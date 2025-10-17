Že se se zpěvačkou Markétou Konvičkovou něco děje, je jasné na první pohled. Sama o své nemoci hovoří otevřeně a přiznává, že úbytek váhy i nepřirozeně tmavá pleť jsou jen nežádoucí účinky léčby, kterou musí podstupovat. A i když věří, že svou nemoc dokáže porazit, lékaři její optimismus mírní a snaží se jí připomínat, že je opravdu vážně nemocná.
