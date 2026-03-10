Ladislav Štaidl patřil k nejvýraznějším osobnostem české populární hudby druhé poloviny 20. století. Jako skladatel, kapelník a producent byl dlouhá léta úzce spojen především se zpěvákem Karlem Gottem, pro kterého psal písně a s vlastním orchestrem ho doprovázel na koncertních pódiích doma i v zahraničí. Po roce 1989 se jeho životní směr výrazně změnil – hudební dráhu postupně opustil a začal se věnovat podnikání, v němž byl velmi úspěšný. O svém profesním i soukromém životě později otevřeně promluvil v autobiografické knize Víno z hroznů (Štaidl, 2013). V ní mimo jiné popsal i složité období, které poznamenalo jeho vztahy s některými blízkými lidmi. Právě 10. března by si veřejnost připomněla jeho nedožité jednaosmdesáté narozeniny.
Ladislav Štaidl nebyl jen úspěšný skladatel a podnikatel, ale také muž, který si v soukromí prošel hlubokými zklamáními. Ve své autobiografii Víno z hroznů se bez příkras vrátil k rozpadu vztahu s Ivetou Bartošovou i k napětí s Karlem Svobodou. Právě 10. března si připomínáme jeho nedožité 81. narozeniny.
Sousedství s Karlem Svobodou a komplikovaný vztah
K nejbližším přátelům Ladislava Štaidla patřil hudební skladatel Karel Svoboda, autor řady hitů a muzikálů. Oba muže spojovalo nejen přátelství, ale i sousedství v obci Jevany, kde měli vedle sebe rodinné vily.
Do jejich vztahu však podle Štaidlových vzpomínek zasáhla zpěvačka Iveta Bartošová, která byla jeho partnerkou a s níž měl syna Artura. Krátce po jeho narození získala nabídku účinkovat v muzikálu Dracula, jehož autorem byl právě Svoboda.
Štaidl v knize popisuje, že Bartošová měla tehdy původně upřednostnit rodinný život před kariérou. „Dost mě překvapilo, jak rychle děvče na naši domluvu zapomnělo a jak jí vůbec nevadilo, že si náš kamarád na ni vzpomněl až tehdy, když ho nechala v nebezpečném štychu Bílá,“ napsal Štaidl ve své knize.
Napětí mezi přáteli
Když se Bartošová rozhodla nabídku přijmout, snažil se Štaidl jako její partner i manažer alespoň stanovit omezení – podle jeho slov měla v muzikálu vystupovat maximálně osmkrát měsíčně. Situace se však vyvíjela jinak a počet představení nakonec výrazně překročil původní dohodu.
Napětí mezi oběma hudebníky se ještě prohloubilo poté, co Bartošová přešla do Svobodovy agentury. Štaidl ve své knize popisuje, že ho vývoj událostí velmi zklamal. „Považoval jsem za samozřejmé, že ji Karel odmítne, vzhledem k našemu dlouhodobému přátelství a těsnému sousedství, které jsem mu nota bene obstaral já a na které mu naše rodina půjčila i nějaké peníze, protože v té době byl ještě myší kostelní. V okamžiku, kdy jsem s ním o tom mluvil, měl už s Ivetou podepsanou smlouvu, což statečně nepřiznal. Kličkoval jako had,“ vzpomínal Štaidl.
Tajný odchod místo společné dovolené
Spolupráce Bartošové se Svobodou nakonec trvala jen několik měsíců. Její vztah se Štaidlem však po více než dvanácti letech skončil. Podle jeho vzpomínek se ještě pokusil situaci zachránit – pozval ji na společnou dovolenou na Kanárské ostrovy, kde měli strávit Vánoce i příchod nového roku. Plánovaný odlet se však nikdy neuskutečnil. Noc před cestou zpěvačka podle Štaidlových slov odešla i se synem Arturem do pronajatého bytu. „Formu, kterou pro odchod zvolila, musím ještě dnes označit za nepěknou, ač jsem už emocionálně zcela vyhaslý a plný touhy odpouštět,“ napsal ve své knize.
Pozdější smíření
Napjaté vztahy mezi Štaidlem a Svobodou se nakonec po několika letech uklidnily. S odstupem času dokázal skladatel svého někdejšího přítele znovu ocenit. „Až po pár letech jsem ho začal opět vnímat jako talentovaného kumštýře s řadou vlastních problémů a tragédií, a přestal jsem ho mít v nelásce,“ uvedl ve své autobiografii.
Poslední kapitola života
Ladislav Štaidl zemřel 30. ledna 2021 ve věku 75 let. Na začátku téhož měsíce byl hospitalizován ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze kvůli komplikacím po nákaze covidem-19, kterým nakonec podlehl. Zanechal po sobě výraznou stopu nejen v české populární hudbě, ale i v kulturní historii posledních desetiletí.