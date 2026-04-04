Už za pár dní oslaví zpěvačka Lucie Bílá velké životní jubileum, kdy na dortu sfoukne hned šedesát svíček. Ona si ale z přibývajících roků rozhodně těžkou hlavu nedělá, spíš naopak. „Nejlepší je šedesát. Kdybych věděla, že to bude takhle fajn, tak snad budu spěchat," říká rozhodně jedna z největších hvězd českého šoubyznysu.
Dřív jsem na sobě nechala dříví štípat. Lucie Bílá se zbavila všech, vedle nichž jí nebylo dobře
Lucie Bílá přiznává, že právě teď prožívá jedno z nejlepších období svého života. Po letech zkušeností si totiž nastavila jasná pravidla, obklopila se jen lidmi, kteří do jejího života opravdu patří.
„Každá dekáda byla jiná a když se vám blíží šedesát, přece jenom trošku bilancujete,“ přiznává zpěvačka, která ale netouží být mladší. „Rozhodně bych se nevrátila do padesátky. Ale to bylo i tím, že odcházela maminka, hodně věcí se tam lámalo. A trošku komplikovanější byla čtyřicítka,“ rozpovídala se v rozhovoru pro iDnes. V současnosti je ve svém životě a to jak profesním, tak soukromém asi nejspokojenější, co kdy byla. „Člověk se asi musí omlátit o zdi a spálit o pár kamen, aby si pak vážil toho, co má, a našel hlavně to správné místo a ty správné lidi kterými se obklopí,“ říká Bílá, která ve svém životě udělala několik změn.
Na rovinu dodala, že ně všem se líbily. „Ono totiž do určitého období lidem u mě hodně věcí procházelo. Nechala jsem na sobě i dříví štípat. Ale zjistila jsem, že vesmír opravdu nedovolí, aby vám bylo dobře někde, kam nepatříte. A ono to těm lidem už u mě neprochází. Teď se najednou musejí o sebe starat sami, dříve jsem to dělala za ně. A to se změnilo. Teď vedle mě člověka, který ke mně nepatří, nepotkáte. A týká se to jak nejbližších, tak vzdálených spolupracovníků,“ prozradila principálka úspěšného divadla. A i když by svou práci za nic nevyměnila, rodina je u ní vždycky na prvním místě.
„Jsme neměnná parta. Miluju tatínka, svého brášku, syna i Petra Kratochvíla (bývalý partner, otec jejího syna, pozn. red.), což je taky rodina a vždycky bude. Tatínkovi táhne na devadesát a mě těší, že tady je, že jsem pořád něčí dítě. Že za ním můžu kdykoliv přijít, on mě pohladí a řekne: Tak co holčičko, jak se ti podařil koncert?“ netají se tím, že tatínek je jedním z nejdůležitějších lidí v jejím životě. Bílá je hodně pracovně vytížená, o otce je ale skvěle postaráno. „Já to mám vychytané, připravila jsem mu bezbariérový dům a mám u něj naprosto skvělou pečovatelku, shodou okolností sestřenici. Hledali jsme, hledali a nakonec našli. Další Zaňáková ukázala, že ví, jak za to vzít. Jezdí spolu po výletech. Včera byli v Mělníku, na vyhlídce a předtím jsme byli společně na Okoři. Hlava a humor u něj fungují pořád. A já tak mám někoho, za kým si můžu přijít pro radu.“ vypráví s úsměvem.
Velkým tématem v životě b9lé jsou její partneři. Byla dvakrát vdaná, ale to pravé štěstí našla až po boku mladšího sportovce Radka Filipiho, který se stal také součástí jejího pracovního týmu a jsou tak spolu v podstatě nepřetržitě. „Musíte potkat tu správnou lásku. A já ji mám už jedenáctý rok,“ dodala šťastně zpěvačka.