Láska navzdory všem: Kokta po 13 letech prozradil to, za co by se jiný styděl

Je to třináct let, co se mi život obrátil vzhůru nohama. Do té doby jsem byl spokojeně ženatý s Gábinou, která do jisté míry přehlížela mé zálety a dělala, že o nich neví. Jenže pak Ornella vše prozradila médiím — a nastal problém,“ přiznává Josef Kokta.

S tehdy devatenáctiletou Ornellou udržoval tajný vztah přibližně rok, než jejich aférka vyšla najevo právě během karlovarského festivalu. Jak k tomu došlo? „Byla jsem na párty UniCredit, a přestože jsem věděla, že tam Pepa dorazí s manželkou, bolelo mě to. A ještě ke všemu mě začal znovu představovat ostatním, jako bychom se neznali! To mě opravdu rozčílilo,“ říká Ornella. „Začala jsem pak pít jeden drink za druhým a dokonce jsem omylem šlápla na nohu Janě Švandové,“ vzpomíná na večer, který předcházel odhalení. Osudným se stal náhodný rozhovor s reportérkou Blesku — zpověď citově rozrušené dívky spustila mediální lavinu. A Josef Kokta měl rázem doma vážné problémy.