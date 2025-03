"Byli jsme na handicap mé ženy úplně nepřipraveni," říká Marek Eben

Jaký je podle Ebena recept na spokojené dlouholeté manželství? „Musíte mít štěstí, to zaprvé. Protože všichni jsme nesnesitelní absolutně, jeden jako druhý. Já bych sám se sebou žít nechtěl. Všichni jsme na něco vysazení a každý něco takového má. Když najdete partnera, který je schopen to snášet, tak vy byste se měli naučit zase snášet ty věci, co dělá on. Když se to povede, tak to pak přinese ovoce. Potřebujete samozřejmě obrovskou míru tolerance, o tom není pochyb. Musíte ledacos vydržet, co vám ten život přinese," svěřil se Eben v rozhovoru pro magazín LP. „Naučil jsem se, že nejlepší je odžit každý takový den a nestarat se, co bude. Stejně to dopadne jinak, než si myslíte. Takže dělat to nejlepší, co můžu v dané chvíli dělat, a moc se nestarat, co bude pak."