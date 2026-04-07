Když se v 80. letech objevila na televizní obrazovce vedle Petra Sepešiho, diváci si ji okamžitě zamilovali. Jejich romantické hity si získaly srdce nejen pubertálních dívek, ale i jejich matek a babiček.
Tajemný únos, boj se závislostmi i pokusy o sebevraždu. Iveta Bartošová žila i svou temnou stránku
Bývala to nejpopulárnější zpěvačka v 80. a 90. letech, prodávala statisíce alb, vyhrávala hitparády. Přesto Iveta Bartošová neměla pohádkový život. Zmítaná závislostmi na lécích, alkoholu i mužích silných slov se nedokázala vymanit ze zájmu bulváru a poslední léta jejího života sledovala veřejnost její pád téměř v přímém přenosu.
Půvabná dívka z Beskyd nastartovala hudební kariéru nejprve ve dvojici s Petrem Sepešim. A přestože v 80. a 90. letech sbírala Iveta Bartošová jeden úspěch za druhým, závislosti a nevyrovnaná psychika ji připravily o to, co měla nejradši. Zpěv a fanoušky. Když chtěla po léčbě v roce 2007 navázat na kdysi úspěšnou kariéru, žádný z pokusů o comeback nevyšel a mnohem více než zpěv přitahovaly pozornost veřejnosti různé excesy.
Rodina byla pro Ivetu Bartošovu vždy velmi důležitá
Na prvním místě byl její jediný syn Artur, kterého měla s Ladislavem Štaidlem. U toho Artur žil po matčině sebevraždě, ten však bohužel před třemi lety v lednu podlehl Covidu.
Ne všichni také tuší, že Iveta měla staršího bratra Lumíra a také sestru – dvojče Ivanu. Tak v současnosti žije ve Švýcarsku a svojí slavnou sestrou se nijak nechlubí. „Opravdu jen okruh mých nejbližších přátel ví, z jaké jsem rodiny,“ svěřila se Ivana Rohr Bartošová Blesku. Přestože měly se sestrou komplikovaný vztah, vzpomíná na ni s láskou. „Neměla vůbec lehký život, ale teď už je jí asi lépe…“
Začátek její kariéry byl skoro raketový
Zatímco v roce 1983 na festivalu Mladé písně v Jihlavě skončila 17letá blondýnka z Frenštátu pod Radhoštěm třetí, o dva roky později jí patřily přední příčky tehdejších hitparád. Právě v Jihlavě potkala o šest let staršího Petra Sepešiho a vytvořili velmi úspěšný pár s hity Červenám, Knoflíky lásky, My to zvládnem či Medové dny. Štěstí se k nim otočilo zády 29. července 1985, kdy Sepeši havaroval na železničním přejezdu ve Františkových Lázních a ve věku 29 let zemřel.
Balet, Chlapci a chlapi
Zpěvačka se na pár měsíců odmlčela. Na hudební scénu se vrátila s popovou kapelou Balet, kterou založil v roce 1986 bubeník skupiny Olympic Petr Hejduk. Jejich jediným výrazným hitem byla píseň Hej pane diskžokej. O rok později Iveta nazpívala titulní píseň k televiznímu seriálu Chlapci a chlapi Dva roky prázdnin.
Spolupráce s Karlem Janečkem
Další kapitolu v její hudební kariéře napsal guru tehdejší populární hudby, skladatel, producent a především kapelník populární skupiny Kroky – František Janeček. Na jedné straně spolupráce přinesla megahit Léto, na druhé to prý byla tvrdá škola a Iveta v kapele se spoustou jiných zpěváků nedostávala příliš prostoru. A tak na jaře 1987 začala spolupracovat s orchestrem Ladislava Štaidla. Koncem roku jí vyšlo první sólové album I.B.
Prodala statisíce alb
Na přelomu 80. a 90. let zpěvačka prodala statisíce kusů svých alb Blízko nás, Natur, Václavák. Měla téměř dvě desítky hitů, například Málo mě zná, Víš lásko, Dej mi ruku, Když láska schází, Útoč láskou, Tichá píseň, P.S., Rozvíjej se poupátko, Láska má je zákon a další.
Zlatý slavík
V roce 1990 a 1991 vyhrála anketu Zlatý slavík. Poprvé se jí to podařilo v roce 1986, kdy po devíti letech sesadila z prvního místa Hanu Zagorovou.
