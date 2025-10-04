Každé dítě má s jiným mužem a vděčná je i za nesnáze. Kate Winslet slaví 50 let

Kate Winslet se řadí mezi populární krásky stříbrného plátna. Má za sebou řadu nezapomenutelných rolí ve slavných filmech jako Předčítač nebo Nouzový východ, široké veřejnosti je ale známá především z role bohaté Rose v americkém romantickém snímku Titanic. Tehdy jí bylo 21 let.
