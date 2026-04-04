Lucie Bílá překvapila fanoušky. S Radkem Filipim se tajně vzali

Lucie Bílá a Radek FilipiFoto: Zezulka Tomáš
Jana Harmáčková
Velká životní novinka vyšla najevo až s odstupem, a o to větší rozruch vyvolala. Lucie Bílá oznámila, že se po deseti letech vztahu provdala za Radka Filipiho. Svatbu se jim podařilo dlouho utajit a zpěvačka se s radostnou zprávou pochlubila až teď.

Lucie Bílá si krátce před významným životním jubileem připravila překvapení, které čekal málokdo. Fanouškům oznámila, že je z ní vdaná paní. Se svým dlouholetým partnerem Radkem Filipim totiž vstoupila do manželství, a to tak nenápadně, že se jim podařilo svatbu dlouho utajit.

Dřív jsem na sobě nechala dříví štípat. Lucie Bílá se zbavila všech, vedle nichž jí nebylo dobře

Radostnou novinku pak zpěvačka zveřejnila až dodatečně na sociálních sítích, kde sdílela svatební snímek a stručné, ale výmluvné sdělení. „Měním status na ‚Šťastně vdaná‘“, napsala Lucie Bílá a zároveň prozradila, že svatba proběhla už 10. března.

Novomanželé si navíc k této příležitosti připravili i originální připomínku v podobě videoklipu. Ten nese název Pupy, což je podle Bílé její domácí oslovení pro Radka Filipiho. Ve videu se objevují oba a celé oznámení tak působí nejen romanticky, ale i odlehčeně a s humorem.

Pro Lucii Bílou jde o třetí manželství. V minulosti byla provdaná za hudebníka Vaška Noida Bártu, s nímž strávila pět let, a krátce také za pozounistu Stanislava Penka. S podnikatelem Petrem Kratochvílem má dospělého syna Filipa. S Radkem Filipim tvořila pár deset let, než svůj vztah stvrdili i oficiálně.

Zdroj: YouTube, Instagram Lucie Bílé

Mohlo by vás zajímat

