„Kolik mi zbývá času? Neřeším.“ Markéta Konvičková šokuje upřímností v boji s rakovinou

Už šest let se zpěvačka Markéta Konvičková vyrovnává se vzácným nádorovým onemocněním a nevzdává se. Děsivé lékařské odhady si nepřipouští. Nedávno se vrátila z rodinného pobytu na Santorini, kde nabrala novou energii – díky ní zvládá koncerty, péči o dceru i pokračující léčbu.
Umělkyně známá od roku 2009 z Česko Slovenské SuperStar podstupovala náročnou terapii včetně hormonálních injekcí a dalších postupů, které jí umožňovaly co nejběžnější fungování. Prognózy lékařů ale záměrně neřešila. „Je mi to jedno, jedním uchem tam a druhým ven. Vůbec tyto informace v sobě neukládám. Doktoři to se mnou mají těžké, pořád se na všechno usmívám. A to jsou to někdy fakt petardy, ze kterých by se jeden složil,“ napsala na sociálních sítích poté, co se jí fanoušek přímo zeptal, zda má od lékařů odhad, kolik času jí zbývá.
Místo obav se soustředila na práci, cestování a hlavně na rodinu. Nejsilnější motivací pro ni byla dcera. „Ona je moje síla,“ uvedla u fotografie Amálky, která v září slavila páté narozeniny. A připojila i odhodlané vyznání: „Rozhodla jsem se, že s ní budu a uvidím vyrůstat vnoučata. Věřím, že právě tohle mé urputné přesvědčení mě i léčí a vyléčí. Někdo se s tím smíří, ale já si ani nepřipouštím, že by to mělo být jinak.“
Útoky na sociálních sítích
Ty vypadáš. Neměla bys používat tolik samoopalovacího krému, ty chytrolínko,“ napsal jeden z komentujících. „Markéto, na vás bouchly kamna?“ snažil se být vtipný další. „Teď jsem se vážně lekla. Nezlobte se, ale tohle je vážně hrozné,“ okomentovala jiná sledující. „Vy jste změnila od posledně rasu?“ zněl další komentář. „To je, jak když smícháte Borhyovou s Korantengem,“ rýpl si jiný, nebo dokonce: „Ta si hraje na plantážnickýho černocha nebo černýho rytíře?“
Zpěvačka se ale rozhodla, že to nenechá bez povšimnutí, a všem těmto lidem poslala jasný vzkaz. „Jsem prostě často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a já nevím čím vším a občas mi to prostě vyhodí, že otékám, že přijdu o vlasy, že jsem tmavší, a nepřijde mi to fakt něco, co bych tady chtěla s vámi sdílet,“ upozornila. „Já chci, abyste se tady cítili dobře, protože já se cítím dobře a cestuju, užívám si života prostě úplně naplno, vychovávám do toho dceru, úžasného člověka, a jsem na sebe strašně pyšná, že to zvládám a že to tělo pracuje a funguje tak, jak funguje,“ říká Konvičková, která je ve svém životě šťastná a to samé by přála i ostatním.
