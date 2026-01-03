Přeskočit na obsah
3. 1. Radmila
Tajná svatba hvězdy seriálu Iveta: Anna Fialová se provdala za špičkového zvukaře, změnila si i jméno

Anna FialováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Herečka Anna Prášilová Fialová, známá jako představitelka Ivety Bartošové z minisérie Iveta a zároveň vnučka legendárního Karla Fialy, se podle informací z divadelních kruhů potají vdala. Jejím manželem má být zvukař Viktor Prášil.

Herečka Anna Fialová, kterou si diváci pamatují jako Ivetu Bartošovou v minisérii Iveta, má za sebou zásadní životní krok. Vnučka legendárního Karla Fialy (†95), nezapomenutelného představitele Limonádového Joa, se totiž v tichosti provdala.

Od té doby vystupuje na divadelních plakátech i v programu jako Anna Prášilová Fialová. Své soukromí si pečlivě chrání – a platilo to i pro svatbu se zvukařem Viktorem Prášilem, o níž se veřejnost dozvěděla až s odstupem. Ještě na loňském karlovarském festivalu přitom dvojice působila „jen jako partneři. „Vzali se buď o letních prázdninách, nebo krátce po nich,“ potvrdil deníku Aha! zdroj z divadelního prostředí.

Anna Fialová a Viktor Prášil
Anna Fialová a Viktor Prášil
Foto: Profimedia
Viktor Prášil patří ve svém oboru k absolutní špičce a prosadil se i za hranicemi. Podílel se na snímku Na západní frontě klid, který získal mezinárodní ohlas a dočkal se i oscarové nominace. Společně se na veřejnosti objevují jen výjimečně, o to víc ale působí jako vyrovnaný pár, jenž dává přednost klidu a rodinné pohodě před mediální pozorností. Anna mezitím dál sklízí uznání na jevišti – mimo jiné nominací na Cenu Thálie za roli Klíčnice v muzikálu Anděl Páně.

Fialová sklidila úspěch za minisérii Iveta o zpěvačce Ivetě Bartošové, kde si zahrála hlavní roli, vyzkoušela si také nezvyklou postavu drsné agentky v komediálním seriálu To se vysvětlí, soudruzi a hrála i v Letních shakespearovských slavnostech. Sama ale říká, že u každého projektu prožívá i pocity úzkosti. Říká tomu fáze strachu nebo dokonce deprese.

Letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Na snímku Anna Fialová a Filip Březina.
Letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Na snímku Anna Fialová a Filip Březina.
Foto: Profimedia

Je vlastně přirozený, že se tam střídají fáze, kdy ta zkouška se strašně povede a všechny ty nápady padnou na úrodnou půdu, a pak někdy je zkouška, kdy já sama moc nevím, kam se sebou a co s textem, přiznala herečka. Na dotaz, jak stresující její povolání může být, odpověděla uvážlivě: Může být i hodně. Záleží, jak si to člověk udělá, záleží na tom, jaký role hraje a jak moc podléhá stresu, takže to je takový různý, řekla bych.

Kvůli náročnému harmonogramu vnímá, jak důležitá je relaxace. Nejlepší na odreagování je příroda a/nebo čas, který si můžeme dopřát sami sobě, tvrdí Fialová. Procházky, chození, hodně rádi chodíme do hor, na treky a čundry, máme chalupu. Tomu přizpůsobuje herečka i své oblečení. Svůj styl charakterizuje zejména touhou po pohodlí. A co ráda nosí? Kalhoty, svetry, mikiny nebo mušelín na léto, vyjmenovává své oblíbené kousky Fialová, která kdysi zvažovala i kariéru v módním návrhářství. To je hodně dávno, směje se. Neřekla bych, že mě móda nezajímá, ale už jsem se z toho trošku odstavila.

Kostýmy na představení, jako třeba i ty k Letním shakespearovským slavnostem, si ovšem dovede užít. Kostým vždycky samozřejmě herce dohodí, kam potřebuje, potvrzuje. A jelikož k její práci patří intenzivní líčení, ve volném čase se mu spíš vyhýbá. Do divadel a do práce se líčím poměrně dost. Proto se radši moc nelíčím, jenom třeba obtáhnu obočí, ale jinak ne.

VIDEO: Minisérie Iveta měla hlavně nalákat na streamovací platformu Voyo

Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Deník Aha!, ČSFD, iDnes.cz

Všechny štítky

