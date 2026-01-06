Přeskočit na obsah
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Intelektuál s plachýma očima a těžkým osudem: Jan Hartl přišel o životní lásku. City mu po letech vyznala známá herečka

Jan Hartl
Jan HartlFoto: Zezulka Tomáš
Jan Hartl
Jan HartlFoto: Zezulka Tomáš
Petra Holakovská

Diváci ho milovali, ženy bezmezně obdivovaly a kolegové respektovali. Život herce s plachýma očima ale zdaleka nebyl pohádka. Ztratil životní partnerku, zůstal sám se dvěma dětmi a stáhl se do ústraní. Co dnes dělá herec Jan Hartl?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Exceloval ve filmech jako Vesničko má středisková, Tajemství hradu v Karpatech nebo Kopretiny pro zámeckou paní. Přestože vždy působil nenápadně, až křehce, patřil k hercům, které si diváci okamžitě zapamatovali a oblíbili. Tajemnost si udržoval i v osobním životě – vyhýbal se rozhovorům a dlouhodobě zůstával stranou mediálního zájmu. Jak dnes žije herec, který se musel vyrovnat s obrovskou osobní ztrátou?

Iva Kubelková, manžel Georg Jirasek
Iva Kubelková, manžel Georg Jirasek

Georg Jirasek o seznámení s Ivou Kubelkovou: pikantní pozadí jejich vztahu a pravda o Jágrovi

Sex a vztahy

První lásky a rány osudu

Už od studií na DAMU, kterou absolvoval v roce 1975, byl Jan Hartl typem herce, do kterého se ženy snadno zamilovávaly. Jeho romantický vzhled a aura osamělého intelektuála ho k tomu předurčovaly. První velkou lásku prožil s hereckou kolegyní Milenou Steinmasslovou. „Potkali se při natáčení seriálu Muž na radnici a právě tam mezi nimi přeskočila jiskra,“ uvádějí pamětníci s tím, že přestože jejich vztah neměl dlouhého trvání, šlo o velkou lásku. Steinmasslová ho nakonec opustila kvůli kameramanovi Romanu Pavlíčkovi.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dcera legendárního ministra kultury Pavla Dostála o seznamování: Na Tinderu jsem byla kovaná

Jan Hartl
Ikonická role zootechnika ve filmu Vesničko má středisková.
Foto: Profimedia
Reklama

Kopačky od Žilkové

Netrvalo dlouho a Hartl se dal dohromady s herečkou Veronikou Žilkovou. Společné soužití dokonce mělo skončit svatbou. I když Žilková později přiznala, že se vztahu s hercem zuby nehty bránila. Napsala mu dokonce dopis, ve kterém stálo, že v žádném případě nechce herce, protože její tatínek byl umělec a ona věděla, že jsou nestálí. Přesto spolu zůstali čtyři roky. Pak ale Žilková potkala jiného muže a vztah s Hartlem ukončila. Tyto citové neúspěchy vedly k tomu, že se Hartl na dlouhou dobu uzavřel do sebe nebo možná jen čekal na tu pravou.

Životní štěstí, ale ne na dlouho…

Skutečný přístav klidu a životní lásku skutečně za nějaký čas našel. Jeho druhou polovičkou se stala uznávaná lékařka psychiatrička Olga Škopková. Poznal ji ve chvíli, kdy natáčel dnes již legendární snímek Vesničko má středisková. Jejich vztah plný harmonie a souladu si herec úzkostlivě střežil před mediálním světem. Společně vychovávali dvě děti – dceru Kláru a syna Prokopa. A ačkoliv společně žili jako rodina, nikdy se nevzali.

Veronika Žilková
S Veronikou Žilkovou měl Hartl před svatbou.
Foto: Profimedia

Rodinná tragédie

Když bylo Olze pouhých čtyřicet let, zasáhl krutý osud – Olga onemocněla zákeřnou rakovinou. Hartl se projevil jako životní parťák a o svou lásku se staral s nesmírným nasazením. Boj s nemocí však Olga prohrála a hercův svět se zhroutil. Zůstal sám se společnými dětmi. O tom, jak moc si Hartl své soukromí chránil, svědčí i fakt, že mnozí jeho kolegové z divadla o existenci jeho dětí neměli vůbec tušení. Spousta jeho divadelních kolegů se to dozvěděla až po smrti Olgy, přičemž jejich dcera byla v té době již téměř dospělá.

Děti jako priorita a divadlo jako útočiště 

Po ztrátě partnerky se Jan Hartl v podstatě stáhl z veřejného života. Jeho priority se radikálně změnily – zůstal sám na děti a hlavním útočištěm se mu tak stala divadelní prkna. Jako stálý host Činohry Národního divadla ztvárnil řadu významných rolí, například ve hrách Audience u královny, Naši furianti nebo Faust. „Byl to člověk, který raději mlčel, než aby řekl něco zbytečného,“ vzpomínají kolegové z divadla a diváci mu díky jeho civilnímu projevu a hlubokému prožitku věří každé gesto.

Zlatý podraz a láskyplné vyznání od Mihulové

V posledních letech se Jan Hartl před kamerou objevuje jen zřídka. Mezi jeho novější snímky patří například Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka nebo Zlatý podraz z roku 2018. Právě při natáčení filmu Zlatý podraz na něj s úctou vzpomínala kolegyně Alena Mihulová: „Bylo to pro mě úžasné. Poprvé v životě jsem se setkala na natáčení s Honzou Hartlem, do kterého jsem se platonicky zahleděla už když mi bylo šestnáct.“ Dnes dvaasedmdesátiletý herec dál působí především na divadelních prknech a jeho soukromý život je stále zahalený rouškou tajemství.

Alena Mihulová
Alena Mihulová byla do herce platonicky zamilovaná.
Foto: Profimedia

VIDEO: Retrozabiják Kamila Fily: Vesničko má středisková

Video: Kamil Fila

Zdroje: csfd.cz, vipzivot.cz, betterlife.cz, narodni-divadlo.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama