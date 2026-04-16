Jsou to dva týdny, co zápasník Karlos Vémola oznámil krach svého dlouholetého vztahu s milovnicí plastických operací Lelou, se kterou má hned tři děti. Jejich vztah byl vždycky bouřlivý a zdaleka nejde o první rozchod slavného páru. Tentokrát se ale Lela i s dětmi odstěhovala z Vémolandu do novostavby řadového domku ve Štěrboholech. Přesto se však zdá, že minimálně jeden z manželů by stál o to, aby dali svému vztahu ještě jednu šanci.
Karlos Vémola chce zpět svou Lelu: Ona má ale jasno! Konec bez návratu?
Zatímco zápasník Karlos Vémola by jejich vztahu rád dal další šanci, jeho manželka Lela už zřejmě otočila stránku. Odchod ze společného domu a nový začátek jinde naznačují, že tentokrát nejde jen o další z jejich bouřlivých rozchodů. Přesto mezi nimi zůstává alespoň snaha fungovat jako rodiče.
Tím, kdo by rád manželství slepil, má být podle všeho svérázný MMA bojovník. „Karlos by se samozřejmě návratu k Lele nebránil. Rád by manželství s Lelou zachránil, prioritou pro něj je, aby byly šťastně hlavně děti,“ uvedl webu Expres zdroj z jeho blízkého okolí. Podle toho samého informátora to však není moc pravděpodobné. Dle jeho slov to tentokrát bývalá playmate s rozchodem myslí vážně. A asi těžko jí to někdo může vyčítat po všem, co s Karlosem v poslední době zažila. A to včetně jeho uvěznění v době vánočních svátků.
„Lela vypadá hodně rozhodnutě. V minulosti mu hodně věcí tolerovala a vypadalo to na rozchod už hodněkrát, ale nikdy to nedošlo do bodu, že by si sbalila věci, odstěhovala se a žila jinde. Z toho kroku je zřejmé, že má jasno a s Karlosem už být prostě nechce,“ dodal zdroj. A jeho domněnky potvrzuje sama Lela, která odmítá spekulace o návratu. Ty se objevily poté, co byla rodina viděna na společné večeři, a také když byla vyfocena s taškou právě před Vémolandem v Měchenicích.
„Byla to taška malého Arnieho, kde má mléko a plenky. Nikam se bez ní nehnu, má v ní všechno potřebné,“ uvedla pro Blesk s tím, že se žádné stěhování nekoná. „Překládala jsem si jenom věci z auta do auta, moje šlo do servisu. Taky jsem si jela pro nějaké věci, které jsem potřebovala. Rozhodně nešlo o věci, že bych se stěhovala. To, co píšou ostatní média, to je už vrchol, oni mě musí snad sledovat. Neustále si vymýšlejí,“ rozčiluje se blondýnka. Je však velmi ráda, že jsou schopni nadále fungovat jako rodiče pro své děti. „Konečně jsme jako dva rozumní dospělí lidé,“ pochvaluje si.