7. 2.
Jitka Boho potvrdila rozchod s Lukášem Langmajerem. Spekuluje se o jeho návratu k manželce

Jitka Boho a Lukáš Langmajer už pár netvoří.
Jitka Boho a Lukáš Langmajer už pár netvoří.Foto: Profimedia
Jitka Boho a Lukáš Langmajer už pár netvoří.
Jitka Boho a Lukáš Langmajer už pár netvoří.Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Konec jedné divadelní romance. Modelka Jitka Boho potvrdila, že se s hercem Lukášem Langmajerem rozešli. Důvody si zatím nechávají pro sebe, v zákulisí se ale už šíří spekulace, že se Langmajer vrátil k manželce.

Pohádka skončila. Modelka Jitka Boho potvrdila, že její vztah s hercem Lukášem Langmajerem je minulostí. Informaci o rozchodu jako první přinesl web Expres.cz, následně se k ní Boho vyjádřila i pro Blesk. „Ano je to pravda, rozešli jsme se,“ řekla otevřeně deníku Blesk.

Jitka Boho a Lukáš Langmajer
Jitka Boho a Lukáš Langmajer

"Nebyla to láska na první pohled," říká Jitka Boho o Lukáši Langmajerovi

Celebrity

Dvojice se sblížila během zkoušení muzikálu, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Krátce poté oba veřejně oznámili rozchody se svými tehdejšími partnery, pronajali si společné bydlení a působili jako pár, který našel nový začátek. Jenže idyla podle všeho netrvala dlouho.

Okolí si navíc všímalo změn už několik týdnů: společné fotky přestaly přibývat, Langmajer vyrážel na cesty spíše sám nebo s dětmi a Boho působila uzavřeněji než dřív. Mezitím se začaly objevovat i spekulace z divadelního prostředí kolem muzikálu Mýdlový princ, kde oba účinkují — podle nich se měl Langmajer vrátit ke své manželce, se kterou má dvě děti, syna Mikuláše a dceru Magdalénu.

Lukáš Langmajer má s manželkou dvě děti. Siny Mikuláše a dceru Magdalénu.
Lukáš Langmajer má s manželkou dvě děti. Siny Mikuláše a dceru Magdalénu.
Foto: Profimedia
Jitka Boho se nyní soustředí na práci: aktuálně zkouší nový projekt Andělé s hity 90. let, jehož premiéra je plánovaná na 19. března v Divadle Broadway. Z předchozího manželství má dceru Rosálii a z posledního vztahu syna Tadeáše. Důvod rozchodu si bývalí partneři zatím nechávají pro sebe.

VIDEO: Nevěra není vada charakteru, nejsme stavěni na jeden vztah na život, říká Vlášková

Můžeme milovat několik lidí najednou, nevěra je symptom, ne vada charakteru, lidi jsou nevěrní, protože jim chybí sebevědomí, pochopení nebo sebeúcta | Video: Tým Spotlight

zdroj: Expres.cz, Blesk.cz

