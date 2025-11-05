6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Lékaři povolili těžce nemocné Markétě Konvičkové splnit si životní sen

Markéta Konvičková
Markéta KonvičkováFoto: Profimedia
Markéta Konvičková
Markéta KonvičkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Už roky bojuje zpěvačka Markéta Konvičková s nevyléčitelným onkologickým onemocněním, které jí v životě klade velká omezení. Přesto však právě prožívá to, o čem snila už jako malá holka.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Velkou vášní zpěvačky Markéty Konvičkové je cestování. Jenže i v tom ji omezuje vzácná choroba, se kterou se už několik let potýká a která ji doslova mění před očima. Konvičková je ale rozený optimista a nepřipouští si to, co by jiného mohlo dostat na kolena. A rozhodně nepřestala snít. 

Markéta Konvičková
Markéta Konvičková

"Hlavně mě do rakve hezky oblečte," říká Markéta Konvičková s tím, že se smrtí počítá

Celebrity

„Jestli mi to lékaři dovolí, chtěla bych letět na Havaj. Už jako malá jsem snila o tom, že tam jednou půjdu po pláži a budu mít okolo krku ten jejich typický věnec z květů a v ruce koktejl s deštníčkem," zasnila se před nedávnem v rozhovoru pro Blesk. A jak je vidět na jejích sociálních sítích, lékaři jí opravdu dali zelenou a ona mohla odletět na svou vysněnou cestu. Předtím než se s partnerem a dcerou dostali na ostrov Maui, kde pobývají právě v tuto chvíli, udělali si zastávku tak v Los Angeles. Konvičková sdílí fotky s rodinou, na který je vidět, že je opravdu šťastná. A to navzdory tomu, jak vážný její stav je. 

„Je to opravdu vzácný nebo ojedinělý druh nádorového onemocnění, které se tváří jako rakovina, ale není to ona. Nefungují na to léčby, jako je chemoterapie. Jsou to ohraničené nádory, jmenují se karcinoidy a nejefektivnější léčbou je odstranit je chirurgicky z těla – a je vymalováno,“ vysvětlila před časem zpěvačka. „Mám to někde v plicích a nejde to odstranit chirurgicky. Jsou nějaké léčby, tabletky, hormonální injekce a další různé zákroky, díky nimž se cítím dobře. Jsem ráda, že už existuje léčba, díky které můžu plnohodnotně a úplně normálně fungovat,“ snaží se na celé věci najít nějaká pozitiva.

ČTĚTE TAKÉ: „Kolik mi zbývá času? Neřeším.“ Markéta Konvičková šokuje upřímností v boji s rakovinou

Reklama

„Já vždycky přijdu do ordinace celá vysmátá a oni mi říkají: ‚Paní Konvičková, to jako fakt není sranda. A já na to: ‚A co teda, mám se hroutit, mám si tady trhat vlasy, kousat si nehty?‘ Nebudu se z toho hroutit. Pro mě je směrodatné, že je mi dobře, a víc mě nezajímá. A jestli to bude trvat deset let, nebo rok, to je mi úplně jedno,“ řekla rázně pro Topky.sk. Jedním dechem ale připouští, že stále stojí nohama na zemi. „Samozřejmě že s tím počítám. Počítají s tím všichni,“ říká.

Mohlo by Vás zajímat: Udělej to. Dívka přemluvila přítele k sebevraždě. Její role v případu otřásla USA

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Topky.sk, Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama