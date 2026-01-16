Přeskočit na obsah
16. 1. Ctirad
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Petr Janda má transsexuální vnučku. „Z Matouše je Matylda,“ říká

Petr Janda s vnukem Matoušem a jeho rodinou v roce 2020
Petr Janda s vnukem Matoušem a jeho rodinou v roce 2020Foto: Profimedia
Petr Janda s vnukem Matoušem a jeho rodinou v roce 2020
Petr Janda s vnukem Matoušem a jeho rodinou v roce 2020Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Rocker Petr Janda si v životě prožil hodně tragédií. Je tak jasné, že má priority srovnané a jen tak něco ho nerozhodí. A to ani to, když se z jeho vnuka stane žena.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Pro hudebníka Petra Jandu je kromě hudby v životě nejdůležitější jeho rodina. Váží si jí i proto, že osud mu v životě hodně naložil, když jeho první manželka podlehla rakovině a následně si zákeřná nemoc vzala i jeho syna Petra. Jediné, na čemu mu tak záleží, je, aby jeho blízcí byli zdraví a šťastní.

Petr Janda
Petr Janda

Janda: Současná generace je slaboučká. Kluci mají dnes hrůzu si na holky sáhnout

Životní styl

Rozhodně ho tak nemohlo vykolejit, když si jeho nejstarší vnouče, vnuk Matouš uvědomil, že se narodil do špatného těla a rozhodl se pro změnu pohlaví. „Máme z Matouše Matyldu,“ říká pragmaticky s tím, že nikdo z rodiny s oznámením neměl problém. „Bereme to jako fakt. Asi před dvěma lety nám Matouš řekl, že se cítí být holkou. A tak je z vnuka nyní vnučka, no…“ dodává. „Prostě se to stalo. Příroda je silnější než vše ostatní,“ myslí si frontman kapely Olympic. „Jde o to, aby se cítila dobře. Na ničem jiném nesejde,“ uzavírá téma.

Kromě Matyldy má Janda ještě dvě vnučky. Od dcery Marty dvanáctiletou Marušku a od dcery Elišky dvouletou Julinku. Žen je u nich v rodině požehnaně, protože Janda má dcery celkem čtyři. Mužský element tak zastupuje pouze jediný vnuk Petr, což je bratr Matyldy a mladší dítě zesnulého syna Petra. Ten jde dokonce v dědečkových hudebních stopách. 

Reklama

Petr studoval hru na saxofon na prestižní škole Berklee College of Music v americkém Bostonu. „Hudba pro mě byla vždycky hobby. Ale až v osmnácti letech, když jsem začal aktivněji hrát v různých kapelách, jsem si uvědomil, že je to ten správný směr,“ řekl Blesku před časem.

Mohlo by Vás zajímat: Jaký je život s autistickým synem s náročným chováním? Není nikdo, kdo by vám pomohl

Video: Daniela Drtinová

Zdroj: Blesk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama