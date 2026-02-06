Pohádka skončila. Modelka Jitka Boho potvrdila, že její vztah s hercem Lukášem Langmajerem je minulostí. Informaci o rozchodu jako první přinesl web Expres.cz, následně se k ní Boho vyjádřila i pro Blesk. „Ano je to pravda, rozešli jsme se,“ řekla otevřeně deníku Blesk.
Konec jedné divadelní romance. Modelka Jitka Boho potvrdila, že se s hercem Lukášem Langmajerem rozešli. Důvody si zatím nechávají pro sebe, v zákulisí se ale už šíří spekulace, že se Langmajer vrátil k manželce.
Dvojice se sblížila během zkoušení muzikálu, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Krátce poté oba veřejně oznámili rozchody se svými tehdejšími partnery, pronajali si společné bydlení a působili jako pár, který našel nový začátek. Jenže idyla podle všeho netrvala dlouho.
Okolí si navíc všímalo změn už několik týdnů: společné fotky přestaly přibývat, Langmajer vyrážel na cesty spíše sám nebo s dětmi a Boho působila uzavřeněji než dřív. Mezitím se začaly objevovat i spekulace z divadelního prostředí kolem muzikálu Mýdlový princ, kde oba účinkují — podle nich se měl Langmajer vrátit ke své manželce, se kterou má dvě děti, syna Mikuláše a dceru Magdalénu.
Jitka Boho se nyní soustředí na práci: aktuálně zkouší nový projekt Andělé s hity 90. let, jehož premiéra je plánovaná na 19. března v Divadle Broadway. Z předchozího manželství má dceru Rosálii a z posledního vztahu syna Tadeáše. Důvod rozchodu si bývalí partneři zatím nechávají pro sebe.