Exceloval ve filmech jako Vesničko má středisková, Tajemství hradu v Karpatech nebo Kopretiny pro zámeckou paní. Přestože vždy působil nenápadně, až křehce, patřil k hercům, které si diváci okamžitě zapamatovali a oblíbili. Tajemnost si udržoval i v osobním životě – vyhýbal se rozhovorům a dlouhodobě zůstával stranou mediálního zájmu. Jak dnes žije herec, který se musel vyrovnat s obrovskou osobní ztrátou?
Intelektuál s plachýma očima a těžkým osudem: Jan Hartl přišel o životní lásku. City mu po letech vyznala známá herečka
Diváci ho milovali, ženy bezmezně obdivovaly a kolegové respektovali. Život herce s plachýma očima ale zdaleka nebyl pohádka. Ztratil životní partnerku, zůstal sám se dvěma dětmi a stáhl se do ústraní. Co dnes dělá herec Jan Hartl?
První lásky a rány osudu
Už od studií na DAMU, kterou absolvoval v roce 1975, byl Jan Hartl typem herce, do kterého se ženy snadno zamilovávaly. Jeho romantický vzhled a aura osamělého intelektuála ho k tomu předurčovaly. První velkou lásku prožil s hereckou kolegyní Milenou Steinmasslovou. „Potkali se při natáčení seriálu Muž na radnici a právě tam mezi nimi přeskočila jiskra,“ uvádějí pamětníci s tím, že přestože jejich vztah neměl dlouhého trvání, šlo o velkou lásku. Steinmasslová ho nakonec opustila kvůli kameramanovi Romanu Pavlíčkovi.
Kopačky od Žilkové
Netrvalo dlouho a Hartl se dal dohromady s herečkou Veronikou Žilkovou. Společné soužití dokonce mělo skončit svatbou. I když Žilková později přiznala, že se vztahu s hercem zuby nehty bránila. Napsala mu dokonce dopis, ve kterém stálo, že v žádném případě nechce herce, protože její tatínek byl umělec a ona věděla, že jsou nestálí. Přesto spolu zůstali čtyři roky. Pak ale Žilková potkala jiného muže a vztah s Hartlem ukončila. Tyto citové neúspěchy vedly k tomu, že se Hartl na dlouhou dobu uzavřel do sebe nebo možná jen čekal na tu pravou.
Životní štěstí, ale ne na dlouho…
Skutečný přístav klidu a životní lásku skutečně za nějaký čas našel. Jeho druhou polovičkou se stala uznávaná lékařka – psychiatrička Olga Škopková. Poznal ji ve chvíli, kdy natáčel dnes již legendární snímek Vesničko má středisková. Jejich vztah plný harmonie a souladu si herec úzkostlivě střežil před mediálním světem. Společně vychovávali dvě děti – dceru Kláru a syna Prokopa. A ačkoliv společně žili jako rodina, nikdy se nevzali.
Rodinná tragédie
Když bylo Olze pouhých čtyřicet let, zasáhl krutý osud – Olga onemocněla zákeřnou rakovinou. Hartl se projevil jako životní parťák a o svou lásku se staral s nesmírným nasazením. Boj s nemocí však Olga prohrála a hercův svět se zhroutil. Zůstal sám se společnými dětmi. O tom, jak moc si Hartl své soukromí chránil, svědčí i fakt, že mnozí jeho kolegové z divadla o existenci jeho dětí neměli vůbec tušení. Spousta jeho divadelních kolegů se to dozvěděla až po smrti Olgy, přičemž jejich dcera byla v té době již téměř dospělá.
Děti jako priorita a divadlo jako útočiště
Po ztrátě partnerky se Jan Hartl v podstatě stáhl z veřejného života. Jeho priority se radikálně změnily – zůstal sám na děti a hlavním útočištěm se mu tak stala divadelní prkna. Jako stálý host Činohry Národního divadla ztvárnil řadu významných rolí, například ve hrách Audience u královny, Naši furianti nebo Faust. „Byl to člověk, který raději mlčel, než aby řekl něco zbytečného,“ vzpomínají kolegové z divadla a diváci mu díky jeho civilnímu projevu a hlubokému prožitku věří každé gesto.
Zlatý podraz a láskyplné vyznání od Mihulové
V posledních letech se Jan Hartl před kamerou objevuje jen zřídka. Mezi jeho novější snímky patří například Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka nebo Zlatý podraz z roku 2018. Právě při natáčení filmu Zlatý podraz na něj s úctou vzpomínala kolegyně Alena Mihulová: „Bylo to pro mě úžasné. Poprvé v životě jsem se setkala na natáčení s Honzou Hartlem, do kterého jsem se platonicky zahleděla už když mi bylo šestnáct.“ Dnes dvaasedmdesátiletý herec dál působí především na divadelních prknech a jeho soukromý život je stále zahalený rouškou tajemství.