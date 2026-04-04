Dřív jsem na sobě nechala dříví štípat. Lucie Bílá se zbavila všech, vedle nichž jí nebylo dobře

Lucie BíláFoto: GWUZD PAVEL
Kateřina Potyšová
Lucie Bílá přiznává, že právě teď prožívá jedno z nejlepších období svého života. Po letech zkušeností si totiž nastavila jasná pravidla, obklopila se jen lidmi, kteří do jejího života opravdu patří.

Už za pár dní oslaví zpěvačka Lucie Bílá velké životní jubileum, kdy na dortu sfoukne hned šedesát svíček. Ona si ale z přibývajících roků rozhodně těžkou hlavu nedělá, spíš naopak. „Nejlepší je šedesát. Kdybych věděla, že to bude takhle fajn, tak snad budu spěchat," říká rozhodně jedna z největších hvězd českého šoubyznysu. 

„Každá dekáda byla jiná a když se vám blíží šedesát, přece jenom trošku bilancujete,“ přiznává zpěvačka, která ale netouží být mladší. „Rozhodně bych se nevrátila do padesátky. Ale to bylo i tím, že odcházela maminka, hodně věcí se tam lámalo. A trošku komplikovanější byla čtyřicítka,“ rozpovídala se v rozhovoru pro iDnes. V současnosti je ve svém životě a to jak profesním, tak soukromém asi nejspokojenější, co kdy byla. Člověk se asi musí omlátit o zdi a spálit o pár kamen, aby si pak vážil toho, co má, a našel hlavně to správné místo a ty správné lidi kterými se obklopí, říká Bílá, která ve svém životě udělala několik změn. 

Na rovinu dodala, že ně všem se líbily. „Ono totiž do určitého období lidem u mě hodně věcí procházelo. Nechala jsem na sobě i dříví štípat. Ale zjistila jsem, že vesmír opravdu nedovolí, aby vám bylo dobře někde, kam nepatříte. A ono to těm lidem už u mě neprochází. Teď se najednou musejí o sebe starat sami, dříve jsem to dělala za ně. A to se změnilo. Teď vedle mě člověka, který ke mně nepatří, nepotkáte. A týká se to jak nejbližších, tak vzdálených spolupracovníků,“ prozradila principálka úspěšného divadla. A i když by svou práci za nic nevyměnila, rodina je u ní vždycky na prvním místě. 

„Jsme neměnná parta. Miluju tatínka, svého brášku, syna i Petra Kratochvíla (bývalý partner, otec jejího syna, pozn. red.), což je taky rodina a vždycky bude. Tatínkovi táhne na devadesát a mě těší, že tady je, že jsem pořád něčí dítě. Že za ním můžu kdykoliv přijít, on mě pohladí a řekne: Tak co holčičko, jak se ti podařil koncert?“ netají se tím, že tatínek je jedním z nejdůležitějších lidí v jejím životě. Bílá je hodně pracovně vytížená, o otce je ale skvěle postaráno. „Já to mám vychytané, připravila jsem mu bezbariérový dům a mám u něj naprosto skvělou pečovatelku, shodou okolností sestřenici. Hledali jsme, hledali a nakonec našli. Další Zaňáková ukázala, že ví, jak za to vzít. Jezdí spolu po výletech. Včera byli v Mělníku, na vyhlídce a předtím jsme byli společně na Okoři. Hlava a humor u něj fungují pořád. A já tak mám někoho, za kým si můžu přijít pro radu.“ vypráví s úsměvem. 

Velkým tématem v životě b9lé jsou její partneři. Byla dvakrát vdaná, ale to pravé štěstí našla až po boku mladšího sportovce Radka Filipiho, který se stal také součástí jejího pracovního týmu a jsou tak spolu v podstatě nepřetržitě. Musíte potkat tu správnou lásku. A já ji mám už jedenáctý rok,“ dodala šťastně zpěvačka.

Zdroj: iDNES, Globe24

