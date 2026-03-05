Bývalá mistryně světa v aerobiku Olga Studničková Šípková se po třinácti letech znovu objevila v pořadu 13. komnata, kde se ohlédla za tím, jak se její život vyvíjel po období těžkých depresí. Otevřeně promluvila nejen o psychických potížích, které ji v minulosti zasáhly, ale také o složitých rodinných rozhodnutích, o životě mezi dvěma vztahy i o vážné zdravotní krizi, která ji potkala.
Olga Šípková promluvila o životě po depresích. Popsala i chvíli, kdy prodělala krvácení do mozku
Do 13. komnaty se vrátila po třinácti letech – a tentokrát už nemluvila jen o tom, jaké to je spadnout na dno. Olga Studničková Šípková popsala, co následovalo: odchod z fitness světa i z manželství, nezvyklé soužití s exmanželem kvůli dceři a také chvíli, kdy po kolapsu zjistila, že prodělala masivní krvácení do mozku. Dnes se věnuje koučinku a říká, že druhou šanci nechce promarnit stresem.
Do pořadu 13. komnata poprvé usedla v roce 2013, krátce poté, co si prošla vyhořením a musela vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Když se dnes k tehdejším záběrům vrací, vyvolává to v ní nepříjemné vzpomínky. „Připomíná mi to tu nejistotu, kterou jsem v té době měla sama v sobě,“ říká Šípková.
Od té doby se její život výrazně proměnil. V době, kdy natáčení končilo, věřila, že díky antidepresivům se věci postupně vracejí do normálu. Následující roky však přinesly další změny. „Od doby, co jsem přestala brát antidepresiva, jsem se začala strašně zajímat o život. Na základě toho zájmu jsem si udělala akreditovaný kurz kouče a v roce 2016 jsem potkala projekt Dovychovat. Postupně jsem se narovnávala. Už jsem nebyla tak ohnutá pod tíhou medailí, médií, fitek a zodpovědnosti. Najednou jsem se začala narovnávat a vnímat, že svůj život mám ve svých rukou,“ popsala.
S nově nabytou energií se rozhodla čelit věcem, které ji dlouhodobě svazovaly. Po dvaceti letech ukončila podnikání ve fitness oboru a postupně odešla i ze svého manželství. Přiznává, že říct nahlas tak zásadní rozhodnutí pro ni nebylo vůbec jednoduché. „Šla jsem za svým prvním mužem a řekla jsem mu: ‚Víš, já už s tebou nechci být.‘ To bylo pro mě jako hodnou holku, hrozně těžké. V dětství se stane, že autority v člověku vybudují strachy – co si o mě pomyslí okolí? Bude mi to slušet? Neselžu dnes? Kdo mě pomluví? Kdo mi vynadá? Bude konflikt? Přinesu dvojku a bude špatně doma? A tohle se někde usadí. V padesáti už bych mohla být vyrovnaná, pohodová holka. Ale nebyla. Začala jsem být, až když se začala pozastavovat nad tím, co to je strach. Vždyť já mám strach se jinak obléknout, že si řeknou o Šípkové, že ji to nesluší. To je špatně. Mám strach jinak promluvit, mám strach jim říct, že už to nebudu dělat,“ vysvětlila.
Velkou obavu měla především z reakce svých dětí. „Největší strach byl, že děti řeknou, že jsem zradila rodinu a ať si jdu, že se mnou nechtějí být. Ale zpracovávala jsem si tu fázi strachu, co všechno pozitivního přinese do života mého bývalého muže a mých dětí, že změníme to, co tak přeteklo. Díky mému současnému muži Milďovi Studničkovi jsem se učila s dětmi komunikovat. Vyprávět jim příběh můj a mého muže, že někde se to sešlo, ale pak se to rozcházelo,“ popsala.
S psychologem Milanem Studničkou se nakonec vzali. Situace v rodině ale byla složitější, než by se mohlo zdát. Její dcera byla tehdy ještě velmi mladá a Šípková nechtěla narušit její zázemí. Proto se rozhodla, že i po svatbě zůstane bydlet v domě se svou dcerou a jejím otcem. „Chvilku to bylo pro ni dobré, ale musela tam cítit dusno. My na sebe neštěkali, ale byla to určité dusno. Snažila jsem se volit tu nejlepší cestu. Kdybych ji tam nechala a odešla, tak by to bylo horší,“ vysvětlila.
Takto fungovali tři roky – v manželství s novým partnerem, ale stále ve společné domácnosti s bývalým mužem.
V roce 2021 přišel další dramatický moment. Během jedné lekce aerobiku náhle zkolabovala. Ještě předtím však zvládla hodinu dokončit. „Vždycky jsem utekla za oponu, vyzvracela se a cvičila dál. Já jsem tu lekci dokončila,“ vzpomíná Šípková.
Doma se její stav zhoršil natolik, že celou noc zvracela a rodina nakonec přivolala záchrannou službu. Lékaři nejprve zvažovali podezření na covid, protože byla dezorientovaná a dokonce nepoznávala ani svého manžela. Následná vyšetření však odhalila mnohem vážnější problém – masivní krvácení do mozku. Prodělala cévní mozkovou příhodu. Přesnou příčinu lékaři nikdy neurčili, naštěstí ale nezůstaly žádné trvalé následky.
Po této zkušenosti musela výrazně zpomalit a začít více naslouchat svému tělu. Dnes svůj život vnímá jinak než dřív. „Od té doby slavím výročí, že jsem tu znovu. Jsou to další narozeniny a je strašná škoda žít v nějakém stresu,“ říká dnes Olga Studničková Šípková, která se dnes věnuje především koučinku a s radostí si užívá i novou životní roli – být babičkou.