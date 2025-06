"Věděl bych, že si nic intimního nepřeje," hájí se Adam Kraus obviněný ze znásilnění

O tom, že je Kraus vinen, nemá Slámová dle svých slov žádné pochybnosti. Utvrdilo ji v tom i jeho chování u soudu, kdy odmítl odpovídat jak na její otázky, tak na dotazy položené státní zástupkyní. „To je klasický postup. Obzvlášť tam, kde se obžalovaný bojí, že by ho otázky mohly usvědčit. Pro pachatele těchto činů je takovýto postoj typický. Jsme svědky prakticky naprosto totožného postoje u těchto typů mediálně projednávaných případů v posledních pár letech,“ pronesla Slámová s tím, že vidí nápadnou podobnost s případem pravomocně odsouzeného bývalého politika Dominika Feriho, který si v současnosti odpykává trest odnětí svobody právě za znásilnění. „Já to mohu říci na rovinu. Jak začal povídat v rámci uplatnění své obhajoby, na kterou má samozřejmě jednoznačně právo, a může říkat, co chce, tak mi to úplně připomnělo pana Feriho. Bylo to jako přes kopírák. Včetně té dehonestace oběti. Ale právě takovým přístupem se často odhalí sami, protože to nevypovídá o ní, ale o tom, jací jsou oni sami,“ dodala advokátka.