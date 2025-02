Vdově po Vladimíru Dlouhém novou lásku dohodili jejich synové

V rozhovoru se Petra vrátila také k těžkému období, které prožila po smrti Dlouhého. „Bylo těžké to ustát. Synům jsem říkala, že nesmíme smutnit a jedeme dál. Samozřejmě jsem potají brečela v koupelně,“ říká s tím, že si uvědomila, že to nebylo správné chování. „Když bylo Jirkovi asi pět šest let, tak za mnou přišel a říkal mi: ‚Ty jsi ale neplakala, když tatínek umřel, viď?‘ To byla největší lekce, kterou mi dali. Už jsem to nikdy neudělala. Říkala jsem si, že když budu skrývat svoje city, tak to učím i je,“ uzavřela těžké téma.