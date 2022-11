"Nenechte se odbýt doktory," vzkazuje Sharon Stoneová poté, co jí našli nádor

Herečka uvedla, že kvůli zhoršujícím se bolestem vyhledala druhého lékaře, s kterým svůj stav konzultovala. Ten odhalil, že má nádor. "Další chybná diagnóza a špatná procedura. Když se mi po ní bolesti zhoršily, šla jsem za jiným lékařem, který zjistil, že mám velký fibroidní nádor, který musí ven."

Svým 3,4 milionu sledujících na Instagramu Stoneová následně doporučila, aby se v případě pochybností o způsobu léčby nikdy nebáli navštívit dalšího odborníka. Uvedla také, že bude potřebovat čtyři až šest týdnů na úplné zotavení, poděkovala fanouškům za jejich péči a dodala: "Všechno bude v pořádku."

Herečka se potýká se zdravotními problémy už delší dobu. Ve své autobiografii The Beauty of Living Twice například uvedla, že v roce 2001 jí lékaři odstranili nezhoubné nádory, které ovšem popsala jako "gigantické" a "větší než samotná prsa". V návaznosti na tento lékařský zákrok jí plastický chirurg voperoval větší prsní implantáty, než s kterými souhlasila.

Stoneová se také v roce 2001, kdy jí bylo 43 let, potýkala s mrtvicí a krvácením do mozku. Málem zemřela. V březnu 2021 vystoupila v pořadu Today a podělila se o detaily kritických okamžiků. "V místnosti bylo takové ticho… Když je v místnosti takové ticho a nikdo kolem vás neběhá, v tu chvíli si uvědomíte, jak blízko smrti jste a jak je všechno vážné."

Stoneová se zotavila, ale mrtvice podle ní ovlivnila její kariéru i způsob, jakým se k ní chovali ostatní. "Musela jsem si vzít novou hypotéku na dům. Přišla jsem o všechno, co jsem měla. Víte, bývala jsem nejžádanější filmová hvězda. Spolu s princeznou Dianou jsme byly tak slavné - a pak ona zemřela a já dostala mrtvici."