Syn Artur
V říjnu 1996 se jí narodil syn Artur Štaidl a následující rok přišla druhá vlna úspěchu v její kariéře. Prvním krokem k návratu na hudební pódia byla role v tehdy velmi úspěšném a oblíbeném muzikálu Karla Svobody Dracula. Po boku Daniela Hůlky zpívala dvojroli Adriany a Sandry. Později vystupovala i v Monte Cristu, dalším opusu z dílny Karla Svobody, zpívala i v muzikálech Miss Saigon, Bídníci nebo Johanka z Arku.
Comeback století
V roce 1998 vydala album Ve jménu lásky, na které jí Karel Svoboda přispěl dalším hitem. Hudební motiv z pohádky Tři oříšky pro Popelku rozpracoval na novou píseň Tři oříšky. Iveta k ní natočila velmi romantický videoklip, ve kterém se stylizovala do role princezny. Píseň byla označena za comeback století.
Rozchod, který skončil pokusem o sebevraždu
Po rozchodu s Ladislavem Štaidlem vystřídala několik partnerů a každý její vztah se ve velkém odehrával na stránkách bulvárních deníků. Po jejím boku se objevil třeba slovenský herec a zpěvák Karol Csino nebo veterinář Roman Hanke. Herec Zdeněk Podhůrský na vztah trvající dva a půl roku vzpomínal jako na náročný. Deníku Aha prozradil, že Ivetu velmi miloval a že byla úžasná. „Ale měla pro mě tolik negativních vlastností, že jsem s ní nemohl žít,“ uvedl. Střídání nálad podle něj řešila alkoholem a prášky. Po rozchodu s ním v roce 2007 se pokusila o sebevraždu.
Svatba
V první polovině roku 2007 se prakticky neukazovala na veřejnosti, od července do října se v Psychiatrické léčebně v Kroměříži léčila ze závislosti na lécích. Následující rok překvapila skvělým vzhledem, novou vizáží, energií, na několika vystoupeních vypadala velmi profesionálně a sebevědomě. Vztah s Jiřím Pomejem, zkrachovalým filmovým producentem, vyvrcholil v září velkolepou svatbou na zámku Hluboká.
Svatba se ale neobešla bez zádrhelů
Snoubenci se totiž ve svůj velký den ocitli bez prstýnků. I když byla slavnost pompézní a maminka nevěsty dokonce přiletěla ze severu Moravy vrtulníkem, firma, která šperky na zakázku vyrobila tvrdila, že je nikdo nezaplatil a nepřišel si je vyzvednout. Bartošová s Pomejem si tak během obřadu vyměnili prstýnky ze sedmikrásek, které ženich nasbíral v zámeckém parku.
Manželství vydrželo rok
Pomeje byl první muž, který ji požádal o roku. Manželství však vydrželo rok, Iveta Bartošová podala žádost o rozvod.
Let's Dance
Zábleskem na lepší časy byla ještě její účast ve slovenské taneční soutěži Let‚s Dance, ve které skončila na 4. místě. Tehdejší historicky nejvyšší umístění ze všech českých účinkujících potvrdilo, že má Iveta Bartošová poměrně početnou skupinu příznivců na Slovensku.
Deska Když ticho zpívá byla její nejhorší
Z ohlášené role v muzikálu Děti ráje, který napsal někdejší dívčí idol herec a zpěvák Sagvan Tofi na hity Michala Davida, sešlo. Byť začala zkoušet, nakonec v něm nevystoupila, protože opět propadla závislosti na lécích. Po rozvodu s Pomejem na podzim 2009 vzniklo vánoční album Když ticho zpívá, ale pro nezájem publika rovnou zamířilo mezi levná CD v trafikách. Podle hudebních kritiků to byla její vůbec nejhůř nazpívaná deska.
Něco mezi tragédií a fraškou
V dalších letech se její život odehrával především na stránkách bulvárních médií a připomínal něco mezi tragédií a fraškou. „Její slabou stránkou je, že neví, co chce. Neujasněnost v cílech a prioritách, bohužel, mohla napomoci i k jejímu současnému pádu,“ prohlásil o ní její bývalý manažer Janis Sidovský. „Má v sobě jakýsi třpyt, kvůli kterému ji publikum stále chce vidět,“ vysvětloval opakované pokusy o hudební vystoupení.
