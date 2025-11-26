V roce 2005 tvořili herec Jude Law a herečka Sienna Millerová jeden z nejznámějších párů Hollywoodu. Vše ale skončilo v momentě, když chůva hercových tří dětí Daisy Wrightová promluvila o jejich aféře do médií. Podobný osud potkal Arnolda Schwarzeneggera i Micka Jaggera.
Hollywoodské skandály: slavní muži, kteří vyměnili manželky za chůvy jejich vlastních dětí
U některých to byla jen krátká aférka, někteří si chůvu svých dětí dokonce i vzali. Herec Jude Law o svém poměru s chůvou promluvil do médií a své tehdejší snoubence Sienně Millerové se omluvil. Ben Affleck i jeho bývalá žena a herečka Jennifer Garnerová zase odmítají tvrzení, že chůva jejich dětí zavinila jejich rozvod.
Podívejte se do galerie na slavné proutníky, kteří se neřídili příslovím „co je v domě, není pro mě“.
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger se dostal do hledáčku světových médií v roce 2011, když vyšlo najevo, že měl v devadesátých letech poměr s chůvou a pomocnicí v domácnosti Mildread Baenovou. Z jejich vztahu se narodil syn Joseph, kterého Schwarzenegger tajil. Když tato skutečnost vyšla před devíti lety najevo, jeho manželka Maria Shriverová se s ním rozešla.
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger se dostal do hledáčku světových médií v roce 2011, když vyšlo najevo, že měl v devadesátých letech poměr s chůvou a pomocnicí v domácnosti Mildread Baenovou. Z jejich vztahu se narodil syn Joseph, kterého Schwarzenegger tajil. Když tato skutečnost vyšla před devíti lety najevo, jeho manželka Maria Shriverová se s ním rozešla.
Robin Williams
Herec a komik Robin Williams, který zesnul před šesti lety, byl ženatý s Valerií Velardiovou, když si jako pár najali chůvu Marshu Garcesovou. „Táta v sukni“ se rozvedl v roce 1988 a o rok později si vzal právě Garcesovou. Jejich manželství vydrželo jedenáct let. Pár se nakonec ale rozvedl, v roce 2010. A o rok později si Williams vzal Susan Schneiderovou za svou třetí ženu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vdova po Robinu Williamsovi: „Doma to byl jiný člověk, jinak bych si ho nevzala“
Jude Law
V roce 2005 tvořili herec Jude Law a herečka Sienna Millerová jeden z nejznámějších párů Hollywoodu. Vše ale skončilo v momentě, když chůva hercových tří dětí z předchozího manželství Daisy Wrightová promluvila o jejich aféře do médií. „Chci se veřejně omluvit Sienně i našim rodinám za bolest, kterou jsem způsobil,“ řekla tehdy hvězda filmů Talentovaný pan Ripley či Anna Karenina.
Mick Jagger
Rocker Mick Jagger měl poměr s chůvou Claire Housemanovou. S tou se měl milovat necelých 48 hodin poté, co ji jako chůvu svých dětí přijal. Stalo se tak ve vedlejším pokoji, kde spala jeho žena, modelka Jerry Hallová. Ta prý byla údajně na jeho zálety zvyklá.
ČTĚTE TAKÉ: Herečky, modelky, ale i manželka prezidenta. Které ženy prošly postelí Micka Jaggera?
Ethan Hawke
Devítiletý vztah mezi hercem Ethanem Hawkem a hvězdou filmů Pulp Fiction a Kill Bill Umou Thurmanovou skončil v roce 2005, když vyšlo najevo, že má Hawke poměr s chůvou Ryan Shawhughesovou. Tu si nakonec v roce 2008 vzal a jsou stále spolu.
Gavin Rossdale
Zpěvačka Gwen Stefani a muzikant Gavin Rossdale byli sezdaní třináct let a měli tři syny, když bývalá zpěvačka skupiny No Doubt zjistila, že ji manžel podvádí s jejich osmnáctiletou chůvou Mindy Mannovou. Stefani v roce 2015 požádala o rozvod.
Ben Affleck
Během manželství s herečkou Jennifer Garnerovou měl herec a režisér Ben Affleck aféru s jejich chůvou Christine Ouzounianovou. Oba dva herci ale odmítají, že by měla tato aféra vliv na rozpad jejich manželství, ke kterému došlo v roce 2015. Pár spolu údajně už několik měsíců nežil a pravým důvodem rozchodu měla být Affleckova komplikovaná povaha a pozitivní vztah k alkoholu.