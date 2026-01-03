Narodila se sice v srpnu 1988 v Přerově, ale jak sama s oblibou říká, rodačkou z Přerova se vůbec necítí – maminka tam pouze odjela do porodnice a hned se s malou Pavlou vrátila domů na Hanou. Pavla je „čistokrevná“ Olomoučanka, která své dětství prožila v panelovém domě přezdívaném „Ypsilonka“ v lokalitě U Kovárny. Bylo to dětství, které sama označuje za bujné a zajímavé, plné autentických zážitků, které se dnes z měst pomalu, ale jistě vytrácejí.
Dcera legendárního ministra kultury Pavla Dostála o seznamování: Na Tinderu jsem byla kovaná
Do povědomí televizních diváků se Pavla Dostálová zapsala především rolí Terezy v seriálu Jedna rodina. Cesta k herectví pro ni ale začala dávno předtím. Vyrůstala v rodině, kde bylo divadlo přirozenou součástí každodenního života. Je totiž dcerou jednoho z nejvýraznějších polistopadových ministrů kultury Pavla Dostála. Po tátovi zdědila nejen výrazné oči a podobu, ale také otevřenost a živelnost.
Dcera politika s černou šálou
Vyrůstat jako dcera Pavla Dostála, dramatika, textaře a nezapomenutelného ministra kultury s typickou černou šálou, bylo pro malou Pavlu velmi inspirativní, ale samozřejmě to nebyla vždy jen procházka růžovým sadem. Ve škole si ji kvůli slavnému jménu brali na paškál nejen spolužáci, ale i samotní učitelé. Pavla tak hned v dětství měla možnost pocítit odvrácenou stranu slávy na vlastní kůži. Když bylo Pavle patnáct let, podlehl její otec rakovině slinivky. Rodinné zázemí tvořila vedle slavného otce ale také maminka – kdysi amatérská herečka, za kterou se Pavla do Olomouce pravidelně vrací, a starší sestra Míša, se kterou ji pojí silné pouto. O svém rodinném klanu mluví Pavla s láskou a respektem – má ho dokonce symbolicky zvěčněný v podobě tetování vánočního stromečku.
Od pedagogiky k DAMU a režii
Ačkoliv ji geny táhly k umění, její první vzdělávací kroky vedly na Střední pedagogickou školu v Přerově. Divadlo v té době vnímala spíše jako ochotnickou radost, ale zkušenosti z olomouckého divadla Tramtarie ji utvrdily v tom, že pedagogika nebude tou hlavní životní rolí. Rozhodla se zariskovat a podala přihlášku na pražskou DAMU. Vystudovala činoherní herectví a její absolventskou rolí byla Kačenka v inscenaci Hosté. A aby toho nebylo málo, pustila se i do studia režie a dramaturgie. Studium režie sice nakonec nedokončila, protože ji pohltilo angažmá v Ostravě, ale tato kapitola pro ni zůstává neuzavřená. „Čím jsem starší, tím se k zájmu o režii zase postupně dostávám,“ přiznává s tím, že ji fascinuje proces vzniku díla i zodpovědnost, kterou režisér nese.
Studium mezi postiženými a cesta vzhůru
Zlom v její kariéře přišel v roce 2014, kdy získala stálé angažmá v ostravské Komorní scéně Aréna. Pro mladou herečku to byla škola života i řemesla. Ostrava jí nabídla příležitosti, které se neodmítají, včetně role mentálně postižené dívky Ruth ve hře Bílý muž a Rudá tvář. Aby se do postavy vžila, docházela do centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek.
Právě za výkony na ostravských prknech, konkrétně za roli Sestry v inscenaci Smíření, se v roce 2018 stala historicky první držitelkou Ceny Jantar v kategorii Herečka roku. Navzdory úspěchům a oceněním se v roce 2019 rozhodla Ostravu opustit, protože ji lákala svoboda „volné nohy“ v Praze. Širší veřejnost Pavlu zaregistrovala především díky televizním obrazovkám. Její role Kláry v kultovním hokejovém seriálu Lajna z ní udělala známou tvář prakticky přes noc. Následovaly projekty jako Hasičárna Telecí, Pálava, Specialisté nebo role seriálu Jedna rodina, kde si zahrála po boku Vincenta Navrátila Terezu.
Lásky, bizár a kámoši z Tinderu
Pavla patří ke generaci, která se nebojí moderních technologií ani v milostném životě. „Já jsem na Tinderu byla kovaná a za ta léta, co jsem tam byla, pak nebyla, pak zase byla, jsem tam absolvovala dost schůzek,“ svěřila se směrem ke známé seznamovací aplikaci, kde absolvovala nejedno setkání a kromě lásky tam získala i přátelství: „Asi jsem kromě jedný schůzky neabsolvovala žádný úplný bizar. Často se stalo, že s těma klukama jsme zůstali kámoši v životě.“ A nebyla by to Pavla, aby z leckdy komických zážitků, které seznamování přináší, neudělala přednost. S Lukášem Hejlíkem v rámci jeho Listování ty nejlepší historky později přednášela nadšeným divákům.
Od herectví k psychoterapii
V poslední době se Pavla vydává na cestu, která s herectvím souvisí víc, než by se na první pohled zdálo. Začala se věnovat psychoterapeutickému výcviku. Primárním impulzem byla její pedagogická činnost – učí totiž herectví a chce mít nástroje, jak studenty „ošetřit“, když se při práci dotknou hlubokých a bolestivých emocí. „Herec nemůže jít po povrchu. Musíte znát své vlastní mechanismy, abyste pochopili postavu,“ vysvětluje své pohnutky. Věří, že péče o duši by měla být stejně běžná jako návštěva posilovny.
Olomoucký klid jako lék na pražský shon
I když je Pavla Dostálová pánem svého času a užívá si pracovní možnosti, které jí nabízí Praha, do Olomouce se vrací pro klid. Miluje tamní vánoční trhy, punč a „pomalost“, která je pro ni v kontrastu s hektickým životem v metropoli osvobozující. Nostalgicky vzpomíná na rybníček v Neředíně, kde proběhly její první pusy i první cigarety, a mrzí ji, když z ulic mizí křídou psané nápisy jako: Dneska se na mě usmála, to bylo krásný, které jí dříve v centru města vždy zvedly náladu.