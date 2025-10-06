Ikona počasí
Kdo s kým sdílí geny? Slavní sourozenci, o nichž jste netušili, že jsou příbuzní

Jana Štěpánková a Petr ŠtěpánekFoto: ČTK
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Často je to pravda a někdy upadnou jablka dvě - sourozenci, kteří se vydají stejným či podobným směrem. Mnohdy pocházejí z uměleckých rodin a v rodinné tradici i pokračují. Podívejte se na slavné české sourozence a posuďte, nakolik se jejich profesní dráhy shodují.

1. Jiří Langmajer a Lukáš Langmajer

Jiří a Lukáš Langmajerovi jsou bratři, které dělí čtrnáctiletý věkový rozdíl. Oba jsou skvělými herci a svou vzájemnou podobu nezapřou. Mají shodná gesta, mimiku, tón hlasu i celkovou vizáž. Známější Jiří je o čtrnáct let starší než jeho bratr Lukáš, který se před pár lety stal hvězdou úspěšného seriálu Slunečná.

Jiří Langmajer a Lukáš Langmajer
Foto: Profimedia
