Dlouhé roky média přisuzovala partnerovi Ivy Kubelkové různá jména, například Ladislav Doležal. Později ale vyšlo najevo, že se jednalo o pseudonym a jméno Georgova bratra, který si vymyslela sama Iva, aby zmátla média. Pravda se postupem času ukázala být mnohem prostší. Georg Jirasek je podnikatel, malíř a designér českého původu, který se dokázal prosadit především v Německu. Jeho kořeny sahají do Karlových Varů, kde se narodil do národnostně smíšené, napůl sudetské rodiny. Matka byla Němka a otec Čech, který vlastnil úspěšnou klempířskou firmu. Ačkoliv měla být celá rodina po druhé světové válce odsunuta do Německa, díky otcově odbornosti a jeho firmě v Karlových Varech nakonec v Československu zůstali.
Georg Jirasek o seznámení s Ivou Kubelkovou: pikantní pozadí jejich vztahu a pravda o Jágrovi
Jméno manžela modelky a moderátorky Ivy Kubelkové bylo dlouhá léta obestřeno tajemstvím a bylo považováno za takřka nedotknutelné tabu. Iva si dokonce spekulace o tom, kdo že to vlastně stojí po jejím boku náramně užívala a záměrně domněnky s lehkou dávkou škodolibosti přiživovala. Kdo je tedy ve skutečnosti Georg Jirasek, se kterým kráska tvoří už třiadvacet let šťastný pár?
Emigroval do Německa
Georg Jirasek se rozhodl pro emigraci až mnohem později, v roce 1986.V Německu se usadil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde vybudoval úspěšnou kariéru. Jeho studio se specializuje na architektoniku a design. Kromě podnikání se Jirasek věnuje také umělecké tvorbě jako malíř. Zajímavostí je, že umělecké sklony sdílí i se svou partnerkou Ivou, která se malířství rovněž věnuje.
Osudové setkání a Iva na koni
Příběh jejich seznámení by z fleku mohl být námětem k romantickému filmu. Poprvé se budoucí partneři setkali na Jiráskově chalupě. „Ivu jsem viděl poprvé na naší roubence, kam přijela se svým tatínkem, což byl můj kamarád,“ udělal Jirásek výjimku a dal nahlédnout pod pokličku jejich vztahu. Přidal i jednu vzpomínku: „Dodneška si pamatuju, že měla bílé sportovní boty. Půjčila si koně a sama vyrazila na projížďku“. Budoucí životní partnery tak spojil Kubelkové otec, což je na celé historce lehce pikantní.
Jágr ho nechal chladným
Když potom Kubelková randila s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem, Georg neměl ani ponětí o jak velkou sportovní hvězdu se jedná. V Německu, kde v té době žil, nebyl hokej populárním sportem, a on tak vůbec netušil s kým jeho nastávající žije. A právě tento fakt mohl být pro jejich budoucí vztah osvobozující. O devatenáct let starší Jirasek totiž v Ivě viděl především ženu, nikoliv mediálně sledovanou přítelkyni sportovní hvězdy. Také Iva si v té době začala uvědomovat, že život s profesionálním sportovcem pro ni není ideální, což si následně potvrdila i ve vztahu se závodníkem Martinem Kolocem. Osud ji tak nakonec nasměroval do náruče muže, který stál zcela mimo svět profesionálního sportu a českého showbyznysu – což se později ukázalo, jako trefa do černého.
Svatba? Odpověď je jasná
Vztah Ivy Kubelkové a Georga Jiráska patří k nejstabilnějším v českém šoubyznysu – o čemž svědčí společně strávených třiadvacet let. Klíčem úspěchu může být i fakt, že Jiráska svět showbyznysu nikdy nelákal a svou partnerku doprovází do společnosti jen zřídka. A i když jim to skvěle klape a společně vychovali dvě dcery – Natálii a Karolínu, nikdy se nevzali. „Kdyby mě pan Jirasek požádal o ruku, tak nevím. Tak bych o tom asi přemýšlela. Ale já myslím, že v tomhle je to jasné a vůbec nemám potřebu na tom něco měnit, na tom vztahu,“ vysvětlila herečka v rozhovoru pro Extra s tím, že není důvod měnit věci, které fungují. Pro oba je zkrátka důležitější skutečná stabilita než oficiální „papír“. Ostatně o tom, že jejich vztah je postaven na pevných základech svědčí i fakt, že Jirásek přesunul kvůli Ivě svou firmu z Frankfurtu do Drážďan, aby to k ní měl blíže. Stejně strategicky vybírali i místo k bydlení na Litoměřicku – on to má stejně daleko do Německa jako Iva do Prahy, kam dojíždí za prací.