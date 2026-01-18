Herečka Jana Nagyová, kterou si diváci navždy spojí s pohádkovou princeznou Arabelou, se svým manželem opět změnila adresu. Po dlouhých letech strávených v Německu se manželé přesunuli do Švýcarska – konkrétně do Lucernu. Nejde však o žádný náhodný krok ani krátkodobý rozmar. Právě tady dnes žije jejich dcera s vnukem a země si je získala i svou atmosférou a blízkostí přírody.
Jana Nagyová se s manželem přestěhovala do Švýcarska. Zvažují i luxusní domov seniorů
Herečka Jana Nagyová, nezapomenutelná představitelka princezny Arabely, po letech v Německu změnila adresu. Se svým manželem se usadili ve švýcarském Lucernu, kde žije jejich rodina a kde se cítí dobře. Zároveň přiznává, že už myslí i na budoucnost – společně mají podanou žádost do luxusního domova seniorů, kam by se jednou rádi přesunuli.
Protože Švýcarsko není součástí Evropské unie, museli Jana Nagyová a její manžel Tony požádat o povolení k pobytu. Oba jsou již v důchodovém věku, ale klidný život „v papučích“ rozhodně nevyhledávají. Naopak – zůstávají aktivní, rádi tráví čas venku a změny berou s lehkostí.
Herečka navíc otevřeně přiznala, že společně s manželem myslí i na budoucnost. Už před několika lety si podali přihlášku do luxusního domova seniorů, kde by jednou chtěli strávit závěr života. „Můj manžel a já jsme oba velmi spontánní a je nám jedno, v jaké zemi žijeme. Tady se nám velmi líbí. Přibližně před čtyřmi lety jsme podali žádost do luxusního domova důchodců v Německu. Manžel má osmdesát let, ale na svůj věk je stále ve velmi dobré kondici, takže to stále odkládáme,“ uvedla Jana Nagyová.
Z jejích slov je zřejmé, že přestože mají budoucnost promyšlenou, nikam nespěchají. Švýcarsko vnímají jako místo, kde se cítí dobře – a dokud jim zdraví slouží, chtějí si užívat aktivní život, cestování a blízkost rodiny.
Lucern tak pro ně může být nejen dalším domovem, ale možná i poslední zastávkou na jejich společné životní cestě.