Každé dítě má s jiným mužem a vděčná je i za nesnáze. Kate Winslet slaví 50 let

Kate Winslet
Kate Winslet
Kate Winslet
Kate Winslet
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jen málo lidí nikdy neslyšelo o Titanicu – ani ne tak o ztroskotané zaoceánské lodi, ale o americkém romantickém velkofilmu z roku 1997 s Kate Winslet a Leonardem DiCapriem v hlavních rolích. Jak se svérázná Rose z Titanicu změnila?

Kate Winslet se řadí mezi populární krásky stříbrného plátna. Má za sebou řadu nezapomenutelných rolí ve slavných filmech jako Předčítač nebo Nouzový východ, široké veřejnosti je ale známá především z role bohaté Rose v americkém romantickém snímku Titanic. Tehdy jí bylo 21 let.

Kate Winslet má nezaměnitelnou tvář a jemný ženský půvab. Roky jí na kráse rozhodně neubraly a sem tam drobná vráska na obličeji jen zdůrazňuje nadhled a dosud získanou ženskou moudrost. Stále je žádanou herečkou se slibně rozjetou kariérou, zároveň i trojnásobnou šťastnou maminkou. Herečka slaví 50. narozeniny.

1. Dětství

Kate Winsletse narodila 5. října 1975 v anglickém Readingu barmance Sally Ann a staviteli bazénů Rogeru Winsletovi. Má ještě dvě sestry Beth a Annu a bratra Josse. Herecký osud jí byl částečně předurčen, protože její prarodiče vlastnili malé divadlo, ve kterém vystupovala téměř celá rodina. Nebylo tedy žádným velkým překvapením, že se nadšená Kate už od svých jedenácti let věnovala studiu divadelního umění a po absolvování střední umělecké školy se začala divadlu věnovat naplno.

Kate Winslet
Foto: Profimedia
Všechny štítky

