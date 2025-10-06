Kdo s kým sdílí geny? Slavní sourozenci, o nichž jste netušili, že jsou příbuzní

Jiří a Lukáš Langmajerovi jsou bratři, které dělí čtrnáctiletý věkový rozdíl. Oba jsou skvělými herci a svou vzájemnou podobu nezapřou. Mají shodná gesta, mimiku, tón hlasu i celkovou vizáž. Známější Jiří je o čtrnáct let starší než jeho bratr Lukáš, který se před pár lety stal hvězdou úspěšného seriálu Slunečná.
1. Jiří Langmajer a Lukáš Langmajer
2. Michal Dlouhý a Vladimír Dlouhý
Talentované sourozence Michala a Vladimíra dělilo dlouhých deset let. Oba měli k herectví blízko už od dětství: Vladimíra ve dvanácti letech obsadil režisér Karel Kachyňa do úspěšného snímku Už zase skáču přes kaluže, Michal se jako dětský herec objevil ve snímku stejného režiséra Lásky mezi kapkami deště. Ačkoliv se oba stali úspěšnými herci, jejich rodiče s divadlem a filmem neměli nic společného. Otec byl stavební inženýr, matka úspěšná házenkářka. Vladimír onemocněl závažnou chorobou (karcinom žaludku), které v roce 2010 podlehl.
3. Aňa Geislerová a Ester Geislerová
Sestry Geislerovy, Anna a Ester, jsou obě herečky. Aňa je navíc příležitostná modelka a spisovatelka, Ester vizuální umělkyně. Trojlístek sester Geislerových uzavírá ještě Lenka, která sice na hereckou dráhu nenastoupila, umění ji však také živí. Působí jako výtvarnice a zpěvačka. Sestry pocházejí z umělecké rodiny, matka Věra Geislerová je akademická malířka, otec Petr Geisler byl lékař a japanolog, navíc syn herečky Růženy Lysenkové. Aňa je o osm let starší než Ester.
4. Rudolf Hrušínský a Jan Hrušínský
Sourozenci Rudolf a Jan pocházejí ze slavného hereckého rodu. Otec Rudolf Hrušínský byl významný český herec a filmový a divadelní režisér. Oba bratři Hrušínští patří k úspěšným českým hercům, ale jejich vzájemný vztah byl po dlouhé roky napjatý v souvislosti s dědictvím po otci. Jan se netají svými názory na současné politické dění. Jan je o osm let mladší než jeho bratr Rudolf.
5. Saša Rašilov a Václav Rašilov
6. Kryštof Hádek a Matěj Hádek
Matěj a Kryštof Hádkovi jsou dvě nezaměnitelné tváře českého showbyznysu. Matěj Hádek je český herec. Má dva bratry, mladšího Kryštofa, který je také herec, a staršího Ondřeje; ten se však umění nevěnuje, stal se lékařem. Slavní bratři si společně zahráli ve filmu Kobry a užovky z roku 2015 (na snímku). Matěj Hádek je o šest let starší než jeho bratr Kryštof.
7. Marian Roden a Karel Roden
Sourozenci Marian a Karel Rodenovi pochází z herecké rodiny. Otec i dědeček byli slavní herci, matka zdravotní laborantka. Divácké veřejnosti výrazně známější Karel ztvárnil nepřeberné množství filmových a televizních rolí a získal řadu ocenění. Mladší Marian se objevil v několika menších rolích a až snímek Bobule mu přinesl větší veřejnou známost. Jejich podoba není na první pohled až tak zřejmá. Slavnější Karel je o dva roky starší než jeho bratr Marian.
8. Petr Štěpánek a Jana Štěpánková
Petr Štěpánek a jeho sestra Jana nebývají jako sourozenci příliš často spojováni. Jejich otcem byl úspěšný herec Zdeněk Štěpánek, matky byly rozdílné. Sourozenecký trojlístek uzavíral ještě Martin Štěpánek, herec, novinář a politik, který v roce 2010 spáchal sebevraždu. Petr Štěpánek je dosud velmi aktivním uznávaným hercem, jeho třetí manželkou je Zlata Adamovská. Jana Štěpánková bohužel v prosinci roku 2018 podlehla těžkému zápalu plic. Janu a Petra dělil věkový rozdíl čtrnácti let.
9. Adéla Gondíková a Dalibor Gondík
Sourozeneckou dvojici Adélu a Dalibora Gondíkovy si naopak mnoho z nás okamžitě vybaví i díky společnému účinkování v několika pořadech jako například Rady ptáka Loskutáka či Go Go šou. Každý zvlášť si ale zahráli i v různých filmových a televizních snímcích. Gondík je navíc i příležitostný automobilový či rallyový závodník.
