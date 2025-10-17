17. 10. Hedvika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

"Hlavně mě do rakve hezky oblečte," říká Markéta Konvičková s tím, že se smrtí počítá

Markéta Konvičková
Markéta KonvičkováFoto: Profimedia
Markéta Konvičková
Markéta KonvičkováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Už více než šest let bojuje zpěvačka Markéta Konvičková se vzácným druhem onkologického onemocnění. Přestože si snaží udržovat optimistický pohled, připouští, že svůj boj nemusí vyhrát.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Že se se zpěvačkou Markétou Konvičkovou něco děje, je jasné na první pohled. Sama o své nemoci hovoří otevřeně a přiznává, že úbytek váhy i nepřirozeně tmavá pleť jsou jen nežádoucí účinky léčby, kterou musí podstupovat. A i když věří, že svou nemoc dokáže porazit, lékaři její optimismus mírní a snaží se jí připomínat, že je opravdu vážně nemocná.  

Markéta Konvičková
Markéta Konvičková

„Kolik mi zbývá času? Neřeším.“ Markéta Konvičková šokuje upřímností v boji s rakovinou

Celebrity

„Já vždycky přijdu do ordinace celá vysmátá a oni mi říkají: ‚Paní Konvičková, to jako fakt není sranda. A já na to: ‚A co teda, mám se hroutit, mám si tady trhat vlasy, kousat si nehty?‘ Nebudu se z toho hroutit. Pro mě je směrodatné, že je mi dobře, a víc mě nezajímá. A jestli to bude trvat deset let, nebo rok, to je mi úplně jedno,“ říká rázně. Jedním dechem ale připouští, že stále stojí nohama na zemi. „Samozřejmě že s tím počítám. Počítají s tím všichni,“ říká. A v případě, že by svůj boj prohrála, má jedno velmi jasné přání. „Kdyby něco, tak nic. Doufám, že mě dobře oblečete do rakve a že budu mít hezké šaty, protože pokud ne, tak budu muset vstát a převlíknout se,“ dodává se smíchem.

Věří však, že ještě dlouho nenastane její čas. „Nechci si to připouštět a nechci na to myslet, i když mě to samozřejmě napadne. Ale ten nápad ještě ve mně není tak zarytý, proto si říkám, že ještě není ten čas se s tím srovnávat, vyrovnávat, přirovnávat. Ještě není ten moment.“ I ona má ale dny, kdy je jí špatně a tělo vypoví službu. „Když je mi velmi zle, tak vím, že potom zase bude den, kdy to bude velmi dobré. Já ty existenční dny nemám ráda, chci to jenom vyležet a přežít, ale mám vedle sebe dceru. A ta to naštěstí vůbec nevnímá. Já se ani nemůžu před ní cítit špatně a být nějak dlouho v tom blbém zdravotním stavu,“ prozrazuje, že malá dcera je pro ni největší vzpruhou.

Reklama

Konvičková trpí velmi vzácným onkologickým onemocněním, kdy se jí v plicích tvoří nádory. „Je to opravdu vzácný nebo ojedinělý druh nádorového onemocnění, které se tváří jako rakovina, ale není to ona. Nefungují na to léčby, jako je chemoterapie. Jsou to ohraničené nádory, jmenují se karcinoidy a nejefektivnější léčbou je odstranit je chirurgicky z těla – a je vymalováno,“ popsala před časem svou nemoc. „Mám to někde v plicích a nejde to odstranit chirurgicky. Jsou nějaké léčby, tabletky, hormonální injekce a další různé zákroky, díky nimž se cítím dobře. Jsem ráda, že už existuje léčba, díky které můžu plnohodnotně a úplně normálně fungovat.“

Mohlo by vás zajímat: Byla to jízda, omlouvala jen smrt. Basiková popsala tvrdé prostředí showbyznysu

Spotlight moment: Byla to jízda, omlouvala jen smrt. Basiková popsala tvrdé prostředí showbyznysu | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk, Topky.sk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama