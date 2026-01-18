Přeskočit na obsah
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Jana Nagyová se s manželem přestěhovala do Švýcarska. Zvažují i luxusní domov seniorů

Jana Nagyová
Jana NagyováFoto: Profimedia
Jana Nagyová
Jana NagyováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Jana Nagyová, nezapomenutelná představitelka princezny Arabely, po letech v Německu změnila adresu. Se svým manželem se usadili ve švýcarském Lucernu, kde žije jejich rodina a kde se cítí dobře. Zároveň přiznává, že už myslí i na budoucnost – společně mají podanou žádost do luxusního domova seniorů, kam by se jednou rádi přesunuli.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Herečka Jana Nagyová, kterou si diváci navždy spojí s pohádkovou princeznou Arabelou, se svým manželem opět změnila adresu. Po dlouhých letech strávených v Německu se manželé přesunuli do Švýcarska – konkrétně do Lucernu. Nejde však o žádný náhodný krok ani krátkodobý rozmar. Právě tady dnes žije jejich dcera s vnukem a země si je získala i svou atmosférou a blízkostí přírody.

Dagmar Patrasová, Jana Nagyová
Dagmar Patrasová, Jana Nagyová

"Říkám jí, že jsou na tom lidé hůř," prozradila o Patrasové Jana Nagyová

Celebrity

Protože Švýcarsko není součástí Evropské unie, museli Jana Nagyová a její manžel Tony požádat o povolení k pobytu. Oba jsou již v důchodovém věku, ale klidný život „v papučích rozhodně nevyhledávají. Naopak – zůstávají aktivní, rádi tráví čas venku a změny berou s lehkostí.

Herečka navíc otevřeně přiznala, že společně s manželem myslí i na budoucnost. Už před několika lety si podali přihlášku do luxusního domova seniorů, kde by jednou chtěli strávit závěr života. „Můj manžel a já jsme oba velmi spontánní a je nám jedno, v jaké zemi žijeme. Tady se nám velmi líbí. Přibližně před čtyřmi lety jsme podali žádost do luxusního domova důchodců v Německu. Manžel má osmdesát let, ale na svůj věk je stále ve velmi dobré kondici, takže to stále odkládáme,“ uvedla Jana Nagyová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Arabela Jana Nagyová má tři důchody a zastala se Patrasové

Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela
Jana Nagyová, Dagmar Patrasová – Arabela
Foto: Česká televize
Reklama

Z jejích slov je zřejmé, že přestože mají budoucnost promyšlenou, nikam nespěchají. Švýcarsko vnímají jako místo, kde se cítí dobře – a dokud jim zdraví slouží, chtějí si užívat aktivní život, cestování a blízkost rodiny.

Lucern tak pro ně může být nejen dalším domovem, ale možná i poslední zastávkou na jejich společné životní cestě.

VIDEO: Arabela i Létající Čestmír. Připomeňte si nejslavnější seriály Václava Vorlíčka

Cestování v čase díky noční košili, děti narozené jako staříci. To je jen hrstka nápadů ze seriálů režiséra a scenáristy Václava Vorlíčka. | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Blesk.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama