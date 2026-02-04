Karlose Vémolu zatkla policie před jeho domem pouhý den před vánočními svátky, které tak strávil v cele bez své rodiny. Času tam měl opravdu hodně a využil ho nejen k přemýšlení, ale také ke čtení. Vybíral si hlavně knihy, které pojednávají o zvládání stresu a náročných životních období. A nebojí se přiznat, že ho to přivedlo až k slzám.
Karlos Vémola přiznal, že ve vězení plakal. "Chci změnit svůj život,“ říká
Více než dva týdny, které MMA bojovník Karlos Vémola strávil ve vazbě, pro něj byly velmi nepříjemným zážitkem. Prozradil také, že čas, který tam měl, využil k přemýšlení o životě.
„To byla noc, kdy mě to nejvíc zlomilo. Byl to večer, který jsem probrečel,“ přiznává. „Uvědomil jsem si plno věcí, které jsem kdysi ignoroval,“ rozpovídal se o změně, kterou prošel. Do ruky se mu také dostala kniha o životním příběhu zpěváka Michala Davida, který před lety přišel o malou dceru, jež podlehla leukémii. „Bylo tam popsané, že Michala Davida s manželkou ve výsledku ohromně stmelilo, když jim zemřela devítiletá dcera na rakovinu…“ rozpovídal se sportovec, na kterého životní tragédie oblíbeného zpěváka a také to, jak ji s manželkou dokázali zvládnout, velmi oslovilo.
„V tu chvíli mě ten příběh tak rozbil. Michal David baví svět, dělá lidem radost… Uvědomil jsem si, co on si musel s manželkou vytrpět. A tak jsem si řekl, že i když se mi stala tahle strašná věc, tak mám pořád děti a kam se vrátit,“ říká Vémola, který je odhodlaný změnit svůj dosavadní život a pracovat na vztahu se svou ženou Lelou, s níž má tři společné děti. „Rozhodně jsem si uvědomil spoustu věcí, které jsem předtím nedělal a dělat bych měl,“ dodal.
V rozhovoru pro CNN Prima News se dotkl také svého případu – je vyšetřovaný ve spojitosti s rozsáhlou drogovou činností. Nyní je venku na kauci a vyjádřil se k obavám, že u něj hrozí riziko útěku. „Proč bych utíkal, vždyť jsem nic neudělal. Kam bych utíkal se svým ksichtem? A abych tady nechal své nádherné děti?“ nechápe takové názory. A nepotvrdil ani spekulace o tom, že u něj doma v Měchenicích měly být nějakou dobu instalované odposlechy. „Já to nevím. A říkám, že doufám, že ano. Protože pokud jsem odposlechy měl, tak z nich musí být naprosto zřejmé, že jsem s tím neměl nic společného,“ je přesvědčený. „Pokud odposlechy doopravdy byly, tak se jasně prokáže, že se nic takového nestalo.“