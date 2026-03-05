Jiří Schelinger, hlas hitů Holubí dům nebo Což takhle dát si špenát, patří k osobnostem, které v české hudbě zanechaly stopu hned v několika žánrech – jako bluesman, rocker i jeden z průkopníků tvrdšího zvuku u nás. Jeho život ale dodnes provází otazníky, které se pravidelně vracejí pokaždé, když se připomene výročí jeho narození nebo smrti. Desítky let se mluví o tom, co se stalo v dubnu 1981 v Bratislavě.
Schelingerův skok do Dunaje je dodnes opředen záhadou. Legendě českého rocku by bylo 75 let
Zpěvák Jiří Schelinger, legenda českého rocku a hlas hitů jako Holubí dům, zemřel v dubnu 1981 za okolností, které dodnes vyvolávají otázky. Mluvilo se o sebevraždě, jenže svědkyně z osudného večera tvrdí, že šlo spíš o provokaci a nešťastný hazard. Spekulace navíc živí i fakt, že tělo nikdy nebylo jednoznačně identifikováno.
Skok do Dunaje a příběh, který neskončil
Bylo 13. dubna 1981. Schelingerovi bylo teprve třicet. Po večírku v bratislavské bohémské hospodě se dostal na most nad Dunajem – a právě tam podle oficiální verze skočil do řeky. Na hladině už se neobjevil. Okamžitě se začalo šeptat o sebevraždě, jenže do této teorie se od začátku nevešla výpověď ženy, která s ním byla v osudný večer.
V dokumentu České televize Holubí andante popisuje, že Schelinger měl prý dobrou, uvolněnou náladu a celou situaci bral spíš jako frajeřinu než jako tragické rozhodnutí. Podle jejích slov tehdy poznamenal, že v Praze se přece skáče z mostu do Vltavy – tak proč by to nešlo i v Bratislavě. Na most s nimi měli dojít ještě dva mladíci. A právě jeden z nich měl podle svědkyně situaci vyhrotit: hned po příchodu se svlékl a do Dunaje skočil první.
„Nešlo tomu zabránit,“ tvrdí svědkyně
Žena vzpomíná, že Schelinger jí v rychlosti podal tašku a skočil za ním. Všechno se mělo odehrát během chvíle – tak rychle, že prý neměla šanci cokoli zastavit. V dokumentu také zaznívá její přesvědčení, že si zpěvák zřejmě naplno neuvědomil, co může skok do Dunaje znamenat. Právě tato výpověď je jedním z důvodů, proč část lidí odmítá verzi o sebevraždě a spíš mluví o tragickém hazardu.
Tělo se našlo – ale nebylo nikdy jisté, že je jeho
Nejasnosti tím ale neskončily. K dalším spekulacím výrazně přispěl fakt, že tělo, které mělo patřit Schelingerovi, nebylo nikdy jednoznačně identifikováno. Údajné ostatky se podle svědectví našly až po zhruba měsíci u osady Bodíky, ovšem ve stavu, který identifikaci komplikoval. Dokument upozorňuje i na další zvláštní okolnosti: tělo prý neidentifikoval žádný rodinný příslušník a kolem zmizení mimořádně populárního zpěváka panovalo nezvyklé ticho.
Právě tahle kombinace vytvořila živnou půdu pro konspirace, které se čas od času vrací dodnes – od verzí o vraždě přes emigraci až po tvrzení, že Schelinger ve skutečnosti nezemřel a někde žil pod jinou identitou.
StB, „nezávislá kultura“ a staré stíny
Mezi nejvýraznější dohady patří i teorie, že za jeho smrtí mohla stát tehdejší Státní bezpečnost, která údajně sledovala jeho kontakty v prostředí nezávislé kultury. Přímé důkazy pro tuto verzi se sice neobjevují, ale v atmosféře normalizace podobné podezření u části veřejnosti zakořenilo – zvlášť když se k tomu přidaly zmatky kolem identifikace těla a mlčení médií.
Rok 1968 a demonstrativní pokus o sebevraždu
Do mozaiky patří i epizoda z roku 1968. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se Schelinger dostal do hledáčku StB kvůli podezření souvisejícímu s protivládními aktivitami. V souvislosti se zadržením se uvádí, že se ve vazbě pokusil o demonstrativní sebevraždu – nikoli jako skutečný úmysl zemřít, ale jako gesto, které mělo urychlit propuštění. Po psychiatrickém vyšetření získal tzv. modrou knížku a byl osvobozen od vojenské služby.
Od kulisáka k ikoně tvrdšího zvuku
Schelinger nedokončil vyučení instalatérem, pracoval jako kulisák v divadle Jiřího Wolkera (dnešní Divadlo v Dlouhé) a postupně se naplno ponořil do muziky. Začínal v barových kapelách se zaměřením na blues a soul (například Smaragd), krátce prošel The Happy Five, působil i ve skupině Faraon Karla Šípa a v roce 1973 přešel do formace Františka Ringo Čecha, kde vznikla řada jeho nejznámějších věcí.
Přezdívky, které ho vystihují
Jeho povaha se odrážela i v přezdívkách, které se s ním táhly v různých obdobích života: od „Nuselského Holidaye“ (protože prý chodil Prahou s kytarou neustále na krku), přes „Sluníčko“ (smích a bezprostřednost), až po drsnější „Peri Hovado“, které mělo odkazovat na jeho destruktivní nálady po alkoholu.
Hity i ambice: Zemětřesení na obzoru
Vedle nejznámějších písní jako Holubí dům, Což takhle dát si špenát, René, já a Rudolf, Švihák lázeňský nebo Jsem prý blázen jen se o Schelingerovi mluví i jako o jedné z postav, které pomáhaly formovat českou hardrockovou scénu. Paradoxní je, že krátce před smrtí měl být v mimořádně dobré tvůrčí formě. V kapele přebíral větší odpovědnost, skládal a chystal desku Zemětřesení, která měla být zlomová.
A měnil se i soukromě: přestal kouřit, omezil maso, poslouchal vážnou hudbu, zajímal se o východní filozofii. O to víc pak působí jeho konec jako příběh, který zůstává otevřený – a který se s každým výročím znovu vrací do veřejného prostoru.