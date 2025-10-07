Ikona počasí
StarDance tour je v plném proudu, diváci se ale bouří a Dyková zkolabovala

StarDance
StarDanceFoto: Česká televize
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Oblíbená taneční soutěž StarDance se letos na televizních obrazovkách neobjeví. Náplastí pro fanoušky měla být tour po sportovních halách, ale podle reakcí to diváky spíše naštvalo.

Od halového turné taneční show StarDance toho diváci hodně očekávali. Zdaleka ne všichni jsou ale nadšení a na Českou televizi se snáší tvrdá kritika. Lidem vadí, že místo toho, aby byla show dostupná všem, ceny lístků i malý počet představení z toho dělají exkluzivní záležitost pro vyvolené. 

Tatiana Dyková
Tatiana Dyková

StarDance si teď zopakuje po 18 letech. Herečka Tatiana Dyková slaví 47. narozeniny

Celebrity

„Proč už to není na ČT? Všichni nemají možnost to vidět!“ ptají se fanoušci na sociálních sítích. To se snaží zástupci televize mírnit tím, že velký sestřih z tour se chystá na televizní obrazovku na silvestra. A ti, kdo už byli na živých přenosech, netají své nadšení. „Máte se na co těšit. My byli v Karlových Varech a je to pecka,“ napsala jedna z návštěvnic. Jenže se jí okamžitě dostalo kritické odpovědi. „Diváci měli krásný jeden večer. Loni jich měli deset!“ píše zklamaně další divačka. 

Je vidět, že náplast v podobě silvestrovského sestřihu divákům rozhodně nestačí. Škoda že teď už to není pořad pro všechny, ale jen pro pár vyvolených, kteří si můžou koupit vstupenky. Dřív jsem StarDance opravdu ‚žrala‘, těšila se celý rok, teď už mě to vlastně ani nezajímá. A to že bude sestřih na silvestra? To už není ono, jenom velmi slabá náplast, vlastně žádná náplast. Prostě StarDance patřil k podzimnímu i vánočnímu času a díky honbě za penězi už je to pryč!“ píše naštvaně bývalá věrná divačka. A další jí dávají za pravdu. „Tak jsem se těšila a nic. Pro nás vše z ruky a nakonec to ani nebude v TV,“ zní další komentář. „Proč platíme poplatky, když to ČT nevysílá. To je jediný pořad, na který se dá dívat na ČT,“ naštval se další divák.

A ani samotná show ve sportovních halách se neobešla bez problémů. O tomto víkendu zazářila na tanečním parketu herečka Tatiana Dyková. „Herectví i tanec mají společný cíl – předat emoci divákovi. Ale zatímco na jevišti mě svazují slova napsaná někým jiným, v tanci se cítím svobodná. Je to hlubší a osobnější,“ řekla ke svému návratu do StarDance po 18 letech Dyková. Výkon ji ale natolik zmohl, že kvůli náhlé zdravotní indispozici musela zrušit plánované divadelní představení na tento týden. Náhradní termín dostali diváci na prosinec. 

Zdroj: Blesk

