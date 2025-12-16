Svou fenku labradora jménem Maybe herec Jiří Langmajer miluje a velmi rád se s ní chlubí na svých sociálních sítích. Byl to ale právě on, kdo pořízení psa dlouho odmítal a jeho manželka, herečka Adéla Gondíková musela použít trochu nečestné a podlé praktiky, aby dosáhla svého a směla domů přivést vysněné štěně.
"Vydírala jsem ho," přiznala Adéla Gondíková nátlak na svého manžela Jiřího Langmajera
Herečtí manželé Adéla Gondíková a Jiří Langmajer jsou roky spokojeným párem a už pět let také nadšenými pejskaři. Než se ale jejich rodina rozrostla o čtyřnohého člena, předcházelo tomu velké napětí.
Se smíchem přiznala, že svého muže musela vydírat. „U nás zafungoval psychický nátlak. Dobré je posílat fotky roztomilých štěňátek, navštěvovat útulky a pořád s tím toho druhého otravovat,„ popsala svoje způsoby herečka. V minulosti přitom ona sama pořízení psa odmítala. “Kdysi jsem byla v rodině já tou brzdou, která čtyřnohého kamaráda odmítala, byť po něm dcera toužila. Jednak jsem v tom nevyrůstala, jednak jsme už měli doma kočku. Zato dcera Nelinka viděla u rodičů svého tatínka, že psi jsou u nich za největší miláčky, dokonce můžou spát i v posteli… Ona ho moc chtěla už jako dítě. Já naopak v dětství měla ze psů strach. Když jsme někam přišli a byl tam jezevčík, vylezla jsem radši na gauč," zavzpomínala Gondíková.
Nakonec zasáhl osud. Odešla nám kočička. Dcerka byla smutná, navíc je jedináček. Říkala jsem si, že by bylo fajn, kdyby měla zvířecího kámoše. Pak jsme se s Jiřím v roce 2019 vzali a jeli na svatební cestu i s Nelinkou. A tam jsme to téma spolu probírali. Jirkův argument byl, že je to velká odpovědnost, navíc je naše profese časově náročná, a navíc rádi cestujeme… Pak jsme byli u známých, kteří mají psy, a ti nám vysvětlili, že to je v pohodě, že se vždycky najde někdo, kdo pohlídá. Že všechny starosti vyváží ta jejich oddaná láska. A tak jsme na Jirku zatlačily obě," řekla Gondíková v rozhovoru pro iDnes.
Uznala také, že metoda, kterou na svého muže použila, nebyla úplně férová. "Šla jsem na to pragmaticky, že pořídíme nějakou malou rasu, která se vejde do kabelky. On pořád odolával. A tak jsem byla drsná a trochu zákeřná. (směje se) Řekla jsem, že kdyby s námi nebydlel, už toho psa dávno máme. To jsem ho asi trochu ranila, a tak nakonec povolil. Pod podmínkou, že se o něj budeme starat my dvě. On s tím nechce mít nic společného. A dnes? Teď je největším psím milovníkem pod sluncem, což jsem tedy vůbec nečekala… Po pěti letech si dcera pejska občas odveze – a Jirka je smutný," dodala Gondíková s tím, že fenka si oba své páníčky omotala kolem prstu.