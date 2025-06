Oldřicha Kaisera musela policie odvézt na záchytku, kde strávil noc

Právě tam ho totiž převezla policejní hlídka, která byla přivolaná k incidentu, který opilý Kaiser vyvolal. Herec se totiž snažil dostat do bytu, kde neměl co dělat. „Včera v noci jsme vyjížděli do ulice Čajkovského, kde bylo oznámeno, že se podnapilý muž snaží dobývat do jednoho z bytů. Na místě se zjistilo, že muž, ročník 1955, si spletl byty a snažil se dostat do cizího. Na místě nadýchal přes dvě promile alkoholu a byl převezen na záchytnou stanici na Bulovce,“ řekl webu Super.cz tiskový mluvčí Policie České republiky Richard Hrdina.