10. Jakub Prachař a Mariana Prachařová
Mariana Prachařová, sestra Jakuba Prachaře, se narodila v dubnu 1994. Na veřejnosti se prezentuje jako influencerka, ale má za sebou už i několik hereckých rolí. Jakub Prachař se narodil v srpnu 1983. Je známým českým hercem, nadšeným hudebníkem a populárním moderátorem.
11. Emily Deschanel a Zooey Deschanel
Emily Deschanelová se proslavila díky seriálu Sběratelé kostí, kde hrála doktorku Temperance Brennanovou, její sestra Zooey se zase objevila ve filmech jako Yes Man, 500 dní se Summer nebo v sitcomu Nová holka. Zatímco Zooey chtěla být herečkou odmalička, Emily se chtěla původně stát architektkou: „Miluji architekturu, konkrétně to spojení mezi uměním a vědou. Pak jsem ale začala na střední škole hrát v divadle, hraní si zamilovala a začala nad ním přemýšlet jako nad profesí,“ uvedl TheList.com. Zooey je o tři roky mladší než Emily.
12. Mary-Kate a Ashley Olsenovy
Pravděpodobně nejslavnější dvojčata planety Mary-Kate a Ashley Olsenovy se proslavily už jako malé holčičky v televizním sitcomu Plný dům (v originále Full House). Show se vysílala v 90. letech a dvojčata se díky roli Michelle Tannerové (ve které se střídaly) dostala na druhé místo v žebříčku popularity celebrit, hned za Billa Crosbyho. Od té doby si zahrály v několika filmech i dalších seriálech pro teenagery a pustily se také do módy, když založily luxusní značku The Row.
13. Gigi Hadid a Bella Hadid
Modelky Hadidovy si podmanily světová mola už před lety a dodnes chodí přehlídky pro ty největší světové značky jako Versace nebo Chanel. Gigi se stala tváří značky Maybelline nebo Tommy Hilfiger a objevila se na více než třiceti obálkách zahraničních mutací časopisu Vogue. Sestry se narodily palestinskému realitnímu developerovi a bývalé nizozemské modelce v Los Angeles. Gigi začala s modelingem už ve dvou letech, když se objevila v kampani pro značku Guess, Bella s kariérou modelky začala v šestnácti letech a zazářila například v kampaních značek Bulgari, Fendi nebo Dior. Gigi je o dva roky starší než Bella.
14. Bratři Jonasovi
Bratři Joe, Kevin a Nick Jonasovi rozjeli svou kariéru díky seriálům a filmům z produkce kanálu Disney. V roce 2008 se už jako kapela objevili ve snímku Camp Rock, který se stal jedním z nejsledovanějších snímků produkce Disney v historii – v den televizní premiéry ho vidělo až devět milionů lidí. Kapelu The Jonas Brothers založili v roce 2005 a nahráli celkem pět alb, kterých se prodalo přes dvacet milionů. V roce 2013 se kapela rozpadla. Přesto jsou si bratři velmi blízcí, a dodnes dokonce společně občas na velkých společenských akcích vystupují (snímek je z jejich vystoupení na Grammy 2020).
15. Venus a Serena Williamsovy
Williamsovy jsou nejúspěšnějším sesterským sportovním párem v historii, na kontě mají desítky tenisových titulů i olympijských medailí. Ženský tenis navíc ovlivnily svým stylem hry, kdy jej udělaly rychlejším, tvrdším a více atletickým. A není to jen jejich tenis, který zanechává pozitivní dojem, ale také jejich sesterské pouto. Za několik dekád na kurtu se staly kulturními ikonami, které jsou vzorem mladým dívkám po celém světě.
16. Maggie a Jake Gyllenhaalovi
Maggie Gyllenhaalová si zahrála hlavní roli ve filmech Sekretářka nebo Crazy Heart po boku Jeffa Bridgese, její bratr Jake zase hlavní roli ve filmu o lásce dvou kovbojů Zkrocená hora nebo v romantické komedii Láska a jiné závislosti. Ve třech filmech si také zahráli spolu, pod taktovkou jejich otce, režiséra Stephena Gyllenhaala. V jednom z nich, mysteriózním sci-fi snímku Donnie Darko, si dokonce střihli roli sourozenců. Jake Gyllenhaal je o tři roky mladší než jeho sestra Maggie.
17. Jeff a Beau Bridgesovi
Tito dva to měli jasné už od kolébky, když se narodili hollywoodské herecké legendě Lloydu Bridgesovi. Během své herecké kariéry oba získali několik cen, Jeff (vlevo) dokonce Oscara za hlavní roli ve filmu Crazy Heart o sedmapadesátiletém country zpěvákovi, který prochází životní krizí. Blízké rodinné pouto a oddanost jejich řemeslu jim vynesly reputaci jedněch z nejmilejších chlapů ve filmovém byznysu, kteří říkají, že spolu nesoutěží, ale jsou v jednom týmu. Beau je o osm let starší než Jeff.
