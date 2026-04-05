Lucie Bílá překvapila nejen fanoušky, ale i své nejbližší. Krátce před kulatými narozeninami se totiž v naprostém utajení provdala za dlouholetého partnera Radka Filipiho. Pro zpěvačku jde už o třetí svatbu – poprvé řekla ano muzikantovi Stanislavu Penkovi v kostele sv. Václava v Lanškrouně, podruhé Václavu Bártovi na ambasádě v Miláně. Po dvou rozvodech se zdálo, že další svatba už nepřijde. Nakonec ale přišla – a ve velkém stylu.
Kdo vedl Lucii Bílou k oltáři a čím překvapila hosty? Známe detaily utajené svatby
Zpěvačka Lucie Bílá překvapila i své okolí. Krátce před významnými narozeninami si v úzkém kruhu nejbližších vzala dlouholetého partnera Radka Filipiho a teprve následná oslava odhalila, že se z ní stala i posvatební party.
Obřad proběhl v bazilice Svatá Hora u Příbrami, jednom z nejvýznamnějších poutních míst u nás. Právě zde si dvojice slíbila lásku před Bohem. Lucie zůstala věrná tradici i svému stylu a oblékla bílé krajkové šaty, které jí na míru připravil ateliér Poner. O to větší překvapení bylo, že ani samotní návrháři netušili, k jaké příležitosti model vzniká. „Ani jsme netušili, že šijeme svatební. Moc gratulujeme!“ uvedl Jakub Poner ve stories na sociální síti Instagram. Jemný look doplnily perlové náušnice a decentní kytice. Ženich vsadil na klasiku – tmavý oblek, bílou košili a manžetové knoflíčky s iniciály.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dřív jsem na sobě nechala dříví štípat. Lucie Bílá se zbavila všech, vedle nichž jí nebylo dobře
Silným momentem obřadu byla účast Luciina syna Filipa Kratochvíla. Ten svou maminku nejen doprovodil k oltáři, ale stal se i svědkem jejího velkého dne. Hudební atmosféru pak dotvořil Petr Malásek, který zpěvačku dlouhodobě doprovází na koncertech. Lucie se o své emoce podělila i veřejně, když zveřejnila slib, který svému muži dala: „Já, Hana Lucie, odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé. Až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. Miluju tě."
Ačkoli samotný obřad proběhl v tajnosti, o to větší překvapení čekalo hosty později. Ti byli pozváni do restaurace v Otvovicích na oslavu zpěvaččiných narozenin. Netušili však, že se ocitnou na posvatební party. Než večer naplno začal, novomanželé pustili videoklip s názvem Pupy, který zachycuje jejich vztah i momenty ze svatby. Pro mnohé přítomné to byl silný a dojemný okamžik. „Měním status na Šťastně vdaná. Mrkněte na můj YouTube. 10. 3. 2026, manželé Filipi,“ napsala následně Lucie na svůj Instagram.
Velkou pozornost vzbudil i svatební dort od známého cukráře Josefa Maršálka. Třípatrový dezert zdobený květinami, jahodami a zelenými lístky působil téměř jako umělecké dílo. „Měl být narozeninový. Byl svatební. Miluju," napsal Maršálek. Dort novomanželé slavnostně rozkrojili právě během večerní oslavy.
Na akci nechyběla řada známých osobností, mezi nimi například Štefan Margita nebo Iva Hüttnerová. Krátce po zveřejnění svatby zaplavily sociální sítě gratulace od kolegů z branže. „Aaaa miluju, že to bylo jen VAŠE! Gratulace a buďte šťastní!“ napsala Ewa Farna. „Gratuluju, to je krásný,“ přidala se Monika Absolonová. A nechyběla ani poetická slova Olgy Lounové: „Přeji vaší lásce, ať stále kvete a stoupáte k výškám! Ať spolu oslavíte klidně i stovku. Vy dva na té fotce záříte jako z pohádky. Gratuluji moc.“ Přání přidala i Leona Machálková: „Wow, úžasná zpráva! Hodně štěstí a lásky do dalších společných let."
Lucie Bílá tak znovu dokázala, že i po letech na výsluní umí překvapit – a že ty nejdůležitější okamžiky si chce chránit hlavně pro sebe a své nejbližší.