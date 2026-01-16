Pro hudebníka Petra Jandu je kromě hudby v životě nejdůležitější jeho rodina. Váží si jí i proto, že osud mu v životě hodně naložil, když jeho první manželka podlehla rakovině a následně si zákeřná nemoc vzala i jeho syna Petra. Jediné, na čemu mu tak záleží, je, aby jeho blízcí byli zdraví a šťastní.
Petr Janda má transsexuální vnučku. „Z Matouše je Matylda,“ říká
Rocker Petr Janda si v životě prožil hodně tragédií. Je tak jasné, že má priority srovnané a jen tak něco ho nerozhodí. A to ani to, když se z jeho vnuka stane žena.
Rozhodně ho tak nemohlo vykolejit, když si jeho nejstarší vnouče, vnuk Matouš uvědomil, že se narodil do špatného těla a rozhodl se pro změnu pohlaví. „Máme z Matouše Matyldu,“ říká pragmaticky s tím, že nikdo z rodiny s oznámením neměl problém. „Bereme to jako fakt. Asi před dvěma lety nám Matouš řekl, že se cítí být holkou. A tak je z vnuka nyní vnučka, no…“ dodává. „Prostě se to stalo. Příroda je silnější než vše ostatní,“ myslí si frontman kapely Olympic. „Jde o to, aby se cítila dobře. Na ničem jiném nesejde,“ uzavírá téma.
Kromě Matyldy má Janda ještě dvě vnučky. Od dcery Marty dvanáctiletou Marušku a od dcery Elišky dvouletou Julinku. Žen je u nich v rodině požehnaně, protože Janda má dcery celkem čtyři. Mužský element tak zastupuje pouze jediný vnuk Petr, což je bratr Matyldy a mladší dítě zesnulého syna Petra. Ten jde dokonce v dědečkových hudebních stopách.
Petr studoval hru na saxofon na prestižní škole Berklee College of Music v americkém Bostonu. „Hudba pro mě byla vždycky hobby. Ale až v osmnácti letech, když jsem začal aktivněji hrát v různých kapelách, jsem si uvědomil, že je to ten správný směr,“ řekl Blesku před časem.