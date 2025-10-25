Holubová popírá rozvod, Vojtek plave s delfíny a Žilková obdivuje svého zetě

Monika Leová
Bývalá Miss a moderátorka Monika Leová je dnes především milující maminkou dvou dětí. A protože dobře ví, co taková péče znamená, má vzkaz pro všechny ostatní maminky.
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Komik Martin Hranáč je v civilním životě číšníkem. Svými zážitky z gastra baví publikum na Instagramu. Kromě toho, že si často na zákazníky stěžuje, tak tentokrát se rozhodl určitý druh klientů i pochválit.
Každá domácnost má své záhady, jako jsou například ztracené ponožky nebo třeba uzlíky na kabelech od nabíječky či třeba domácích spotřebičů. A u bývalé miss Jitky Boho to není výjimkou.
S tím, jak děti rostou, jsou chvíle s nimi čím dál vzácnější. Své o tom ví herečka Jitka Schneiderová, která si užívá každý okamžik, kdy s ní její jediná dcera Sofie chce být.
Rodina Andreje Babiše zažívá velký smutek. Po více než čtrnácti letech je opustil jejich čtyřnohý kamarád. Oplakávají ho nejen děti, ale hlavně Monika Babišová.
Svátek Halloween si u nás získává čím dál oblibu a mezi jeho milovnice patří i Barbora Mottlová. Ta využila jednoduchý trik, jak zabít dvě mouchy jednou ranou. Nakrmila slepice tím, že je nechala vydlabat dýně. Chovatelé slepic jistě takový návod ocení.
Zpěvačka Martina Pártlová se nikdy netajila tím, že není zrovna velká hospodyňka. Na chalupě jí ale rostou hrušky, a tak by bylo škoda je nevyužít. Pochlubila se tak svým prvním upečeným koláčem.
Herečka Eva Holubová se v českém šoubyznysu pohybuje už dost dlouho na to, aby věděla, že se bulvárem občas šíří nesmysly. Některé ji ale rozčilují. Poté co ji některá média nedávno v podstatě pohřbila, objevila se falešná zpráva o tom, že se rozvádí.
Herec Roman Vojtek je vodní živel. Když měl možnost strávit týden tím, že se bude potápět s delfíny, ani za nic si takovou příležitost nenechal ujít.
Se svým zetěm Miroslavem Dopitou má herečka Veronika Žilková velmi hezký vztah. K jejím narozeninám jí tak přišel zahrát na saxofon, který mu minulý rok přinesl Ježíšek.