu jí přinesla komedie S tebou mě baví svět.

Zlom přišel po roce 1989, kdy se jí rozpadlo manželství s Oldřichem Víznerem a známá herečka začala řešit situaci alkoholem a antidepresivy. Ze závislosti se po několika letech dostala a před její náhlou smrtí, ke které došlo během víkendu, se kdysi rozhádaní exmanželé stihli i usmířit.

