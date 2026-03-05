Sarah Haváčová je nejen herečka, ale také velmi aktivní občanka. Minulý rok absolvovala vojenský výcvik a vstoupila do aktivní zálohy státu. Pomáhat ostatním se ale snaží dlouhodobě. Například během pandemie onemocnění covid-19 pracovala jako dobrovolník v nemocnici. Jak sama říká, bylo to pro ni velmi důležité období, které změnilo její pohled na smrt, a tím pádem i život.
„Našla jsem mrtvého souseda,“ vzpomíná Sarah Haváčová, která se rozhodla po smrti darovat své tělo
Herečka Sarah Haváčová během pandemie pomáhala na covidovém oddělení a zkušenost ji zasáhla víc, než čekala. Setkání se smrtí zblízka změnilo její pohled na život, víru i na to, co se stane s lidským tělem po smrti.
„V nemocnici Pod Petřínem jsem působila na covidovém oddělení. S pauzami asi půl roku. A to bylo pro mě dost formativní období, jednak jsem nalezla svůj duchovní směr, vstoupila jsem do katolické církve. Ale hlavně jsem se setkala se smrtí jako nikdy předtím,“ rozpovídala se Haváčová v podcastu Nory Fridrichové. „Paní mi umřela pod rukama a já jsem nepoznala apnoické pauzy, nevěděla jsem, že je to ten poslední výdech. To bylo pro mě zásadní být s živým člověkem, který tam najednou nebyl. V té době mi také umřely obě babičky a pes po patnácti letech, našla jsem mrtvého souseda. Do té doby jsem neměla zkušenost se smrtí. A ten covid mě úplně proplesknul v tom smyslu, že mi ukázal, že život je dar a neměli bychom ho promarnit,“ popsala zásadní období svého života.
Herečka se netají tím, že velmi důležitou roli u ní hraje víra. Ta jí také pomáhá téma konečnosti života uchopit. „Smrtí život nekončí. Nevím, co bude po smrti. Nemůžu říct, že se smrti nebojím, ale snažím se ji brát jako nějakého partnera nebo součást života. Modlitba Zdrávas Maria končí slovy – nyní i v hodinu smrti naší. Já se u toho vždycky zastavím, protože jednou se stane, že to nyní se protne s tou hodinou smrti a my všichni k tomu bodu směřujeme. Neměli bychom se toho bát, jen o tom vědět, že se to stane a není to špatně,“ rozpovídala se Haváčová.
V covidovém období učinila také jedno zásadní životní rozhodnutí. „V té době jsem se rozhodla pro dárcovství těla. Podepsala jsem smlouvu s anatomickým ústavem. Dalo mi to hrozný smysl, že to tělo pak bude sloužit pro studenty, kteří se na něm budou učit. Ta smlouva stále platí, ale možná budu muset přihlédnout k novým okolnostem, že ne všichni nejbližší kolem mě s tím souhlasí,“ naznačila herečka, že se setkala s odporem v kruhu lidí, na kterých jí záleží.