Už jednou MMA bojovník Karlos Vémola přišel o velkou kočkovitou šelmu ze svého chovu. V roce 2023 mu odebrali bílou tygřici Rambu. U té pak ještě veterináři zjistili, že má chirurgicky odstraněné drápy na předních tlapách, což je vyhodnoceno jako týrání. A jak se zdá, historie se opakuje. Vémola nyní přijde o lvici Elzu.
Karlos Vémola má opět problémy se zákonem. Stát mu odebírá další šelmu
MMA zápasník Karlos Vémola řeší další problém kolem svého chovu exotických zvířat. Po bílé tygřici Rambě, kterou mu úřady odebraly už v roce 2023, má nyní přijít i o lvici Elzu. Podle dostupných informací tak znovu zasahují úřady, které se dlouhodobě zabývají podmínkami chovu šelem v jeho soukromé zoo.
Už jednou MMA bojovník Karlos Vémola přišel o velkou kočkovitou šelmu ze svého chovu. V roce 2023 mu odebrali bílou tygřici Rambu. U té pak ještě veterináři zjistili, že má chirurgicky odstraněné drápy na předních tlapách, což je vyhodnoceno jako týrání. A jak se zdá, historie se opakuje. Vémola nyní přijde o lvici Elzu.
Tu mu úřady odeberou, protože není možné doložit její legální původ. Vémola tvrdí, že ji před lety dostal od senátorky a neúspěšné prezidentské kandidátky Terezie Holovské. „Přišla paní Holovská, že má lva, kterého nemá kde ubytovat, že ho budou utrácet. Tak jsem se toho lva ujal a vybudoval jsem mu klec. Lva mi nechali, to bylo ministerstvo životního prostředí. Přišla veterina a řekla, že si musím pořídit další dva lvy,“ popsal zápasník pro Seznam Zprávy s tím, že původně další lvy chovat nechtěl. „V červnu 2020 jsem nalezla v křoví u Brodského potoka dvě novorozená polomrtvá lvíčata, která byla opuštěna v papírové krabici s nálepkou PPL. Elsa byla jedním z nich,“ potvrdila jeho verzi Holovská. „Zdálo se mi, že Elsa bude v dobrých rukou,“ dodala.
A i když Holovská tvrdila, že podle jejích informací měl Vémola povolení k chovu, nebylo tomu tak. Veterinu o licenci požádal až později. Předání chráněného zvířete Holovská s Vémolou navíc vyřešili pouze darovací smlouvou, což je další problém. „Samotná darovací smlouva neobsahovala žádné informace, na základě kterých by bylo možné prokázat zákonný původ exempláře,“ vysvětlila Miriam Loužecká, mluvčí České inspekce životního prostředí. „Pokud původ prokázán není, nelze vyloučit, že exemplář pochází z nelegálního obchodu,“ dodala.
To však Vémola také rozporuje. „Oni vědí, že jsem ty rodiče vypátral. Já myslím, že původ nedokázali prokázat oni,“ prohlašuje zápasník. „Výsledky analýz sice ukázaly, že určitý pár lvů by mohl být biologickými rodiči lvice Elsy, avšak tento závěr nebylo možné statisticky a bez pochybností ověřit, a to z důvodu chybějící dostatečné populační databáze,“ trvá na svém Louženská.
Konečným verdiktem je tak lvici odebrat. A bohužel i u ní bylo zjištěno odebrání drápů. Podle mluvčího Veterinární správy Petra Majera ve „Vémolandu“, jak Karlos přezdívá svému sídlu v Měchenicích u Prahy, šelmy týrali. „Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj zjistila v rámci svého dozoru u zmíněného chovatele odstranění drápů u všech velkých kočkovitých šelem. Podala v této věci trestní oznámení,“ uvedl Majer. „Kdo a z jakých důvodů zvířatům drápy odstranil, by již mělo být předmětem trestního či přestupkového řízení. Z našeho pohledu došlo zmíněnými zákroky k týrání zvířat,“ dodal.