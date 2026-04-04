Lucie Bílá si krátce před významným životním jubileem připravila překvapení, které čekal málokdo. Fanouškům oznámila, že je z ní vdaná paní. Se svým dlouholetým partnerem Radkem Filipim totiž vstoupila do manželství, a to tak nenápadně, že se jim podařilo svatbu dlouho utajit.
Lucie Bílá překvapila fanoušky. S Radkem Filipim se tajně vzali
Velká životní novinka vyšla najevo až s odstupem, a o to větší rozruch vyvolala. Lucie Bílá oznámila, že se po deseti letech vztahu provdala za Radka Filipiho. Svatbu se jim podařilo dlouho utajit a zpěvačka se s radostnou zprávou pochlubila až teď.
Radostnou novinku pak zpěvačka zveřejnila až dodatečně na sociálních sítích, kde sdílela svatební snímek a stručné, ale výmluvné sdělení. „Měním status na ‚Šťastně vdaná‘“, napsala Lucie Bílá a zároveň prozradila, že svatba proběhla už 10. března.
Novomanželé si navíc k této příležitosti připravili i originální připomínku v podobě videoklipu. Ten nese název Pupy, což je podle Bílé její domácí oslovení pro Radka Filipiho. Ve videu se objevují oba a celé oznámení tak působí nejen romanticky, ale i odlehčeně a s humorem.
Pro Lucii Bílou jde o třetí manželství. V minulosti byla provdaná za hudebníka Vaška Noida Bártu, s nímž strávila pět let, a krátce také za pozounistu Stanislava Penka. S podnikatelem Petrem Kratochvílem má dospělého syna Filipa. S Radkem Filipim tvořila pár deset let, než svůj vztah stvrdili i oficiálně.