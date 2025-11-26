Přeskočit na obsah
26. 11. Artur
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Hollywoodské skandály: slavní muži, kteří vyměnili manželky za chůvy jejich vlastních dětí

Ben Affleck
Ben AffleckFoto: Reuters
Ben Affleck
Ben AffleckFoto: Reuters
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

U některých to byla jen krátká aférka, někteří si chůvu svých dětí dokonce i vzali. Herec Jude Law o svém poměru s chůvou promluvil do médií a své tehdejší snoubence Sienně Millerové se omluvil. Ben Affleck i jeho bývalá žena a herečka Jennifer Garnerová zase odmítají tvrzení, že chůva jejich dětí zavinila jejich rozvod.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

V roce 2005 tvořili herec Jude Law a herečka Sienna Millerová jeden z nejznámějších párů Hollywoodu. Vše ale skončilo v momentě, když chůva hercových tří dětí Daisy Wrightová promluvila o jejich aféře do médií. Podobný osud potkal Arnolda Schwarzeneggera i Micka Jaggera

Reklama

Podívejte se do galerie na slavné proutníky, kteří se neřídili příslovím co je v domě, není pro mě

Předchozí
123457
Pokračovat

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger se dostal do hledáčku světových médií v roce 2011, když vyšlo najevo, že měl v devadesátých letech poměr s chůvou a pomocnicí v domácnosti Mildread Baenovou. Z jejich vztahu se narodil syn Joseph, kterého Schwarzenegger tajil. Když tato skutečnost vyšla před devíti lety najevo, jeho manželka Maria Shriverová se s ním rozešla. 

Arnold Schwarzenegger
Arnold SchwarzeneggerFoto: Reuters
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama