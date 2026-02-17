Přeskočit na obsah
Narozeniny jako drama: Ornella Koktová hosty zmrazila větou „S Pepou jsme se rozvedli“

Ornella Koktová, Josef KoktaFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Třiatřicátiny Ornelly Koktové se nesly v nezvykle napjatém duchu. Influencerka nejprve naznačila „komplikované“ osobní sdělení a při řeči o dárku od Josefa Kokty nechala prostor spekulacím, co se mezi nimi děje.

Influencerka Ornella Koktová oslavila své 33. narozeniny způsobem, který hosté rozhodně nečekali. Během večera totiž zaznělo osobní oznámení, které všechny přítomné zaskočilo a okamžitě rozvířilo spekulace o jejím soukromém životě.

Ornella Koktová, Josef Kokta
Ornella Koktová, Josef Kokta

Trable v ráji: Ornella Koktová mluví o konci manželství s Josefem Koktou

Celebrity

Oslava měla od začátku lehce tajemnou atmosféru. Ornella naznačila, že se chystá sdílet něco velmi osobního: „Řeknu to tak, že je to teď hodně komplikovaný a souvisí to s mým oznámením, které tady řeknu a dám lidem trochu nahlédnout do své duše,“ uvedla. Pozornost hostů vzbudila i tím, že se svěřila, že od manžela Josefa Kokty k narozeninám nic nedostala. Sama zároveň naznačila, že ideálním dárkem by pro ni byl hlavně klid a dovolená bez starostí. To okamžitě vyvolalo debaty, zda mezi manželi není napětí. Spekulace ještě podpořil moment, kdy jí kamarádka a podcastová partnerka Agáta Hanychová věnovala poukaz na hlídání dětí, aby mohla s manželem někam odjet.

Ornella Koktová a Josef Kokta
Ornella Koktová, Josef Kokta
Foto: Profimedia
Zlom přišel během promítání ukázky z připravovaného dokumentárního pořadu o jejím životě. Právě tam zazněla věta, která hosty doslova zmrazila: „No… S Pepou jsme se rozvedli,“ řekla Ornella v ukázce klidným hlasem. 

Reakce přítomných byly podle svědků velmi překvapené. Mnozí zůstali v šoku a snažili se pochopit, zda jde o skutečné oznámení, nebo součást televizního projektu. Situaci ještě zdramatizoval fakt, že Ornella během promítání oslavu opustila a odjela, aniž by cokoliv vysvětlila.

Zpěvák Jan Bendig, který na akci nechyběl, později popsal atmosféru slovy: „Podle mě to neřekla vůbec nikomu, protože všichni její nejbližší, co tu byli, koukali s otevřenou hubou.“ Dodal také: „Pokud je to pravda, tak mě to samozřejmě mrzí. A pokud je to jenom lákadlo na další díl, tak to dělá sakra dobře.“ 

Ať už šlo o skutečné životní oznámení, nebo promyšlený teaser k připravovanému pořadu, jedno je jisté — narozeninová oslava Ornelly Koktové se stala událostí, o které se ještě dlouho bude mluvit.

VIDEO: Být s partnerem dlouho šťastný se stává nenormální. Pro děti je rozvod trauma, říká Ptáček

Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk.cz, Instagram Ornelly Koktové

Všechny štítky

