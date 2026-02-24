Pouhých deset minut zabralo soudu ukončení manželství bývalého premiéra Petra Nečase a jeho druhé manželky Jany Nagyové. K soudu ani jeden z dnes už exmanželů nedorazil. Místo toho za sebe poslali své právní zástupce, kteří potvrdili, že jejich manželství je nenávratně rozvráceno. A vzhledem k tomu, že spolu neměli děti a na rozdělení majetku se dohodli, šlo vše hladce.
Láska, která položila vládu, nevydržela. Nečas a Nagyová se dohodli na rozvodu
Oficiální začátek jejich vztahu byl pod drobnohledem médií. Petra Nečase dokonce láska stála post premiéra a zapříčinila pád jeho vlády. Nakonec ale manželství s Janou Nagyovou nevydrželo.
Návrh na rozvod podala Nagyová, která se ke konci manželství vyjádřila už minulý rok. „Jako manželé jsme se po čase vzájemně odcizili a v poslední době jsme ani netrávili téměř žádný čas společně. Náš blízký osobní a po všech stránkách naplněný vztah tak po 21 letech končí,“ řekla v červnu loňského roku. „Budoucímu exmanželovi přeji v jeho dalším osobním životě štěstí,“ doplnila den před rozvodem. Pro Petra Nečase jde už o druhý rozvod, s první ženou Radkou má čtyři děti.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Narozeniny jako drama: Ornella Koktová hosty zmrazila větou „S Pepou jsme se rozvedli“
Vztah s Nagyovou začala jako milenecký a jak to tak bývá, poznali se v práci. Nagyová byla šéfkou premiérova kabinetu, což byla také pozice, ze které úkolovala tajné služby, aby sledovaly Nečasovu první ženu. Což byl právě ten skandál, který odstartoval Nečasův politický konec.
To ale nebyl jediný střet se zákonem, kteří partneři měli. Figurovali také v kauze tzv. politických trafik. V té si nakonec oba dva vyslechli podmíněné tresty. Nečasová také dostala milost od bývalého prezidenta Miloše Zemana právě v kauze zneužití vojenského zpravodajství. A v případu úniku informací z Bezpečnostní informační služby byla Nečasova druhá manželka osvobozena.
VIDEO: Být s partnerem dlouho šťastný se stává nenormální. Pro děti je rozvod trauma, říká Ptáček
Zdroj: ČTK