Je vidět, že náplast v podobě silvestrovského sestřihu divákům rozhodně nestačí. „Škoda že teď už to není pořad pro všechny, ale jen pro pár vyvolených, kteří si můžou koupit vstupenky. Dřív jsem StarDance opravdu ‚žrala‘, těšila se celý rok, teď už mě to vlastně ani nezajímá. A to že bude sestřih na silvestra? To už není ono, jenom velmi slabá náplast, vlastně žádná náplast. Prostě StarDance patřil k podzimnímu i vánočnímu času a díky honbě za penězi už je to pryč!“ píše naštvaně bývalá věrná divačka. A další jí dávají za pravdu. „Tak jsem se těšila a nic. Pro nás vše z ruky a nakonec to ani nebude v TV,“ zní další komentář. „Proč platíme poplatky, když to ČT nevysílá. To je jediný pořad, na který se dá dívat na ČT,“ naštval se další divák.