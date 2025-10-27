27. 10. Šarlota
Kostková o Ebenovi a StarDance: "Jsme jako vedoucí na táboře," říká se smíchem

Tereza Kostková a Marek EbenFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Známá moderátorka Tereza Kostková prozradila, jak to chodí za kulisami StarDance. S Markem Ebenem prý tvoří sehraný tým a berou celý pořad s nadhledem i humorem.

Televizní diváci jsou sice letos o deset přímých přenosů taneční soutěže StarDance ochuzeni, moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben jsou ale snad v ještě větším zápřahu než obvykle. StarDance má totiž tour po halách po celé republice a každý den se konají dvě vystoupení. Kostková prozradila, jak novou podobu projektu, jehož je součástí už od začátku v roce 2006, prožívá. 

Zatímco při běžné StarDance je většina diváků skryta za televizními kamerami, v halách je mnohatisícové publikum. To však Kostkové vrásky nedělá. Jsme divadelní herečka a můj výkon je stejný pro jednoho i pro tisíce diváků. Jinak to ani neumím. Samozřejmě, když je velké publikum, trvá třeba potlesk déle, je potřeba počítat s časem, kdy ta emoce projde, říká herečka a moderátorka, že nepociťuje větší trému než při jakémkoliv jiném pracovním výkonu. A přestože je ve StarDance tradičně skvělá parta lidí, přiznává, že společné večírky si, na rozdíl od soutěžících,  rozhodně neužívá.

ČTĚTE TAKÉ: StarDance tour je v plném proudu, diváci se ale bouří a Dyková zkolabovala

„Oni chodí, ale to víte, jsou v zákulisí, vyjdou za námi tancovat, pak si tam zkoušejí, trénují, připravují se, odpočinou si. My to s nimi takhle sdílet nemůžeme, jsme pořád na place, někdo ten večer musí posouvat, a to jsme my s Markem. Samozřejmě se přivítáme, vidíme se v maskérně, tam je ale spousta práce, každý si hledí svého obličeje, vlasů, šatů. S Markem pak máme tak hodinu na to se nadechnout, znovu se dopřevlékat, přeličovat, přečesávat a pak znovu dvě a půl hodiny i s nějakou přípravou a čekáním. Takže potom padneme za vlast v autě a opravdu poslední, co bych zvládla, je si někam sednout a něco si dát,“ popsala pro Expres kolotoč který pro ni každé vystoupení znamená. 

„Já jsem ráda, že se dospím, většinou potom druhý den v divadle hraji taky dvoják. Oni to určitě sdílejí jako takový tábor, a my vedoucí pracujeme,“ říká se smíchem Kostková o sobě a kolegovi Marku Ebenovi. A pobavila ji i otázka na to, zda za roky spolupráce netrpěli ponorkovou nemocí. „Ne, vůbec. Vůbec! Já jsem nezažila pocit, že by mi Marek lezl na nervy, a nikdy jsem ani neměla pocit, že bych já lezla jemu. My si o tom naopak rádi povídáme, rádi si spolu dáme víno, rádi spolu jedeme v autě, protože si máme o čem povídat. Takže ne, nenastala tam žádná krize,“ říká rezolutně. A dokonce se prý nebojí ani toho, že by se produkce mohla rozhodnout vyměnit moderátorské duo za neokoukané tváře. „My se změny nebojíme, jsou občas i v pořádku u velkých projektů,“ uzavírá vyrovnaně. 

Zdroj: Expres

