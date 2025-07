„Je jedno, zda dceři ublíží ve dne, nebo v noci,“ řekla Noskové sociální pracovnice

Manipulátoři se podle psychologů dokážou ovládat dva roky, následně přijdou první projevy. Pokud žena otěhotní, tak muž získá pocit, že ji má v hrsti. Varovný signál, podle Noskové, nastává v okamžiku, kdy se agresorovi bojíte cokoli říct. „Protože máš pocit, že na tebe bude buď řvát, nebo že bude problém. To jste prostě ve vztahu s člověkem, který vás nerespektuje, chce prosazovat jen vlastní zájmy,“ popsala Nosková. Detaily se vzhledem k probíhajícímu šetření rozhodla dál nesdílet. „Na začátku, když máš partnera ještě na piedestalu a říkáš si, jak je chytrý, milý a úžasný, a vlastně si lítáš na obláčku, on mezitím plánuje. V tuto dobu se stane to, že ti začne říkat, že tahle kámoška pro tebe není dobrá, tahle tě pomlouvá, tahle mu o tobě říká tohle, tvoje máma proti tobě šije a ty se všem těm lidem začneš vyhýbat, až zůstaneš v bublině jen ty a on. Tím pádem jsi ztracená.“