Influencerka Ornella Koktová oslavila své 33. narozeniny způsobem, který hosté rozhodně nečekali. Během večera totiž zaznělo osobní oznámení, které všechny přítomné zaskočilo a okamžitě rozvířilo spekulace o jejím soukromém životě.
Narozeniny jako drama: Ornella Koktová hosty zmrazila větou „S Pepou jsme se rozvedli“
Třiatřicátiny Ornelly Koktové se nesly v nezvykle napjatém duchu. Influencerka nejprve naznačila „komplikované“ osobní sdělení a při řeči o dárku od Josefa Kokty nechala prostor spekulacím, co se mezi nimi děje.
Oslava měla od začátku lehce tajemnou atmosféru. Ornella naznačila, že se chystá sdílet něco velmi osobního: „Řeknu to tak, že je to teď hodně komplikovaný a souvisí to s mým oznámením, které tady řeknu a dám lidem trochu nahlédnout do své duše,“ uvedla. Pozornost hostů vzbudila i tím, že se svěřila, že od manžela Josefa Kokty k narozeninám nic nedostala. Sama zároveň naznačila, že ideálním dárkem by pro ni byl hlavně klid a dovolená bez starostí. To okamžitě vyvolalo debaty, zda mezi manželi není napětí. Spekulace ještě podpořil moment, kdy jí kamarádka a podcastová partnerka Agáta Hanychová věnovala poukaz na hlídání dětí, aby mohla s manželem někam odjet.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Fenomén Ornella: Od skandální milenky nevěrného ženáče k hrdé živitelce rodiny
Zlom přišel během promítání ukázky z připravovaného dokumentárního pořadu o jejím životě. Právě tam zazněla věta, která hosty doslova zmrazila: „No… S Pepou jsme se rozvedli,“ řekla Ornella v ukázce klidným hlasem.
Reakce přítomných byly podle svědků velmi překvapené. Mnozí zůstali v šoku a snažili se pochopit, zda jde o skutečné oznámení, nebo součást televizního projektu. Situaci ještě zdramatizoval fakt, že Ornella během promítání oslavu opustila a odjela, aniž by cokoliv vysvětlila.
Zpěvák Jan Bendig, který na akci nechyběl, později popsal atmosféru slovy: „Podle mě to neřekla vůbec nikomu, protože všichni její nejbližší, co tu byli, koukali s otevřenou hubou.“ Dodal také: „Pokud je to pravda, tak mě to samozřejmě mrzí. A pokud je to jenom lákadlo na další díl, tak to dělá sakra dobře.“
Ať už šlo o skutečné životní oznámení, nebo promyšlený teaser k připravovanému pořadu, jedno je jisté — narozeninová oslava Ornelly Koktové se stala událostí, o které se ještě dlouho bude mluvit.