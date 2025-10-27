Televizní diváci jsou sice letos o deset přímých přenosů taneční soutěže StarDance ochuzeni, moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben jsou ale snad v ještě větším zápřahu než obvykle. StarDance má totiž tour po halách po celé republice a každý den se konají dvě vystoupení. Kostková prozradila, jak novou podobu projektu, jehož je součástí už od začátku v roce 2006, prožívá.