Podivný únos
Vrcholem excesů byla její podivná cesta do Itálie v létě 2013, kam odjela se svým ctitelem Zdeňkem Macurou. On sám se prezentoval jako „ochránce žen“, Ivetu údajně odvedl z domu, ve kterém žila se svým partnerem, podnikatelem Josefem Rychtářem. Ten obvinil Macuru z únosu a z toho, že Ivetě podává sedativa, vydal se ji hledat a nakonec násilím vtrhl do domu jejího bývalého italského přítele Domenica Martucciho, odkud zpěvačku „vysvobodil“. Velmi podobnou aféru přitom zpěvačka prožila v roce 1994, kdy ji z domu Ladislava Štaidla odvedl údajný opravář Roman Tříska a ukrýval ji v Českých Budějovicích. Skoro dva roky pak trval soud, který rozhodl, že všechna tvrzení zpěvačky o únosu a psychickém i fyzickém teroru byla nepravdivá a Třísku osvobodil.
Operace i odvykačka
Po návratu z Itálie skončila Iveta Bartošová v nemocnici, operovali jí dvanácterník a slepé střevo. Následovala protialkoholní léčba v Bohnicích, kde však vydržela jen týden. Josef Rychtář ji požádal o ruku a v září se za něj vdala.
Svatební den se však neobešel bez výstřelků, kdy ženichův syn Jan Rychtář autem najížděl do přítomných novinářů. Obřadu se navíc neúčastnila zpěvaččina rodina. „Maminka s bratrem nepřijeli, protože bydlí daleko a nechtěla jsem je tahat takovou dálku až sem,“ tvrdila pro Blesk.cz Bartošová.
Vždycky u ní musel být někdo, kdo ji vedl správným směrem
Muži hráli v životě Ivety Bartošové zcela zásadní roli a velmi ji ovlivňovali. A to nejen ti, se kterými tvořila pár v soukromí. Hodně se jich u ní vystřídalo i v roli manažerů. Byli mezi nimi například Vladimír Kočandrle, Ivan Rössler, Richard Dušák, Jarek Šimek nebo třeba Janis Sidovský. Ten na ni také pro Blesk zavzpomínal a prozradil svůj názor to, jestli to s jejím životem a kariérou mohlo dopadnout jinak. „Ona sama tomu mohla zabránit. Potřebovala by ale pomoc nejbližších. Měla to tak v kariéře i v soukromí – vždycky u ní musel být někdo, kdo ji vedl správným směrem…"
Bartošová měla ve svém nejbližším okolí i muže, kteří ji sponzorovali. Jedním byl například majitel kosmetické firmy Aleš Buksa, který například hradil dopravu zpěvaččiny maminky na její svatbu s Jiřím Pomeje. A pak také majitel kasina Pavel Pásek. Ten se až do konce života staral i o Jiřího Pomeje.
Svůj život ukončila sama
Život zpěvačky poslední roky připomínal telenovelu, ve které se chrabří zachránci střídali s podlými padouchy. Kde byla pravda, možná nebyla schopna rozlišit ani ona sama. Když na jaře 2014 zrušila koncerty kvůli zdravotnímu stavu, téměř se neobjevovala na veřejnosti. V posledním rozhovoru pro televizi na konci dubna bylo vidět, že není v dobrém stavu. Špatně artikulovala, hledala slova a byla výrazně pohublá. Svůj život ukončila sama pod koly vlaku v Uhříněvsi 29. dubna 2014. To je také den, na který připadají narozeniny jejího tehdejšího manžela Josefa Rychtáře. Ten pak na místě, kde k tragédii došlo, nechal vztyčit dřevěný kříž.
Skandály pokračovaly i po její smrti
Skandály bohužel neskočily ani okamžikem zpěvaččiny smrti. Josef Rychtář totiž nerespektoval přání rodiny Bartošové ohledně toho, jak by mělo vypadat poslední rozloučení. „Příbuzní tragicky zesnulé Ivety Bartošové, syn Artur, matka Svatava a sourozenci Ivana a Lumír, s lítostí oznamují, že manžel zpěvačky Josef Rychtář odmítl jejich přání, aby zakončila turbulentní cestu životem klidným a neokázalým pohřbem ve svém rodišti. Pan Rychtář rozhodl o uspořádání dožínek pro bulvární média, v nichž chce hrát hlavní roli on. Takové rozloučení s milovanou osobou by však bylo pro její nejbližší natolik traumatizující a nedůstojné, že se ho nezúčastní.“
Josef Rychtář také podle Blesku odmítl uvažovat o možnosti, že by popel rozdělil, aby rodina jeho ženy mohla část ostatků uložit ve Frenštátu pod Radhoštěm. „Ivetka musela být z pochopitelných důvodů zpopelněna a to dělení, to prostě nejde. To je, jako kdybych jí uřízl ruku! Měla by zůstat tak, jak je – i v tom zpopelněném stavu. I kdybych odsypal gram popela, bylo by to, jako bych jí sebral kus těla!"